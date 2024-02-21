https://sputniknews.com.tr/20240221/erdogan-muhalefet-parti-ici-iktidar-kavgasi-disinda-hicbir-seyle-ilgilenmiyor-1080958268.html
Erdoğan: Muhalefet, belediye başkan adaylarını vatandaşa değil yapay zekaya soruyor
Erdoğan: Muhalefet, belediye başkan adaylarını vatandaşa değil yapay zekaya soruyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet, belediye başkan adaylarını vatandaşa değil yapay zekaya soruyor" dedi. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T14:18+0300
2024-02-21T14:18+0300
2024-02-21T14:23+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
ak parti
belediye
cumhurbaşkanı
afyonkarahisar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılıyor.Erdoğan halka hitabında şunları söyledi:
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recep tayyip erdoğan, ak parti, belediye, cumhurbaşkanı, afyonkarahisar
recep tayyip erdoğan, ak parti, belediye, cumhurbaşkanı, afyonkarahisar
Erdoğan: Muhalefet, belediye başkan adaylarını vatandaşa değil yapay zekaya soruyor
14:18 21.02.2024 (güncellendi: 14:23 21.02.2024)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet, belediye başkan adaylarını vatandaşa değil yapay zekaya soruyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılıyor.
Erdoğan halka hitabında şunları söyledi:
Muhalefetin ne bizim gibi tecrübesi ne de eserleri var. Parti içi iktidar kavgası dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Belediye başkan adaylarını bile vatandaşa değil yapay zekaya soruyorlar. yapay zeka bunlara neyi emrederse, bu acemiler de adayımız diye onu çıkarıyorlar.