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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Enflasyonla mücadele mesajı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Enflasyonla mücadele mesajı
Sputnik Türkiye
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, enflasyonla mücadeleye yönelik para ve maliye politikası etkin bir şekilde... 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T15:57+0300
2024-02-19T15:57+0300
ekonomi
ekk
ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)
merkez bankası
cevdet yılmaz
enflasyon
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, EKK toplantısı gerçekleştirildi.Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat depremlerinin birinci yılının geride bırakıldığı hatırlatılarak, deprem bölgesinde, son bir yılda konut ve altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi ile ticari ve sosyal hayatın yeniden canlandırılmasına yönelik her türlü çabanın sarf edildiği, depremin yaralarının sarılması için gereken her türlü adımın atılmaya devam edileceği belirtildi.Yaşanan büyük deprem felaketinin etkilerine ve küresel ekonomideki zorluklara rağmen Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve güçlü yapısını koruduğu vurgulanan açıklamada, bu süreçte yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı, dengeli ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda enflasyonu düşürmeye, kamu maliyesini güçlendirmeye, ithalata bağımlılığı azaltmaya ve cari açıkta kalıcı düşüş sağlamaya yönelik politikaların uygulanmasına devam edildiği kaydedildi.'YTAK programı, güçlendirilerek sürdürülecek'Bu kapsamda, afetlerle mücadeleden yeşil ve dijital dönüşüme, fiyat istikrarından kamu maliyesine, iş ve yatırım ortamından yüksek katma değerli üretim ve ihracata, enerjiden ulaştırmaya, işgücü piyasalarından sosyal güvenlik sistemine kadar tüm öncelikli alanlarda atılan somut adımların, belirtilen takvim çerçevesinde ilerlediği bildirilen açıklamada, şunlar paylaşıldı:Açıklamada, finansal altyapıyı güçlendirmek üzere teknolojisi Türkiye'de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında Türkiye'nin markası olan TROY ödeme sistemine ilişkin son dönem gelişmelerin Kurul üyeleriyle paylaşıldığı dile getirildi.TROY'un kullanımında düzenli bir artış gözlendiği, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde TROY kullanımının yaygınlaştırılacağı ifade edildi.Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
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ekk, ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), merkez bankası, cevdet yılmaz, enflasyon
ekk, ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), merkez bankası, cevdet yılmaz, enflasyon

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Enflasyonla mücadele mesajı

15:57 19.02.2024
© AA / Arman ÖnalEkonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
© AA / Arman Önal
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, enflasyonla mücadeleye yönelik para ve maliye politikası etkin bir şekilde uygulanırken, yapısal reform çalışmalarının da hızla devam ettiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, EKK toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat depremlerinin birinci yılının geride bırakıldığı hatırlatılarak, deprem bölgesinde, son bir yılda konut ve altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi ile ticari ve sosyal hayatın yeniden canlandırılmasına yönelik her türlü çabanın sarf edildiği, depremin yaralarının sarılması için gereken her türlü adımın atılmaya devam edileceği belirtildi.
Yaşanan büyük deprem felaketinin etkilerine ve küresel ekonomideki zorluklara rağmen Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve güçlü yapısını koruduğu vurgulanan açıklamada, bu süreçte yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı, dengeli ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda enflasyonu düşürmeye, kamu maliyesini güçlendirmeye, ithalata bağımlılığı azaltmaya ve cari açıkta kalıcı düşüş sağlamaya yönelik politikaların uygulanmasına devam edildiği kaydedildi.
"Enflasyonla mücadeleye yönelik para ve maliye politikası etkin bir şekilde uygulanırken yapısal reform çalışmalarımız da hızla devam etmektedir" ifadesine yer verilen açıklamada, bugünkü toplantıda 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) takvimlendirilmiş yapısal reform alanlarında gelinen son durumun ele alındığı aktarıldı.

'YTAK programı, güçlendirilerek sürdürülecek'

Bu kapsamda, afetlerle mücadeleden yeşil ve dijital dönüşüme, fiyat istikrarından kamu maliyesine, iş ve yatırım ortamından yüksek katma değerli üretim ve ihracata, enerjiden ulaştırmaya, işgücü piyasalarından sosyal güvenlik sistemine kadar tüm öncelikli alanlarda atılan somut adımların, belirtilen takvim çerçevesinde ilerlediği bildirilen açıklamada, şunlar paylaşıldı:
"Reform niteliğinde düzenlemeleri içeren ve hayata geçirildiğinde ekonomik ve sosyal alanlarda yapısal iyileşmeleri sağlayarak kalkınma hızımızın artmasına önemli katkı sağlayacak tedbirlerden, yılın ilk çeyreği itibarıyla tamamlanması planlanan tüm adımlarda önemli bir mesafe kaydedilmiş olup, ilgili tüm kurumların etkin koordinasyon içinde atacakları adımlarla çeyrek sonunda tamamının hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Sermaye piyasalarının derinliği ve etkinliğinin artırılarak kaynakların daha üretken alanlara yönelmesi amacıyla finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmalar Kurul üyeleriyle paylaşılmıştır. Bu çalışmalarla bireysel tasarrufların daha etkin kullanılması ve makro düzeyde tasarruf oranlarının artırılması amaçlanmaktadır. Katma değeri yüksek ihracat potansiyelimizi artırıcı ve cari işlemler dengesinde sürdürülebilir iyileşmeyi sağlayıcı yatırımlara yönelik Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri'ne (YTAK) ilişkin mevcut durum değerlendirilmiştir. Büyük ilgi gören YTAK programı, önümüzdeki dönemde güçlendirilerek sürdürülecektir. Tasarrufların toplumun yararına olan ihracat, yatırım ve girişimcilik gibi öncelikli üretken alanlarda kullanılmasını sağlamak için bankalara verilmesi planlanan Toplumsal Yatırım Notu çalışmalarında gelinen son durum üzerinde durulmuştur."
Açıklamada, finansal altyapıyı güçlendirmek üzere teknolojisi Türkiye'de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında Türkiye'nin markası olan TROY ödeme sistemine ilişkin son dönem gelişmelerin Kurul üyeleriyle paylaşıldığı dile getirildi.
TROY'un kullanımında düzenli bir artış gözlendiği, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde TROY kullanımının yaygınlaştırılacağı ifade edildi.
Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
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