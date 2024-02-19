https://sputniknews.com.tr/20240219/interpol-uluslararasi-duzeyde-ariyordu-almanyada-calinan-cip-tuncelide-kapali-otoparkta-bulundu-1080874122.html
Interpol uluslararası düzeyde arıyordu: Almanya'da çalınan cip Tunceli'de kapalı otoparkta bulundu
Interpol uluslararası düzeyde arıyordu: Almanya'da çalınan cip Tunceli'de kapalı otoparkta bulundu
Sputnik Türkiye
Almanya'da ve uluslararası düzeyde aranan cip, Tunceli'de kapalı otoparkta bulundu. 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T11:19+0300
2024-02-19T11:19+0300
2024-02-19T11:19+0300
türkiye
interpol
almanya
cip
tunceli
arama
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Almanya'da çalınan ve uluslararası düzeyde arandığı belirtilen cip, Tunceli'de bir binanın kapalı otoparkında ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında çalıntı olarak aranan cipin kente getirildiği bilgisine ulaştı.Ekiplerin çalışmasıyla Atatürk Mahallesi'ndeki bir binanın kapalı otoparkında bulunan cipe el konuldu. Cipin, İnterpol Europol Daire Başkanlığınca Almanya'da uluslararası düzeyde arandığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231207/almanyayi-karistiran-turk-interpol-devreyegirdi-1078160363.html
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tunceli
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interpol, almanya, cip, tunceli, arama
interpol, almanya, cip, tunceli, arama
Interpol uluslararası düzeyde arıyordu: Almanya'da çalınan cip Tunceli'de kapalı otoparkta bulundu
Almanya'da ve uluslararası düzeyde aranan cip, Tunceli'de kapalı otoparkta bulundu.
Almanya'da çalınan ve uluslararası düzeyde arandığı belirtilen cip, Tunceli'de bir binanın kapalı otoparkında ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında çalıntı olarak aranan cipin kente getirildiği bilgisine ulaştı.
Ekiplerin çalışmasıyla Atatürk Mahallesi'ndeki bir binanın kapalı otoparkında bulunan cipe el konuldu. Cipin, İnterpol Europol Daire Başkanlığınca Almanya'da uluslararası düzeyde arandığı bildirildi.