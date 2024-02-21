https://sputniknews.com.tr/20240221/galata-kulesi-bir-ay-ziyarete-kapali-olacak-1080972458.html
Galata Kulesi bir ay ziyarete kapalı olacak
Galata Kulesi bir ay ziyarete kapalı olacak
Sputnik Türkiye
Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle 23 Şubat'tan itibaren bir ay süreyle ziyarete kapalı olacak. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T20:42+0300
2024-02-21T20:42+0300
2024-02-21T20:42+0300
türkiye
galata kulesi
deprem
deprem
kültür ve turizm bakanlığı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kulenin çatı onarımı çalışmaları sebebiyle 8. katı 2023 kasım ayında ziyaret kapatılmıştı.Süreç içerisinde kulenin aleminin konservasyonu tamamlandı ve dün yerine yerleştirildi. Yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmaları gerçekleştirildi.Tespit edilen detaylar doğrultusunda kulenin dış cephe onarımı da yapılacak. Restorasyon çalışmaları sırasında kulenin beden duvarlarında bulunan 400'e yakın göçmen kuş yuvasına zarar verilmeyecek.Tüm uygulamalar, kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecek.
https://sputniknews.com.tr/20231016/galata-kulesine-filistin-bayragi-astilar-1076377620.html
türkiye
galata kulesi
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galata kulesi, deprem, deprem, kültür ve turizm bakanlığı
galata kulesi, deprem, deprem, kültür ve turizm bakanlığı
Galata Kulesi bir ay ziyarete kapalı olacak
Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle 23 Şubat'tan itibaren bir ay süreyle ziyarete kapalı olacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kulenin çatı onarımı çalışmaları sebebiyle 8. katı 2023 kasım ayında ziyaret kapatılmıştı.
Süreç içerisinde kulenin aleminin konservasyonu tamamlandı ve dün yerine yerleştirildi. Yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmaları gerçekleştirildi.
Tespit edilen detaylar doğrultusunda kulenin dış cephe onarımı da yapılacak. Restorasyon çalışmaları sırasında kulenin beden duvarlarında bulunan 400'e yakın göçmen kuş yuvasına zarar verilmeyecek.
Tüm uygulamalar, kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecek.