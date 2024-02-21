Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kira çalışması: Bilgi toplanmaya başlandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
En fazla zarar eden takımlar listesinde Türkiye'den 4 takım var
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Merkez Bankası neyi yanlış okuyor?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
UEFA'nın ülke ve kulüp finansalları raporu
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimde Yeniden Refah Partisi'nin yol haritası ne olacak?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ramazan öncesi Ortadoğu'da tırmanan gerginlik
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
27'LER KULÜBÜ ÜYESİ
Parçaladığı gitar 600 bin dolara satılmıştı
17:42
12 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör: Ödemeyen NATO’dan çıkarılsın
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Alman yetkililer, devlet sırrını yanlışlıkla ifşa etti
18:18
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Turner: Uzaydaki ‘Rus tehdidine’ karşı bir planımız var
18:29
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası itiraf etti: Rus ekonomisi çatışmaları sürdürecek kapasitede
18:40
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Başbakan Yardımcısı açıkladı: Dost ülkelere petrol ihracatının payı yükseldi
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Uganda Dışişleri Bakanı, Batı’yı şantajla suçladı
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan, Rusya-Türkiye ilişkilerine dair mesaj
19:28
3 dk
SESLİ HABER
Filistinli bakan: İsrail, Batı Şeria’yı tasfiye etmeye çalışıyor
19:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kahveyi uyandıktan 30-45 dakika sonra için'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İliç’te 9 işçi için bekleyiş sürüyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Akaryakıt fiyat artışının sebepleri
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dördüncü mobil operatör nedir, nasıl kuruldu?
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240221/hazine-ve-maliye-bakanligindan-kira-calismasi-bilgi-toplanmaya-baslandi-1080951762.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kira çalışması: Bilgi toplanmaya başlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kira çalışması: Bilgi toplanmaya başlandı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira gelirlerinin tespiti ve doğru beyan edilmesini sağlamaya yönelik çalışma yürütüyor. Kira gelirlerinin doğru tespiti için... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T12:02+0300
2024-02-21T12:02+0300
ekonomi
kira
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
ev sahibi
kiracı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1b/1074049343_0:232:2825:1821_1920x0_80_0_0_33038c2e9d26fdbb692eec4aadc67aa7.jpg
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira çalışması çalışması başlattı.Yapılan çalışmada 4,5 milyon konut analiz edilirken bu konutlarda potansiyel kiracılar belirlendi ve yoklama yapıldı.Yapılan çalışmada ulaşılamayan kiracılara belirli gün ve saat verilerek gerçek kira bedelleriyle ilgili görüşme mektubu bırakılıyor.Bakanlık, kiracılara bilgi formlarını dijital olarak doldurma imkanı da tanıdı.Gelir İdaresi Başkanlığı dün yaptığı duyuru ile görüşme mektubu bırakılan kiracıların kira ödemelerine ilişkin bildirimlerini vergi dairesine gitmeden internetten yapabilmelerinin yolunu açtı.Dijital Vergi Dairesi uygulamasında yer alan Kira Bildirim Formu doldurularak da bildirim yapılabilecek.Bakan Şimşek: Tespit yapılacakHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise konuya ilişkin geçen günler açıklama yapmış ve "Tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda,kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut analiz ediliyor; kiralık olarak tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak." ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240120/bakanliktan-mehmet-simsek-gaye-erkan-krizi-baslikli-haberlerle-ilgili-aciklama-1079857727.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1b/1074049343_53:0:2782:2047_1920x0_80_0_0_d23c097eaef8adf5f16791201629439a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kira, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, ev sahibi , kiracı
kira, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, ev sahibi , kiracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kira çalışması: Bilgi toplanmaya başlandı

12:02 21.02.2024
© AFP 2023 / ADEM ALTANTürk lirası
Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira gelirlerinin tespiti ve doğru beyan edilmesini sağlamaya yönelik çalışma yürütüyor. Kira gelirlerinin doğru tespiti için kiracılardan bilgi toplanmaya başlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira çalışması çalışması başlattı.

Yapılan çalışmada 4,5 milyon konut analiz edilirken bu konutlarda potansiyel kiracılar belirlendi ve yoklama yapıldı.

Yapılan çalışmada ulaşılamayan kiracılara belirli gün ve saat verilerek gerçek kira bedelleriyle ilgili görüşme mektubu bırakılıyor.

Bakanlık, kiracılara bilgi formlarını dijital olarak doldurma imkanı da tanıdı.
Gelir İdaresi Başkanlığı dün yaptığı duyuru ile görüşme mektubu bırakılan kiracıların kira ödemelerine ilişkin bildirimlerini vergi dairesine gitmeden internetten yapabilmelerinin yolunu açtı.

Dijital Vergi Dairesi uygulamasında yer alan Kira Bildirim Formu doldurularak da bildirim yapılabilecek.

Bakan Şimşek: Tespit yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise konuya ilişkin geçen günler açıklama yapmış ve "Tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda,kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut analiz ediliyor; kiralık olarak tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak." ifadelerini kullanmıştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2024
TÜRKİYE
Bakanlıktan 'Mehmet Şimşek-Gaye Erkan krizi' başlıklı haberlerle ilgili açıklama
20 Ocak, 17:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала