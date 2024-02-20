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Feyza Altun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Feyza Altun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T09:38+0300
2024-02-20T10:22+0300
türkiye
feyza altun
tutuklama
gözaltı
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İstanbul'da sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Feyza Altun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyadan yaptığı paylaşım üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Altun'un, emniyetteki işlemleri tamamlandı.Altun, Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.Burada savcılığa çıkarılan Altun, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.Hakimlik, Altun'un "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada 2 gün karakola imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.Ne olmuştu?Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medya hesabından şeriat ile yaptığı paylaşımla ilgili İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'daki evinde arama yapıldı. Dünkü aramanın tamamlanmasının ardından Altun gözaltına alınmıştı.Feyza Altun kimdir?Feyza Altun 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.Üniversite hayatını Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Altun, yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi "İnsan Hakları Hukuku" konusunda yaptı.Altun kendisini avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlamaktadır. 2015 yılında 7 aylık bebeğiyle duruşmaya giren Feyza Altun uzun süre adından söz ettirmişti.
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feyza altun kimdir?
feyza altun kimdir?

Feyza Altun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

09:38 20.02.2024 (güncellendi: 10:22 20.02.2024)
© Emniyet Genel MüdürlüğüFeyza Altun
Feyza Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© Emniyet Genel Müdürlüğü
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Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Feyza Altun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyadan yaptığı paylaşım üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Altun'un, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Altun, Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.
Burada savcılığa çıkarılan Altun, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.
Hakimlik, Altun'un "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada 2 gün karakola imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medya hesabından şeriat ile yaptığı paylaşımla ilgili İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'daki evinde arama yapıldı. Dünkü aramanın tamamlanmasının ardından Altun gözaltına alınmıştı.
Feyza Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
TÜRKİYE
Avukat Feyza Altun gözaltına alındı
Dün, 13:45

Feyza Altun kimdir?

Feyza Altun 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Üniversite hayatını Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Altun, yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi "İnsan Hakları Hukuku" konusunda yaptı.
Altun kendisini avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlamaktadır. 2015 yılında 7 aylık bebeğiyle duruşmaya giren Feyza Altun uzun süre adından söz ettirmişti.
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