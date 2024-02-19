https://sputniknews.com.tr/20240219/ekonomi-koordinasyon-kurulu-toplandi-enflasyonla-mucadele-mesaji-1080884300.html

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Enflasyonla mücadele mesajı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Enflasyonla mücadele mesajı

Sputnik Türkiye

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, enflasyonla mücadeleye yönelik para ve maliye politikası etkin bir şekilde... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T15:57+0300

2024-02-19T15:57+0300

2024-02-19T15:57+0300

ekonomi

ekk

ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)

merkez bankası

cevdet yılmaz

enflasyon

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, EKK toplantısı gerçekleştirildi.Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat depremlerinin birinci yılının geride bırakıldığı hatırlatılarak, deprem bölgesinde, son bir yılda konut ve altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi ile ticari ve sosyal hayatın yeniden canlandırılmasına yönelik her türlü çabanın sarf edildiği, depremin yaralarının sarılması için gereken her türlü adımın atılmaya devam edileceği belirtildi.Yaşanan büyük deprem felaketinin etkilerine ve küresel ekonomideki zorluklara rağmen Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve güçlü yapısını koruduğu vurgulanan açıklamada, bu süreçte yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı, dengeli ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda enflasyonu düşürmeye, kamu maliyesini güçlendirmeye, ithalata bağımlılığı azaltmaya ve cari açıkta kalıcı düşüş sağlamaya yönelik politikaların uygulanmasına devam edildiği kaydedildi.'YTAK programı, güçlendirilerek sürdürülecek'Bu kapsamda, afetlerle mücadeleden yeşil ve dijital dönüşüme, fiyat istikrarından kamu maliyesine, iş ve yatırım ortamından yüksek katma değerli üretim ve ihracata, enerjiden ulaştırmaya, işgücü piyasalarından sosyal güvenlik sistemine kadar tüm öncelikli alanlarda atılan somut adımların, belirtilen takvim çerçevesinde ilerlediği bildirilen açıklamada, şunlar paylaşıldı:Açıklamada, finansal altyapıyı güçlendirmek üzere teknolojisi Türkiye'de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında Türkiye'nin markası olan TROY ödeme sistemine ilişkin son dönem gelişmelerin Kurul üyeleriyle paylaşıldığı dile getirildi.TROY'un kullanımında düzenli bir artış gözlendiği, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde TROY kullanımının yaygınlaştırılacağı ifade edildi.Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

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ekk, ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), merkez bankası, cevdet yılmaz, enflasyon