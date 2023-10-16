https://sputniknews.com.tr/20231016/galata-kulesine-filistin-bayragi-astilar-1076377620.html
Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı astılar
Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı astılar
Beyoğlu’nda bulunan Galata Kulesi’ne çıkan bir grup gönüllü destek amaçlı Filistin bayrağı açtı. 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T11:17+0300
2023-10-16T11:17+0300
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video
galata kulesi
filistin bayrağı
istanbul
beyoğlu
yaşam
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İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir grup Filistin destekçisi Galata Kulesi Meydanı'na geldi.Grup ardından kuleye çıkarak Filistin bayrağı açtı.Dakikalarca dalgalanan Filistin bayrağı, güvenlik görevlilerinin fark etmesi sonrası kaldırıldı.
galata kulesi
istanbul
beyoğlu
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Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı astılar
Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı astılar
2023-10-16T11:17+0300
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PT0M43S
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, galata kulesi, filistin bayrağı, istanbul, beyoğlu, видео
video, galata kulesi, filistin bayrağı, istanbul, beyoğlu, видео
Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı astılar
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Beyoğlu’nda bulunan Galata Kulesi’ne çıkan bir grup gönüllü destek amaçlı Filistin bayrağı açtı.
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir grup Filistin destekçisi Galata Kulesi Meydanı'na geldi.
Grup ardından kuleye çıkarak Filistin bayrağı açtı.
Dakikalarca dalgalanan Filistin bayrağı, güvenlik görevlilerinin fark etmesi sonrası kaldırıldı.