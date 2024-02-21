https://sputniknews.com.tr/20240221/fetih-hareketi-rusyada-hamasla-dogrudan-diyalog-kuracagiz-1080964906.html
Fetih Hareketi: Rusya'da Hamas'la doğrudan diyalog kuracağız
Fetih Hareketi: Rusya'da Hamas'la doğrudan diyalog kuracağız
Sputnik Türkiye
Filistin Fetih Hareketi Yönetim Konseyi üyesi Ayman er-Rakab, bu ay sonunda Moskova'da Filistin'deki tüm siyasi güçlerin katılımıyla yapılacak toplantıda... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T17:10+0300
2024-02-21T17:10+0300
2024-02-21T17:10+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
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Sputnik'e demeç veren er-Rakab, Fetih Hareketi ile Hamas temsilcilerinin bir araya gelme olasılığı hakkında "Fetih ile Hamas arasında doğrudan diyalog olmasını bekliyorum, zira bu toplantıda tüm gruplar hazır bulunacak. Herkes kabul etti, dolayısıyla diyalog olacak" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Fetih Hareketi ve Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmede iki grubun Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki birliklerini desteklediklerini söylemişti.Daha önce Bogdanov, ay sonunda Moskova'da Filistin'deki güçlerin katılımıyla bir toplantı yapılacağını, Hamas ile İslami Cihat Örgütü temsilcilerinin de davet edildiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240220/rusyadan-fetih-hareketi-ve-hamasa-siyasi-birlik-mesaji-1080927257.html
israil
gazze
gazze şeridi
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fetih hareketi, fetih, israil, israil-filistin, hamas, gazze, gazze şeridi, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, moskova, filistin kurtuluş örgütü (fkö)
fetih hareketi, fetih, israil, israil-filistin, hamas, gazze, gazze şeridi, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, moskova, filistin kurtuluş örgütü (fkö)
Fetih Hareketi: Rusya'da Hamas'la doğrudan diyalog kuracağız
Filistin Fetih Hareketi Yönetim Konseyi üyesi Ayman er-Rakab, bu ay sonunda Moskova'da Filistin'deki tüm siyasi güçlerin katılımıyla yapılacak toplantıda Hamas'la doğrudan diyalog kuracaklarını ifade etti.
Sputnik'e demeç veren er-Rakab, Fetih Hareketi ile Hamas temsilcilerinin bir araya gelme olasılığı hakkında "Fetih ile Hamas arasında doğrudan diyalog olmasını bekliyorum, zira bu toplantıda tüm gruplar hazır bulunacak. Herkes kabul etti, dolayısıyla diyalog olacak" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Fetih Hareketi ve Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmede iki grubun Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki birliklerini desteklediklerini söylemişti.
Daha önce Bogdanov, ay sonunda Moskova'da Filistin'deki güçlerin katılımıyla bir toplantı yapılacağını, Hamas ile İslami Cihat Örgütü temsilcilerinin de davet edildiğini açıklamıştı.