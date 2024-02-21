https://sputniknews.com.tr/20240221/filistine-destek-mitinginde-aydemire-yumruk-atan-ege-akersoya-beraat-karari-1080965378.html
Filistin'e destek mitinginde Aydemir'e yumruk atan Ege Akersoy’a beraat kararı
Filistin'e destek mitinginde Aydemir'e yumruk atan Ege Akersoy’a beraat kararı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da düzenlenen Filistin mitinginde toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye saldırdığı iddia edilen Ege Akersoy’un... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
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2024-02-21T16:58+0300
2024-02-21T17:03+0300
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ege akersoy
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miting
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İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek mitinginde 'Kelime-i Tevhid bayrağı' taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk attığı gerekçesiyle 17 gün tutuklu kalan ve daha sonra tutuksuz yargılanan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Ege Akersoy beraat etti.Sanık Ege Akersoy’un kasten yaralama suçundan 2 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Akersoy’un halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan beraatine hükmedildi.Ege Akersoy hakkında 4 yıl hapis talep edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240219/filistine-destek-mitinginde-aydemire-yumruk-atan-akersoyun-yargilandigi-davada-savci-ceza-istedi-1080874088.html
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Filistin'e destek mitinginde Aydemir'e yumruk atan Ege Akersoy’a beraat kararı
16:58 21.02.2024 (güncellendi: 17:03 21.02.2024)
İstanbul’da düzenlenen Filistin mitinginde toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye saldırdığı iddia edilen Ege Akersoy’un halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan beraatine hükmedildi. Kasten yaralama suçundan ise 2 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.
İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek mitinginde 'Kelime-i Tevhid bayrağı' taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk attığı gerekçesiyle 17 gün tutuklu kalan ve daha sonra tutuksuz yargılanan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Ege Akersoy beraat etti.
Sanık Ege Akersoy’un kasten yaralama suçundan 2 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Akersoy’un halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan beraatine hükmedildi.
Ege Akersoy hakkında 4 yıl hapis talep edilmişti.