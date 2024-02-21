https://sputniknews.com.tr/20240221/turkiyenin-washington-buyukelciligi-ile-bm-daimi-temsilciligine-atama-1080970035.html
Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi ve BM Daimi Temsilcisi belli oldu
Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi ve BM Daimi Temsilcisi belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçiliği ve New York'taki BM Daimi Temsilciliği görevleri tebliğ edildi. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T19:09+0300
2024-02-21T19:09+0300
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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevini Birleşmiş Milletler'de Daimi Temsilcilik pozisyonunda bulunan Büyükelçi Sedat Önal, Önal'dan boşalacak görevi de Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız üstlenecek.AA'nın diplomatik kaynaklardan edinilen aktardığı göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi ve New York'taki BM Daimi Temsilcisi olacak isimlere yeni görevlerini telefonla tebliğ etti.New York'ta Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi pozisyonunda bulunan Önal'a yeni Washington Büyükelçiliği görevi verildi.Önal'dan boşalan Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği görevi ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'a tebliğ edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231021/disisleri-bakanligi-sozculugune-oncu-keceli-atandi-1076577218.html
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türkiye, washington, washington büyükelçiliği
türkiye, washington, washington büyükelçiliği
Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi ve BM Daimi Temsilcisi belli oldu
19:09 21.02.2024 (güncellendi: 19:18 21.02.2024)
Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçiliği ve New York'taki BM Daimi Temsilciliği görevleri tebliğ edildi.
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevini Birleşmiş Milletler'de Daimi Temsilcilik pozisyonunda bulunan Büyükelçi Sedat Önal, Önal'dan boşalacak görevi de Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız üstlenecek.
AA'nın diplomatik kaynaklardan edinilen aktardığı göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi ve New York'taki BM Daimi Temsilcisi olacak isimlere yeni görevlerini telefonla tebliğ etti.
New York'ta Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi pozisyonunda bulunan Önal'a yeni Washington Büyükelçiliği görevi verildi.
Önal'dan boşalan Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği görevi ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'a tebliğ edildi.