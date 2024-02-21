https://sputniknews.com.tr/20240221/avukat-feyza-altundan-5-dakika-izin-istedim-kendime-bir-raki-koydum-sozleriyle-ilgili-aciklama-1080970738.html
Avukat Feyza Altun'dan '5 dakika izin istedim kendime bir rakı koydum' sözleriyle ilgili açıklama
Avukat Feyza Altun'dan '5 dakika izin istedim kendime bir rakı koydum' sözleriyle ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Avukat Feyza Altun'un 'gözaltı sırasında 5 dakika izin isteyip rakı içtiği' yönünde Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklama sonrası Altun'dan konuyla ilgili sosyal... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T19:49+0300
2024-02-21T19:49+0300
2024-02-21T19:49+0300
feyza altun
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Şeriat hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gerekçesiyle gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan avukat Feyza Altun süreçle ilgili gazeteci Fatih Altaylı'ya açıklamalarda bulundu.Feyza Altun ile ilgili "Ben bir 5 dakika izin istedim kendime. Bir rakı koydum oturdum onlar görevini yaparken ben de bir kadeh rakı içtim" dediğini aktarıp "Rakısını koyduktan sonra ağlamaya başlamış" iddiasında bulunan Altaylı, gözaltı için Altun'un evinin kapısında 15 polis ile bir savcının beklediğini belirtti.Altaylı, Altun'ın gözaltı işlemi için gelenlere "O kadar kalabalığa gerek yok, bir yere kaçacak halim de yok niçin devletin imkanlarını benim gibi minicik kadın için bu kadar seferber ettiniz? Çağırsanız da gelirdim" dediğini ifade etti.Fatih Altaylı'nın anlattıklarına göre Altun polislere "Merak etmeyin, korkudan veya başka bir şeyden değil üzüntüden ağlıyorum. Bu olayın oluş biçimi beni gücendirdi. Bu yapılan bana karşı bir ayıp değil, hukuka karşı, adalete karşı bir ayıp. O yüzden gücendim biraz" dedi.Feyza Altun'dan yeni açıklamaFatih Altaylı'nın açıklamaları sonrası avukat Feyza Altun’dan bir açıklama geldi.Sosyal medya hesabından bu kez "Takdir edersiniz ki böyle bir şey mümkün de değil" diyen Altun şunları aktardı:
https://sputniknews.com.tr/20240220/avukat-feyza-altunun-serbest-birakilmasina-savciliktan-itiraz-1080914191.html
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feyza altun, rakı, açıklama, fatih altaylı
feyza altun, rakı, açıklama, fatih altaylı
Avukat Feyza Altun'dan '5 dakika izin istedim kendime bir rakı koydum' sözleriyle ilgili açıklama
Avukat Feyza Altun'un 'gözaltı sırasında 5 dakika izin isteyip rakı içtiği' yönünde Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklama sonrası Altun'dan konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım geldi. Feyza Altun paylaşımında "Görevli memur arkadaşları da zor altında bırakacak bir durum oluşacağından konuyu düzeltmek istedim" ifadesine yer verdi.
Şeriat hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gerekçesiyle gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan avukat Feyza Altun süreçle ilgili gazeteci Fatih Altaylı'ya açıklamalarda bulundu.
Feyza Altun ile ilgili "Ben bir 5 dakika izin istedim kendime. Bir rakı koydum oturdum onlar görevini yaparken ben de bir kadeh rakı içtim" dediğini aktarıp "Rakısını koyduktan sonra ağlamaya başlamış" iddiasında bulunan Altaylı, gözaltı için Altun'un evinin kapısında 15 polis ile bir savcının beklediğini belirtti.
Altaylı, Altun'ın gözaltı işlemi için gelenlere "O kadar kalabalığa gerek yok, bir yere kaçacak halim de yok niçin devletin imkanlarını benim gibi minicik kadın için bu kadar seferber ettiniz? Çağırsanız da gelirdim" dediğini ifade etti.
Fatih Altaylı'nın anlattıklarına göre Altun polislere "Merak etmeyin, korkudan veya başka bir şeyden değil üzüntüden ağlıyorum. Bu olayın oluş biçimi beni gücendirdi. Bu yapılan bana karşı bir ayıp değil, hukuka karşı, adalete karşı bir ayıp. O yüzden gücendim biraz" dedi.
Feyza Altun'dan yeni açıklama
Fatih Altaylı'nın açıklamaları sonrası avukat Feyza Altun’dan bir açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından bu kez "Takdir edersiniz ki böyle bir şey mümkün de değil" diyen Altun şunları aktardı:
“Değerli arkadaşlar; Geçirdiğim soruşturma ile alakalı olarak söylemem gerekenleri fazlasıyla söyledim zaten. Ayrıca dün ifademi de verdim. Bu sebeple bu aşamada tekrar bir açıklama yapmama kararı aldım.
Ancak aşağıdaki haberler, bir yanlış anlaşılmanın sonucu olduğu için düzeltmek istedim.
Ben, polisler eve gelince rakı içtim demedim. Böyle bir iletişim kazası oldu sanıyorum. Polisler geldiği sırada ben evde bi tek rakı içiyordum dedim. Gözaltı sürem başladığı anda içki falan içmedim.
Zaten takdir edersiniz ki böyle bir şey mümkün de değil. Görevli memur arkadaşları da zor altında bırakacak bir durum oluşacağından konuyu düzeltmek istedim.”