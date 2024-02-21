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Bakan Şimşek: 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı hedefliyoruz
Bakan Şimşek: 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı hedefliyoruz
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) Projesi ile orta vadede 500 milyon dolar tasarruf hedeflediklerini açıkladı. Şimşek, proje... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T12:46+0300
2024-02-21T12:46+0300
ekonomi
mehmet şimşek
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
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Kamu bankaları ve kamu katılım bankalarının dahil olduğu, verimlilik ve tasarrufun sağlanması amacıyla 2023 yılında uygulamaya alınan Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) Projesi meyvelerini vermeye başladı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ATM Merkezi Projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Şimşek, Bakanlık olarak, Türkiye'de her alanda olduğu gibi bankacılık alanında da özellikle dışa bağımlı donanım ve yazılım ihtiyaçlarını optimize ederek verimliliği artırma doğrultusunda birçok yeniliğe imza attıklarını söyledi.Bakan Şimşek, platforma dahil her bankanın ATM yönetimi için ayrı olan yazılım geliştirme, lisanslama, saha hizmetleri, ATM operasyonları gibi maliyet kalemlerini ortaklaştırılarak tek merkezden yönetilmesini sağladıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:Bakan Şimşek, söz konusu projeyle, ATM'lere konulan nakit paranın optimizasyonunun da yönetilebildiğini, fon gereksinimi ve bunun maliyetlerinin de azaltıldığını vurguladı.Projeye dair ileriye dönük hedeflerini de paylaşan Şimşek, "Proje tamamlandığında TAM'a üye tüm bankaların optimize edilmiş ATM sayısı 19 bine ulaşacak. Bankaların ATM ithalatı kaynaklı giderlerinde önemli ölçüde azalma yaşanacak. Diğer operasyon ve saha maliyetlerindeki azalış ve nakit optimizasyonu sayesindeki tasarruf ile birlikte, Proje ile orta vadede 500 milyon doları bulan tasarruf sağlanmış olacak." dedi.TAM'da işlem adedi çok fazlaŞimşek, dünyadaki benzer örneklerde kullanıcıların sadece, para çekme ve bakiye görüntüleme gibi kısıtlı işlem seti (3-6 işlem) ile ortak ATM'leri kullanabilirken TAM projesinde, bankaların tüm işlem setine erişim sağlanabildiğini bildirdi.Mevcut müşteri deneyimi korunarak 1000'i aşkın işlem gerçekleştirilebildiğine dikkati çeken Şimşek, TAM Projesi'ni benzerlerinden ayıran diğer uygulama farklılıklarını şu sözlerle anlattı:
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mehmet şimşek, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı

Bakan Şimşek: 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı hedefliyoruz

12:46 21.02.2024
© AA / Harun Özalpmehmet şimşek
mehmet şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© AA / Harun Özalp
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) Projesi ile orta vadede 500 milyon dolar tasarruf hedeflediklerini açıkladı. Şimşek, proje tamamlandığında toplam ATM sayısının 19 bine ulaşacağını belirtti.
Kamu bankaları ve kamu katılım bankalarının dahil olduğu, verimlilik ve tasarrufun sağlanması amacıyla 2023 yılında uygulamaya alınan Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) Projesi meyvelerini vermeye başladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ATM Merkezi Projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Şimşek, Bakanlık olarak, Türkiye'de her alanda olduğu gibi bankacılık alanında da özellikle dışa bağımlı donanım ve yazılım ihtiyaçlarını optimize ederek verimliliği artırma doğrultusunda birçok yeniliğe imza attıklarını söyledi.

Bakan Şimşek, platforma dahil her bankanın ATM yönetimi için ayrı olan yazılım geliştirme, lisanslama, saha hizmetleri, ATM operasyonları gibi maliyet kalemlerini ortaklaştırılarak tek merkezden yönetilmesini sağladıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:
"2023 yılında uygulamaya aldığımız TAM Projesi, bugün itibarıyla 5 bin 200 ATM ile Türkiye'nin 81 ilinde hizmet verilen, aylık 35 milyar lirayı bulan 20 milyon adet finansal işlemin gerçekleştirildiği bir sistem haline gelmiştir. Böylelikle, uygulanan ölçek ekonomisiyle altyapı ve işletim maliyetlerinde tasarruf ve verimlilik artışının yanı sıra finansal hizmetlere erişimde de büyük kolaylık sağlanmıştır."
Bakan Şimşek, söz konusu projeyle, ATM'lere konulan nakit paranın optimizasyonunun da yönetilebildiğini, fon gereksinimi ve bunun maliyetlerinin de azaltıldığını vurguladı.

Projeye dair ileriye dönük hedeflerini de paylaşan Şimşek, "Proje tamamlandığında TAM'a üye tüm bankaların optimize edilmiş ATM sayısı 19 bine ulaşacak. Bankaların ATM ithalatı kaynaklı giderlerinde önemli ölçüde azalma yaşanacak. Diğer operasyon ve saha maliyetlerindeki azalış ve nakit optimizasyonu sayesindeki tasarruf ile birlikte, Proje ile orta vadede 500 milyon doları bulan tasarruf sağlanmış olacak." dedi.

TAM'da işlem adedi çok fazla

Şimşek, dünyadaki benzer örneklerde kullanıcıların sadece, para çekme ve bakiye görüntüleme gibi kısıtlı işlem seti (3-6 işlem) ile ortak ATM'leri kullanabilirken TAM projesinde, bankaların tüm işlem setine erişim sağlanabildiğini bildirdi.

Mevcut müşteri deneyimi korunarak 1000'i aşkın işlem gerçekleştirilebildiğine dikkati çeken Şimşek, TAM Projesi'ni benzerlerinden ayıran diğer uygulama farklılıklarını şu sözlerle anlattı:
"Örneğin, ortak ATM projelerinde işlemler her bankanın kendi sistemi üzerinde gerçekleştirilirken, TAM'da tek platform üzerinde yönetilen bir sistem kullanılıyor. TAM'ın tüm yazılımları tekilleştirilmiş ve standart hale getirilmiş, teknolojisi ve mimarisi itibarıyla genişleme ve büyümeye açık bir platform olarak tasarlanmış olması da teknoloji çağında önemli bir avantajı beraberinde getiriyor. TAM Platformu'nda, TAM üyesi banka müşterileri için temel bazı ücret ve komisyon uygulamalarının ortadan kalkması da hem kullanıcı maliyetlerini hem de üye bankaların maliyetlerini azaltıyor."
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