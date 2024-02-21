Avukat Feyza Altun'dan '5 dakika izin istedim kendime bir rakı koydum' sözleriyle ilgili açıklama

“Değerli arkadaşlar; Geçirdiğim soruşturma ile alakalı olarak söylemem gerekenleri fazlasıyla söyledim zaten. Ayrıca dün ifademi de verdim. Bu sebeple bu aşamada tekrar bir açıklama yapmama kararı aldım.

Ancak aşağıdaki haberler, bir yanlış anlaşılmanın sonucu olduğu için düzeltmek istedim.

Ben, polisler eve gelince rakı içtim demedim. Böyle bir iletişim kazası oldu sanıyorum. Polisler geldiği sırada ben evde bi tek rakı içiyordum dedim. Gözaltı sürem başladığı anda içki falan içmedim.

Zaten takdir edersiniz ki böyle bir şey mümkün de değil. Görevli memur arkadaşları da zor altında bırakacak bir durum oluşacağından konuyu düzeltmek istedim.”