https://sputniknews.com.tr/20240219/interpol-uluslararasi-duzeyde-ariyordu-almanyada-calinan-cip-tuncelide-kapali-otoparkta-bulundu-1080874122.html

Interpol uluslararası düzeyde arıyordu: Almanya'da çalınan cip Tunceli'de kapalı otoparkta bulundu

Interpol uluslararası düzeyde arıyordu: Almanya'da çalınan cip Tunceli'de kapalı otoparkta bulundu

Sputnik Türkiye

Almanya'da ve uluslararası düzeyde aranan cip, Tunceli'de kapalı otoparkta bulundu. 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T11:19+0300

2024-02-19T11:19+0300

2024-02-19T11:19+0300

türkiye

interpol

almanya

cip

tunceli

arama

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Almanya'da çalınan ve uluslararası düzeyde arandığı belirtilen cip, Tunceli'de bir binanın kapalı otoparkında ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında çalıntı olarak aranan cipin kente getirildiği bilgisine ulaştı.Ekiplerin çalışmasıyla Atatürk Mahallesi'ndeki bir binanın kapalı otoparkında bulunan cipe el konuldu. Cipin, İnterpol Europol Daire Başkanlığınca Almanya'da uluslararası düzeyde arandığı bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231207/almanyayi-karistiran-turk-interpol-devreyegirdi-1078160363.html

türkiye

almanya

tunceli

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interpol, almanya, cip, tunceli, arama