https://sputniknews.com.tr/20240221/cumhurbaskani-basdanismani-kilic-abd-heyetiyle-gorustu-1080971692.html
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD heyetiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD heyetiyle görüştü
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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri ve Savunma bakanlıkları müsteşar yardımcılarını ve beraberlerindeki... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
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abd
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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları müsteşar yardımcıları ile beraberindeki heyeti bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı, savunma alanındaki işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.Görüşmede, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı James O'Brien, ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Deborah Rosenblum, ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Vipin Narang ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile beraberindeki heyet yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240221/turkiyenin-washington-buyukelciligi-ile-bm-daimi-temsilciligine-atama-1080970035.html
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akif çağatay kılıç, abd, abd, abd dışişleri bakanlığı
akif çağatay kılıç, abd, abd, abd dışişleri bakanlığı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD heyetiyle görüştü
19:47 21.02.2024 (güncellendi: 19:49 21.02.2024)
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri ve Savunma bakanlıkları müsteşar yardımcılarını ve beraberlerindeki heyeti ile görüştü. Görüşmede, savunma alanındaki işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları müsteşar yardımcıları ile beraberindeki heyeti bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı, savunma alanındaki işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı James O'Brien, ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Deborah Rosenblum, ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Vipin Narang ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile beraberindeki heyet yer aldı.