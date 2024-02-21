Erdoğan: Muhalefet, belediye başkan adaylarını vatandaşa değil yapay zekaya soruyor

Muhalefetin ne bizim gibi tecrübesi ne de eserleri var. Parti içi iktidar kavgası dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Belediye başkan adaylarını bile vatandaşa değil yapay zekaya soruyorlar. yapay zeka bunlara neyi emrederse, bu acemiler de adayımız diye onu çıkarıyorlar.