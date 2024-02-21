https://sputniknews.com.tr/20240221/bakan-simsek-500-milyon-dolar-tasarruf-saglamayi-hedefliyoruz-1080954571.html

Bakan Şimşek: 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı hedefliyoruz

Bakan Şimşek: 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı hedefliyoruz

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) Projesi ile orta vadede 500 milyon dolar tasarruf hedeflediklerini açıkladı. Şimşek, proje... 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T12:46+0300

2024-02-21T12:46+0300

2024-02-21T12:46+0300

ekonomi

mehmet şimşek

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

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Kamu bankaları ve kamu katılım bankalarının dahil olduğu, verimlilik ve tasarrufun sağlanması amacıyla 2023 yılında uygulamaya alınan Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) Projesi meyvelerini vermeye başladı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ATM Merkezi Projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Şimşek, Bakanlık olarak, Türkiye'de her alanda olduğu gibi bankacılık alanında da özellikle dışa bağımlı donanım ve yazılım ihtiyaçlarını optimize ederek verimliliği artırma doğrultusunda birçok yeniliğe imza attıklarını söyledi.Bakan Şimşek, platforma dahil her bankanın ATM yönetimi için ayrı olan yazılım geliştirme, lisanslama, saha hizmetleri, ATM operasyonları gibi maliyet kalemlerini ortaklaştırılarak tek merkezden yönetilmesini sağladıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:Bakan Şimşek, söz konusu projeyle, ATM'lere konulan nakit paranın optimizasyonunun da yönetilebildiğini, fon gereksinimi ve bunun maliyetlerinin de azaltıldığını vurguladı.Projeye dair ileriye dönük hedeflerini de paylaşan Şimşek, "Proje tamamlandığında TAM'a üye tüm bankaların optimize edilmiş ATM sayısı 19 bine ulaşacak. Bankaların ATM ithalatı kaynaklı giderlerinde önemli ölçüde azalma yaşanacak. Diğer operasyon ve saha maliyetlerindeki azalış ve nakit optimizasyonu sayesindeki tasarruf ile birlikte, Proje ile orta vadede 500 milyon doları bulan tasarruf sağlanmış olacak." dedi.TAM'da işlem adedi çok fazlaŞimşek, dünyadaki benzer örneklerde kullanıcıların sadece, para çekme ve bakiye görüntüleme gibi kısıtlı işlem seti (3-6 işlem) ile ortak ATM'leri kullanabilirken TAM projesinde, bankaların tüm işlem setine erişim sağlanabildiğini bildirdi.Mevcut müşteri deneyimi korunarak 1000'i aşkın işlem gerçekleştirilebildiğine dikkati çeken Şimşek, TAM Projesi'ni benzerlerinden ayıran diğer uygulama farklılıklarını şu sözlerle anlattı:

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mehmet şimşek, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı