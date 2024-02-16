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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240216/chpde-yapay-zeka-adayi-1080792097.html
CHP’de yapay zeka adayı
CHP’de yapay zeka adayı
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Aralık’ta başlayan ve büyük oranda tamamlanan aday belirleme mesaisinde yapay zekâ teknolojisinin de kullanıldığını söyledi. 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T11:41+0300
2024-02-16T11:41+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
özgür özel
chp
yapay zeka
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Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’de 14 Aralık’ta başlayan ve 12 Şubat'ta büyük ölçüde tamamlanan aday belirleme mesaisinde yaşananları anlattı. 2019 yılındaki yerel seçim dönemine oranla 25 kat fazla anket yaptırıldığını belirten Özel, “Kendi içimizde, beş kişilik profesyonel kadrodan oluşan bir birim kurduk. Merak ettiklerimizin ankete nasıl yansıdığını ve anket cevaplarının nasıl okunacağını çözümledik.” dedi. Toplam 16 anket firması ile çalışıldığını ifade eden Özel, çalışılan şirketlerden yapay zeka teknolojisini kullanan sekiz şirkete ağırlık verildiğini kaydetti.CHP Lideri Özel, “Yapay zekanın adayları var” diyerek, yapay zeka teknolojisinin aday belirleme sürecinde nasıl kullanıldığını şu sözlerle anlattı:'Yapay zeka ile slogan'Özel, ankette olmadığı halde yapay zekanın yakaladığı bir ismi ankete eklediklerini ve o ismin anketten birinci çıktığını belirtti. Yapay zekanın yalnızca aday anketlerinde değil, kampanyaya yönelik kullanıldığını da belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240206/ozgur-ozel-hatayda-konustu-bugun-verilen-konut-sayisi-toplam-konut-ihtiyacinin-yuzde-27si-1080464349.html
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özgür özel, chp, yapay zeka
özgür özel, chp, yapay zeka

CHP’de yapay zeka adayı

11:41 16.02.2024
© İHA / MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-AW142783 Özgür Özel,
 Özgür Özel, - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2024
© İHA / MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-AW142783
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Aralık’ta başlayan ve büyük oranda tamamlanan aday belirleme mesaisinde yapay zekâ teknolojisinin de kullanıldığını söyledi.
Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’de 14 Aralık’ta başlayan ve 12 Şubat'ta büyük ölçüde tamamlanan aday belirleme mesaisinde yaşananları anlattı. 2019 yılındaki yerel seçim dönemine oranla 25 kat fazla anket yaptırıldığını belirten Özel, “Kendi içimizde, beş kişilik profesyonel kadrodan oluşan bir birim kurduk. Merak ettiklerimizin ankete nasıl yansıdığını ve anket cevaplarının nasıl okunacağını çözümledik.” dedi. Toplam 16 anket firması ile çalışıldığını ifade eden Özel, çalışılan şirketlerden yapay zeka teknolojisini kullanan sekiz şirkete ağırlık verildiğini kaydetti.
CHP Lideri Özel, “Yapay zekanın adayları var” diyerek, yapay zeka teknolojisinin aday belirleme sürecinde nasıl kullanıldığını şu sözlerle anlattı:
“Mesela 500’üncü ankette, ankette sorulmayan bir ismi çok fazla telaffuz edildiği için anketi kesip, “Bu ismi ankette sormak ister misiniz?” diye soruyor yapay zeka... Ve ankete eklettiğimiz bu kişi, ankette birinci çıkabiliyor. Bizim yolladığımız link üzerinden telefonla uygulama yapıyorlar şirketler. Biz dijital olarak dinliyor ve yedekliyoruz görüşmeyi. Yapay zeka denetimi var burada. Dijital dinleme olduğu için aynı anda 100 kişi bir ili arıyor. Onların birbirinden haberi yok ama ankette aday bile olmadığı halde bir isim telaffuz edilirse çok yoğun olarak, bunu yapay zeka yakalıyor. Bu ismi ankete koyup koymamayı teklif ediyor. Koyunca da ondan önceki aradıklarına da o eklenen ismi tekrar sormak için arıyorlar.”

'Yapay zeka ile slogan'

Özel, ankette olmadığı halde yapay zekanın yakaladığı bir ismi ankete eklediklerini ve o ismin anketten birinci çıktığını belirtti. Yapay zekanın yalnızca aday anketlerinde değil, kampanyaya yönelik kullanıldığını da belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Niteliksel görüşmeler var. ‘Manisa Şehzade’nin sorunları nedir? Sizce bu sorunu kim çözer?’ gibi sorular soruluyor. Bu sorulara verilen cevaplardan adayın sloganını da buluyoruz. Yolsuzlukla özdeşleşmiş, en çok şikayetin yolsuzluk ile ilgili olduğu bir bir yerde, ‘Dürüst aday’ sloganı kullanılabiliyor. Ya da çevre sorunlarının olduğu yerde adayın afişi yeşil oluyor. Bu yönde de çalışmalarımız var.”
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Özgür Özel Hatay'da konuştu: 'Bugün verilen konut sayısı toplam konut ihtiyacının yüzde 2.7'si'
6 Şubat, 13:58
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