https://sputniknews.com.tr/20240220/rusyadan-fetih-hareketi-ve-hamasa-siyasi-birlik-mesaji-1080927257.html

Rusya'dan Fetih Hareketi ve Hamas'a 'siyasi birlik' mesajı

Rusya'dan Fetih Hareketi ve Hamas'a 'siyasi birlik' mesajı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Fetih Hareketi ve Hamas yetkilileriyle yaptığı... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T17:26+0300

2024-02-20T17:26+0300

2024-02-20T17:26+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

filistin sorunu

rusya

gazze

gazze şeridi

rusya dışişleri bakanlığı

ortadoğu

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Bogdanov'un Filistin tarafının inisiyatifiyle FKÖ İcra Komitesi, Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyesi Azzam Ahmed ve Hamas Siyasi Bürosu Başkan Yardımcısı Musa Ebu Marzuk'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.Bakanlığın açıklamasına göre Bogdanov, Filistinli temsilcilerle Gazze Şeridi'nde giderek artan insani felaket ışığında özellikle Filistin-İsrail çatışması üzerinde durdu.Taraflar, Şubat sonunda Moskova'da Filistinli siyasi güçler arasında yapılması planlanan toplantıyla ilgili konularda kapsamlı bir görüş alışverişi de yaptı.Bogdanov, Ahmed ve Marzuk'la yaptığı görüşmelerde, Rusya'nın FKÖ çatısı altında Filistin'deki siyasi birliği destekleyen değişmez ilkesel tutumunu koruduğunu vurguladı.Bogdanov, ay sonunda Moskova'da Filistin'deki güçlerin katılımıyla bir toplantı yapılacağını, Hamas ile İslami Cihat Örgütü temsilcilerinin de davet edildiğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240216/rusyada-filistin-toplantisi-yapilacak-hamas-ve-islami-cihat-orgutu-de-davet-edildi-1080804351.html

israil

rusya

gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, filistin sorunu, rusya, gazze, gazze şeridi, rusya dışişleri bakanlığı, ortadoğu