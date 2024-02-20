https://sputniknews.com.tr/20240220/avukat-feyza-altunun-serbest-birakilmasina-savciliktan-itiraz-1080914191.html

Avukat Feyza Altun’un serbest bırakılmasına savcılıktan itiraz

Avukat Feyza Altun’un serbest bırakılmasına savcılıktan itiraz

Sputnik Türkiye

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun’un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T12:43+0300

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türkiye

feyza altun

şeriat

mahkeme

mahkeme kararı

savcılık

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Sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Feyza Altun dün gözaltına alındı. Altun, emniyetteki işlemlerin ardından Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık Altun’u 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik, Altun’un yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şekildeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.Savcılıktan itirazAvukat Feyza Altun'un serbest bırakılmasının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Sulh Ceza Hakimliği itiraz kararını değerlendirecek.

https://sputniknews.com.tr/20240220/feyza-altuna-tutuklama-talebi-1080904797.html

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feyza altun, şeriat, mahkeme, mahkeme kararı, savcılık