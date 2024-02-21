https://sputniknews.com.tr/20240221/filistine-destek-mitinginde-aydemire-yumruk-atan-ege-akersoya-beraat-karari-1080965378.html

Filistin'e destek mitinginde Aydemir'e yumruk atan Ege Akersoy’a beraat kararı

Filistin'e destek mitinginde Aydemir'e yumruk atan Ege Akersoy’a beraat kararı

Sputnik Türkiye

İstanbul’da düzenlenen Filistin mitinginde toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye saldırdığı iddia edilen Ege Akersoy’un... 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T16:58+0300

2024-02-21T16:58+0300

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türkiye

ege akersoy

beraat

filistin

miting

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İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek mitinginde 'Kelime-i Tevhid bayrağı' taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk attığı gerekçesiyle 17 gün tutuklu kalan ve daha sonra tutuksuz yargılanan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Ege Akersoy beraat etti.Sanık Ege Akersoy’un kasten yaralama suçundan 2 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Akersoy’un halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan beraatine hükmedildi.Ege Akersoy hakkında 4 yıl hapis talep edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240219/filistine-destek-mitinginde-aydemire-yumruk-atan-akersoyun-yargilandigi-davada-savci-ceza-istedi-1080874088.html

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