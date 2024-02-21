https://sputniknews.com.tr/20240221/husnu-senlendirici-ak-partiden-aday-oldu-1080947116.html

Hüsnü Şenlendirici AK Parti'den aday oldu

Hüsnü Şenlendirici AK Parti'den aday oldu

Sputnik Türkiye

Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, AK Parti’nin Bergama Meclis listesinde kontenjan birinci sıra adayı oldu. 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T09:59+0300

2024-02-21T09:59+0300

2024-02-21T09:59+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

hüsnü şenlendirici

ak parti

aday

izmir

bergama

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31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım devam ederken, ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, AK Parti tarafından yaşadığı ilçe olan Bergama’da kontenjan 1. sıra meclis üyesi adayı olarak gösterildi. 2019 yerel seçimlerinde Bergama'da seçimi kazanan AK Parti mecliste 12 üyeyle temsil edilirken, 31 Mart'ta seçilmesi durumunda Şenlendirici aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi de olacak.İzmir’de yerel seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında girme kararı alan AK Parti, 30 ilçede belediye meclis üye adaylarını belirlerken, mevcut Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer de Cumhur İttifakı'nın Bergama Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmişti.

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izmir

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hüsnü şenlendirici, ak parti, aday, izmir, bergama