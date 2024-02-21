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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240221/fetih-hareketi-rusyada-hamasla-dogrudan-diyalog-kuracagiz-1080964906.html
Fetih Hareketi: Rusya'da Hamas'la doğrudan diyalog kuracağız
Fetih Hareketi: Rusya'da Hamas'la doğrudan diyalog kuracağız
Sputnik Türkiye
Filistin Fetih Hareketi Yönetim Konseyi üyesi Ayman er-Rakab, bu ay sonunda Moskova'da Filistin'deki tüm siyasi güçlerin katılımıyla yapılacak toplantıda... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T17:10+0300
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Sputnik'e demeç veren er-Rakab, Fetih Hareketi ile Hamas temsilcilerinin bir araya gelme olasılığı hakkında "Fetih ile Hamas arasında doğrudan diyalog olmasını bekliyorum, zira bu toplantıda tüm gruplar hazır bulunacak. Herkes kabul etti, dolayısıyla diyalog olacak" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Fetih Hareketi ve Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmede iki grubun Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki birliklerini desteklediklerini söylemişti.Daha önce Bogdanov, ay sonunda Moskova'da Filistin'deki güçlerin katılımıyla bir toplantı yapılacağını, Hamas ile İslami Cihat Örgütü temsilcilerinin de davet edildiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240220/rusyadan-fetih-hareketi-ve-hamasa-siyasi-birlik-mesaji-1080927257.html
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Fetih Hareketi: Rusya'da Hamas'la doğrudan diyalog kuracağız

17:10 21.02.2024
© AA / Mohammed HamoudYemen'in başkenti Sana'da toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek Filistin halkına destek gösterisi düzenledi. "Zafere kadar seninleyiz" sloganıyla düzenlenen gösteride, İsrail aleyhine sloganlar atıldı.
Yemen'in başkenti Sana'da toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek Filistin halkına destek gösterisi düzenledi. Zafere kadar seninleyiz sloganıyla düzenlenen gösteride, İsrail aleyhine sloganlar atıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© AA / Mohammed Hamoud
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Filistin Fetih Hareketi Yönetim Konseyi üyesi Ayman er-Rakab, bu ay sonunda Moskova'da Filistin'deki tüm siyasi güçlerin katılımıyla yapılacak toplantıda Hamas'la doğrudan diyalog kuracaklarını ifade etti.
Sputnik'e demeç veren er-Rakab, Fetih Hareketi ile Hamas temsilcilerinin bir araya gelme olasılığı hakkında "Fetih ile Hamas arasında doğrudan diyalog olmasını bekliyorum, zira bu toplantıda tüm gruplar hazır bulunacak. Herkes kabul etti, dolayısıyla diyalog olacak" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Fetih Hareketi ve Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmede iki grubun Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki birliklerini desteklediklerini söylemişti.
Daha önce Bogdanov, ay sonunda Moskova'da Filistin'deki güçlerin katılımıyla bir toplantı yapılacağını, Hamas ile İslami Cihat Örgütü temsilcilerinin de davet edildiğini açıklamıştı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
Rusya'dan Fetih Hareketi ve Hamas'a 'siyasi birlik' mesajı
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