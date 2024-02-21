https://sputniknews.com.tr/20240221/fetih-hareketi-rusyada-hamasla-dogrudan-diyalog-kuracagiz-1080964906.html

Fetih Hareketi: Rusya'da Hamas'la doğrudan diyalog kuracağız

Fetih Hareketi: Rusya'da Hamas'la doğrudan diyalog kuracağız

Sputnik Türkiye

Filistin Fetih Hareketi Yönetim Konseyi üyesi Ayman er-Rakab, bu ay sonunda Moskova'da Filistin'deki tüm siyasi güçlerin katılımıyla yapılacak toplantıda... 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T17:10+0300

2024-02-21T17:10+0300

2024-02-21T17:10+0300

israil- filistin çatışması

fetih hareketi

fetih

israil

israil-filistin

hamas

gazze

gazze şeridi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

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Sputnik'e demeç veren er-Rakab, Fetih Hareketi ile Hamas temsilcilerinin bir araya gelme olasılığı hakkında "Fetih ile Hamas arasında doğrudan diyalog olmasını bekliyorum, zira bu toplantıda tüm gruplar hazır bulunacak. Herkes kabul etti, dolayısıyla diyalog olacak" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Fetih Hareketi ve Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmede iki grubun Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki birliklerini desteklediklerini söylemişti.Daha önce Bogdanov, ay sonunda Moskova'da Filistin'deki güçlerin katılımıyla bir toplantı yapılacağını, Hamas ile İslami Cihat Örgütü temsilcilerinin de davet edildiğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240220/rusyadan-fetih-hareketi-ve-hamasa-siyasi-birlik-mesaji-1080927257.html

israil

gazze

gazze şeridi

rusya

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