https://sputniknews.com.tr/20240219/filistine-destek-mitinginde-aydemire-yumruk-atan-akersoyun-yargilandigi-davada-savci-ceza-istedi-1080874088.html
Filistin'e destek mitinginde Aydemir'e yumruk atan Akersoy’un yargılandığı davada savcı ceza istedi
Filistin'e destek mitinginde Aydemir'e yumruk atan Akersoy’un yargılandığı davada savcı ceza istedi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek mitinginde 'Kelime-i Tevhid bayrağı' taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk attığı gerekçesiyle 17 gün tutuklu kalan 25... 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T11:35+0300
2024-02-19T11:35+0300
2024-02-19T11:35+0300
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israil-filistin sorunu
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ege akersoy
dava
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karar
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İstanbul'da düzenlenen Filistin mitinginde 'Kelime-i Tevhid' bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk atan üniversite öğrencisine istenen ceza belli oldu.17 gün tutuklu kalan 25 yaşındaki Ege Akersoy hakkında 4 yıl hapis talep edildi. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki 2'nci duruşmaya, tutuksuz sanık Ege Akersoy katılmazken; şikayetçi İsmail Aydemir katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240219/interpol-uluslararasi-duzeyde-ariyordu-almanyada-calinan-cip-tuncelide-kapali-otoparkta-bulundu-1080874122.html
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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, yumruk, ege akersoy, dava, ceza, karar
filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, yumruk, ege akersoy, dava, ceza, karar
Filistin'e destek mitinginde Aydemir'e yumruk atan Akersoy’un yargılandığı davada savcı ceza istedi
İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek mitinginde 'Kelime-i Tevhid bayrağı' taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk attığı gerekçesiyle 17 gün tutuklu kalan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Ege Akersoy hakkında savcı mütalaasını açıkladı.
İstanbul'da düzenlenen Filistin mitinginde 'Kelime-i Tevhid' bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk atan üniversite öğrencisine istenen ceza belli oldu.
17 gün tutuklu kalan 25 yaşındaki Ege Akersoy hakkında 4 yıl hapis talep edildi. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki 2'nci duruşmaya, tutuksuz sanık Ege Akersoy katılmazken; şikayetçi İsmail Aydemir katıldı.