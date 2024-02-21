https://sputniknews.com.tr/20240221/cumhurbaskani-basdanismani-kilic-abd-heyetiyle-gorustu-1080971692.html

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD heyetiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD heyetiyle görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri ve Savunma bakanlıkları müsteşar yardımcılarını ve beraberlerindeki... 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T19:47+0300

2024-02-21T19:47+0300

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türkiye

akif çağatay kılıç

abd

abd

abd dışişleri bakanlığı

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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları müsteşar yardımcıları ile beraberindeki heyeti bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı, savunma alanındaki işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.Görüşmede, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı James O'Brien, ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Deborah Rosenblum, ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Vipin Narang ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile beraberindeki heyet yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20240221/turkiyenin-washington-buyukelciligi-ile-bm-daimi-temsilciligine-atama-1080970035.html

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akif çağatay kılıç, abd, abd, abd dışişleri bakanlığı