https://sputniknews.com.tr/20240221/hollanda-disisleri-abnin-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlari-193-kurulus-ve-kisiyi-etkileyecek-1080968574.html
Hollanda Dışişleri: AB’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları 193 kuruluş ve kişiyi etkileyecek
Hollanda Dışişleri: AB’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları 193 kuruluş ve kişiyi etkileyecek
Sputnik Türkiye
Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketinin 193 kuruluş ve kişiyi etkileyeceğini belirtti. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T18:28+0300
2024-02-21T18:28+0300
2024-02-21T18:28+0300
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Hollanda Dışişleri Bakanı Slot, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi ile ilgili ayrıntılara yer verdi.Slot, “AB, Rusya’ya karşı 13’üncü yaptırım paketinin yardımı ile baskıyı artırmaya devam ediyor. 193 kişi ve kuruluşu hedef alan bu kapsamlı yeni yaptırımları memnuniyetle karşılıyorum” ifadelerini kullandı.Avrupa Konseyi’nin Dönem Başkanı Belçika daha önce, AB’nin 24 Şubat’a kadar resmen onaylanması gereken Rusya’ya yönelik yeni, 13. yaptırım paketi üzerinde mutabakat sağlandığını duyurmuştu.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya’ya yönelik 13’üncü yaptırım paketinin Rusya karşıtı kısıtlamaları aşan savunma sektörü işletmelerini ve şirketleri etkileyeceğini açıklamıştı.Rusya, Batı’nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve giderek artmaya devam eden yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca açıklamıştı. Moskova, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Yaptırımlar Avrupa ve ABD’de lojistik zincirlerin bozulmasına yol açarken yakıt ve gıda fiyatlarında ani artışlar yaşanmıştı. Batılı ülkelerde de birçok politikacı ve uzman defalarca Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu yönünde görüşler dile getirilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’yı kuşatma ve zayıflatma politikasının Batı’nın uzun vadeli stratejisi olduğunu, yaptırımların ise tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe indirdiğini, Batı’nın asıl amacının milyonlarca insanın hayatını kötüleştirmek olduğunu ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240221/ukraynali-istihbarat-subayi-batinin-maydani-neden-destekledigini-anlatti-1080966357.html
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hollanda, hollanda dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, rusya, avrupa konseyi, yaptırım, ekonomik yaptırım, vladimir putin
hollanda, hollanda dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, rusya, avrupa konseyi, yaptırım, ekonomik yaptırım, vladimir putin
Hollanda Dışişleri: AB’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları 193 kuruluş ve kişiyi etkileyecek
Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketinin 193 kuruluş ve kişiyi etkileyeceğini belirtti.
Hollanda Dışişleri Bakanı Slot, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi ile ilgili ayrıntılara yer verdi.
Slot, “AB, Rusya’ya karşı 13’üncü yaptırım paketinin yardımı ile baskıyı artırmaya devam ediyor. 193 kişi ve kuruluşu hedef alan bu kapsamlı yeni yaptırımları memnuniyetle karşılıyorum” ifadelerini kullandı.
Avrupa Konseyi’nin Dönem Başkanı Belçika daha önce, AB’nin 24 Şubat’a kadar resmen onaylanması gereken Rusya’ya yönelik yeni, 13. yaptırım paketi üzerinde mutabakat sağlandığını duyurmuştu.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya’ya yönelik 13’üncü yaptırım paketinin Rusya karşıtı kısıtlamaları aşan savunma sektörü işletmelerini ve şirketleri etkileyeceğini açıklamıştı.
Rusya, Batı’nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve giderek artmaya devam eden yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca açıklamıştı. Moskova, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Yaptırımlar Avrupa ve ABD’de lojistik zincirlerin bozulmasına yol açarken yakıt ve gıda fiyatlarında ani artışlar yaşanmıştı. Batılı ülkelerde de birçok politikacı ve uzman defalarca Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu yönünde görüşler dile getirilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’yı kuşatma ve zayıflatma politikasının Batı’nın uzun vadeli stratejisi olduğunu, yaptırımların ise tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe indirdiğini, Batı’nın asıl amacının milyonlarca insanın hayatını kötüleştirmek olduğunu ifade etmişti.