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https://sputniknews.com.tr/20240221/dev-banka-rakami-acikladi-altin-fiyatlari-icin-sure-verildi-3-ihtimalden-biri-dahi-olursa-1080946641.html
Dev banka rakamı açıkladı, altın fiyatları için süre verildi: '3 ihtimalden biri dahi olursa...'
Dev banka rakamı açıkladı, altın fiyatları için süre verildi: '3 ihtimalden biri dahi olursa...'
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Ons altın fiyatı ve dolar/TL kuru yükselişi yurt içinde gram altın fiyatlarına rekor getirirken ABD merkezli yatırım... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
altın
yarım gram altın
gram altın
külçe altın
fed
fed faiz kararı
abd merkez bankası (fed)
yatırım
yatırımcı
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ABD merkezli bankacılık devi Citi'nin altın ve petrol analizi dikkat çekti. Bankanın analizine göre altın fiyatları önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde ons başına 3 bin dolara çıkabilir. Petrol fiyatı ise 100 doları görebilir.Citi analistleri, merkez bankalarının ani alım yapması, olası bir stagflasyon veya derin küresel resesyon durumunda altının yüzde 50 artabileceğini açıkladı.Analistlere göre gelişmekte olan piyasaların merkez bankaları, dolara olan güvenin azalması ile altına hücum edebilir. Banka, Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya ve Türkiye'nin son yıllarda altın alımlarını artırdığına dikkat çekti.Dolara yönelik bir güven krizi...Analizde derin küresel durgunluk nedeniyle Fed'in faizleri hızla düşürebileceği bir senaryoya da vurgu yapıldı. Doshi'nin de aralarında bulunduğu Citi analistleri yakın tarihli bir notta, "3 bin dolar altına giden en olası joker yol, mevcut ancak yavaş ilerleyen bir trendin hızlı bir şekilde hızlanmasıdır. Gelişmekte olan piyasalar merkez bankaları arasında dolarsızlaşma ve bunun sonucunda dolara yönelik bir güven krizine yol açması" diye yazdı.Doshi, bu durumun Merkez Bankası'nın altın alımlarını iki katına çıkarabileceğini ve altın talebinin en büyük itici gücü olan mücevherat tüketimine meydan okuyabileceğini belirtti.Yurt içinde ise, yarın Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. TCMB politika faizinde zirve seviyeye eriştiği sinyali vermişti. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TCMB’nin bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Sözlü yönlendirme kısmı ise önemli.Gram altın fiyatları tarafında ise ons altın ve dolar/TL'deki yükseliş etkili oluyor. Altının gram fiyatı tarihi zirvesini bu sabah da güncelleyerek 2019 liranın üzerine çıktı. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 590 liradan, Cumhuriyet altını 14.230 liradan satılıyor. Piyasalar, bu hafta içinde ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarını izlemeye devam edecek. Faiz indirimine yönelik söylemlerin beklentileri etkilemesi bekleniyor. Bugün Fed tutanakları açıklanacak. Tutanaklarda son gelen güçlü verilerin üyeler tarafından nasıl yorumlandığı takip edilecek.
https://sputniknews.com.tr/20240221/milyonlarca-kisi-bekliyor-dusuk-faizli-kredi-ne-zaman-yururluge-girecek-1080943258.html
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altın, yarım gram altın, gram altın, külçe altın, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed), yatırım, yatırımcı
altın, yarım gram altın, gram altın, külçe altın, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed), yatırım, yatırımcı

Dev banka rakamı açıkladı, altın fiyatları için süre verildi: '3 ihtimalden biri dahi olursa...'

10:08 21.02.2024
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© AA
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Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Ons altın fiyatı ve dolar/TL kuru yükselişi yurt içinde gram altın fiyatlarına rekor getirirken ABD merkezli yatırım bankası Citi’ye göre 12-18 ay içinde altının ons fiyatı 3000 dolar olabilir.
ABD merkezli bankacılık devi Citi'nin altın ve petrol analizi dikkat çekti. Bankanın analizine göre altın fiyatları önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde ons başına 3 bin dolara çıkabilir. Petrol fiyatı ise 100 doları görebilir.

Citi analistleri, merkez bankalarının ani alım yapması, olası bir stagflasyon veya derin küresel resesyon durumunda altının yüzde 50 artabileceğini açıkladı.

Analistlere göre gelişmekte olan piyasaların merkez bankaları, dolara olan güvenin azalması ile altına hücum edebilir. Banka, Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya ve Türkiye'nin son yıllarda altın alımlarını artırdığına dikkat çekti.

Dolara yönelik bir güven krizi...

Analizde derin küresel durgunluk nedeniyle Fed'in faizleri hızla düşürebileceği bir senaryoya da vurgu yapıldı. Doshi'nin de aralarında bulunduğu Citi analistleri yakın tarihli bir notta, "3 bin dolar altına giden en olası joker yol, mevcut ancak yavaş ilerleyen bir trendin hızlı bir şekilde hızlanmasıdır. Gelişmekte olan piyasalar merkez bankaları arasında dolarsızlaşma ve bunun sonucunda dolara yönelik bir güven krizine yol açması" diye yazdı.
Doshi, bu durumun Merkez Bankası'nın altın alımlarını iki katına çıkarabileceğini ve altın talebinin en büyük itici gücü olan mücevherat tüketimine meydan okuyabileceğini belirtti.
Yurt içinde ise, yarın Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. TCMB politika faizinde zirve seviyeye eriştiği sinyali vermişti. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TCMB’nin bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Sözlü yönlendirme kısmı ise önemli.
Gram altın fiyatları tarafında ise ons altın ve dolar/TL'deki yükseliş etkili oluyor. Altının gram fiyatı tarihi zirvesini bu sabah da güncelleyerek 2019 liranın üzerine çıktı. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 590 liradan, Cumhuriyet altını 14.230 liradan satılıyor.
Piyasalar, bu hafta içinde ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarını izlemeye devam edecek. Faiz indirimine yönelik söylemlerin beklentileri etkilemesi bekleniyor. Bugün Fed tutanakları açıklanacak. Tutanaklarda son gelen güçlü verilerin üyeler tarafından nasıl yorumlandığı takip edilecek.
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