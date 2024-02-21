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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240221/husnu-senlendirici-ak-partiden-aday-oldu-1080947116.html
Hüsnü Şenlendirici AK Parti'den aday oldu
Hüsnü Şenlendirici AK Parti'den aday oldu
Sputnik Türkiye
Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, AK Parti’nin Bergama Meclis listesinde kontenjan birinci sıra adayı oldu. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T09:59+0300
2024-02-21T09:59+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
hüsnü şenlendirici
ak parti
aday
izmir
bergama
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31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım devam ederken, ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, AK Parti tarafından yaşadığı ilçe olan Bergama’da kontenjan 1. sıra meclis üyesi adayı olarak gösterildi. 2019 yerel seçimlerinde Bergama'da seçimi kazanan AK Parti mecliste 12 üyeyle temsil edilirken, 31 Mart'ta seçilmesi durumunda Şenlendirici aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi de olacak.İzmir’de yerel seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında girme kararı alan AK Parti, 30 ilçede belediye meclis üye adaylarını belirlerken, mevcut Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer de Cumhur İttifakı'nın Bergama Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240221/murat-kurum-radyo-programina-katildi-magusa-limani-sarkisini-soyledi-1080945739.html
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hüsnü şenlendirici, ak parti, aday, izmir, bergama
hüsnü şenlendirici, ak parti, aday, izmir, bergama

Hüsnü Şenlendirici AK Parti'den aday oldu

09:59 21.02.2024
© İHAHüsnü Şenlendirici
Hüsnü Şenlendirici - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© İHA
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Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, AK Parti’nin Bergama Meclis listesinde kontenjan birinci sıra adayı oldu.
31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım devam ederken, ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, AK Parti tarafından yaşadığı ilçe olan Bergama’da kontenjan 1. sıra meclis üyesi adayı olarak gösterildi.
2019 yerel seçimlerinde Bergama'da seçimi kazanan AK Parti mecliste 12 üyeyle temsil edilirken, 31 Mart'ta seçilmesi durumunda Şenlendirici aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi de olacak.
İzmir’de yerel seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında girme kararı alan AK Parti, 30 ilçede belediye meclis üye adaylarını belirlerken, mevcut Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer de Cumhur İttifakı'nın Bergama Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmişti.
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
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