https://sputniknews.com.tr/20240221/galata-kulesi-bir-ay-ziyarete-kapali-olacak-1080972458.html

Galata Kulesi bir ay ziyarete kapalı olacak

Galata Kulesi bir ay ziyarete kapalı olacak

Sputnik Türkiye

Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle 23 Şubat'tan itibaren bir ay süreyle ziyarete kapalı olacak. 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T20:42+0300

2024-02-21T20:42+0300

2024-02-21T20:42+0300

türkiye

galata kulesi

deprem

deprem

kültür ve turizm bakanlığı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kulenin çatı onarımı çalışmaları sebebiyle 8. katı 2023 kasım ayında ziyaret kapatılmıştı.Süreç içerisinde kulenin aleminin konservasyonu tamamlandı ve dün yerine yerleştirildi. Yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmaları gerçekleştirildi.Tespit edilen detaylar doğrultusunda kulenin dış cephe onarımı da yapılacak. Restorasyon çalışmaları sırasında kulenin beden duvarlarında bulunan 400'e yakın göçmen kuş yuvasına zarar verilmeyecek.Tüm uygulamalar, kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecek.

https://sputniknews.com.tr/20231016/galata-kulesine-filistin-bayragi-astilar-1076377620.html

türkiye

galata kulesi

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galata kulesi, deprem, deprem, kültür ve turizm bakanlığı