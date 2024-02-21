https://sputniknews.com.tr/20240221/turkiyenin-washington-buyukelciligi-ile-bm-daimi-temsilciligine-atama-1080970035.html

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi ve BM Daimi Temsilcisi belli oldu

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi ve BM Daimi Temsilcisi belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçiliği ve New York'taki BM Daimi Temsilciliği görevleri tebliğ edildi. 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T19:09+0300

2024-02-21T19:09+0300

2024-02-21T19:18+0300

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washington büyükelçiliği

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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevini Birleşmiş Milletler'de Daimi Temsilcilik pozisyonunda bulunan Büyükelçi Sedat Önal, Önal'dan boşalacak görevi de Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız üstlenecek.AA'nın diplomatik kaynaklardan edinilen aktardığı göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi ve New York'taki BM Daimi Temsilcisi olacak isimlere yeni görevlerini telefonla tebliğ etti.New York'ta Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi pozisyonunda bulunan Önal'a yeni Washington Büyükelçiliği görevi verildi.Önal'dan boşalan Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği görevi ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'a tebliğ edildi.

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