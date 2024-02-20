https://sputniknews.com.tr/20240220/rusyadan-fetih-hareketi-ve-hamasa-siyasi-birlik-mesaji-1080927257.html
Rusya'dan Fetih Hareketi ve Hamas'a 'siyasi birlik' mesajı
Rusya'dan Fetih Hareketi ve Hamas'a 'siyasi birlik' mesajı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Fetih Hareketi ve Hamas yetkilileriyle yaptığı... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T17:26+0300
2024-02-20T17:26+0300
2024-02-20T17:26+0300
israil- filistin çatışması
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rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Bogdanov'un Filistin tarafının inisiyatifiyle FKÖ İcra Komitesi, Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyesi Azzam Ahmed ve Hamas Siyasi Bürosu Başkan Yardımcısı Musa Ebu Marzuk'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.Bakanlığın açıklamasına göre Bogdanov, Filistinli temsilcilerle Gazze Şeridi'nde giderek artan insani felaket ışığında özellikle Filistin-İsrail çatışması üzerinde durdu.Taraflar, Şubat sonunda Moskova'da Filistinli siyasi güçler arasında yapılması planlanan toplantıyla ilgili konularda kapsamlı bir görüş alışverişi de yaptı.Bogdanov, Ahmed ve Marzuk'la yaptığı görüşmelerde, Rusya'nın FKÖ çatısı altında Filistin'deki siyasi birliği destekleyen değişmez ilkesel tutumunu koruduğunu vurguladı.Bogdanov, ay sonunda Moskova'da Filistin'deki güçlerin katılımıyla bir toplantı yapılacağını, Hamas ile İslami Cihat Örgütü temsilcilerinin de davet edildiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240216/rusyada-filistin-toplantisi-yapilacak-hamas-ve-islami-cihat-orgutu-de-davet-edildi-1080804351.html
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israil, israil-filistin, filistin sorunu, rusya, gazze, gazze şeridi, rusya dışişleri bakanlığı, ortadoğu
Rusya'dan Fetih Hareketi ve Hamas'a 'siyasi birlik' mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Fetih Hareketi ve Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmede iki grubun Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki birliklerini desteklediklerini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Bogdanov'un Filistin tarafının inisiyatifiyle FKÖ İcra Komitesi, Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyesi Azzam Ahmed ve Hamas Siyasi Bürosu Başkan Yardımcısı Musa Ebu Marzuk'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasına göre Bogdanov, Filistinli temsilcilerle Gazze Şeridi'nde giderek artan insani felaket ışığında özellikle Filistin-İsrail çatışması üzerinde durdu.
Taraflar, Şubat sonunda Moskova'da Filistinli siyasi güçler arasında yapılması planlanan toplantıyla ilgili konularda kapsamlı bir görüş alışverişi de yaptı.
Bogdanov, Ahmed ve Marzuk'la yaptığı görüşmelerde, Rusya'nın FKÖ çatısı altında Filistin'deki siyasi birliği destekleyen değişmez ilkesel tutumunu koruduğunu vurguladı.
Bogdanov, ay sonunda Moskova'da Filistin'deki güçlerin katılımıyla bir toplantı yapılacağını, Hamas ile İslami Cihat Örgütü temsilcilerinin de davet edildiğini açıklamıştı.