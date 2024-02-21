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Filistin'e destek mitinginde Aydemir'e yumruk atan Ege Akersoy’a beraat kararı
Filistin'e destek mitinginde Aydemir'e yumruk atan Ege Akersoy’a beraat kararı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da düzenlenen Filistin mitinginde toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye saldırdığı iddia edilen Ege Akersoy’un... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T16:58+0300
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türkiye
ege akersoy
beraat
filistin
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İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek mitinginde 'Kelime-i Tevhid bayrağı' taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk attığı gerekçesiyle 17 gün tutuklu kalan ve daha sonra tutuksuz yargılanan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Ege Akersoy beraat etti.Sanık Ege Akersoy’un kasten yaralama suçundan 2 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Akersoy’un halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan beraatine hükmedildi.Ege Akersoy hakkında 4 yıl hapis talep edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240219/filistine-destek-mitinginde-aydemire-yumruk-atan-akersoyun-yargilandigi-davada-savci-ceza-istedi-1080874088.html
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ege akersoy, beraat, filistin, miting
ege akersoy, beraat, filistin, miting

Filistin'e destek mitinginde Aydemir'e yumruk atan Ege Akersoy’a beraat kararı

16:58 21.02.2024 (güncellendi: 17:03 21.02.2024)
© İHA / GAMZE ŞENYİĞİT - SEMA DEMİR-AW141512Ege Akersoy
Ege Akersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© İHA / GAMZE ŞENYİĞİT - SEMA DEMİR-AW141512
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İstanbul’da düzenlenen Filistin mitinginde toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye saldırdığı iddia edilen Ege Akersoy’un halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan beraatine hükmedildi. Kasten yaralama suçundan ise 2 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.
İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek mitinginde 'Kelime-i Tevhid bayrağı' taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk attığı gerekçesiyle 17 gün tutuklu kalan ve daha sonra tutuksuz yargılanan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Ege Akersoy beraat etti.
Sanık Ege Akersoy’un kasten yaralama suçundan 2 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Akersoy’un halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan beraatine hükmedildi.
Ege Akersoy hakkında 4 yıl hapis talep edilmişti.
Ege Akersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
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Filistin'e destek mitinginde Aydemir'e yumruk atan Akersoy’un yargılandığı davada savcı ceza istedi
19 Şubat, 11:35
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