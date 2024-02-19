https://sputniknews.com.tr/20240219/avukat-feyza-altun-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1080879474.html
Avukat Feyza Altun hakkında soruşturma başlatıldı
Avukat Feyza Altun hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı. 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T13:45+0300
2024-02-19T13:45+0300
2024-02-19T13:45+0300
türkiye
feyza altun
soruşturma
beykoz
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Sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle Feyza Altun şikayet edildi.Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım üzerine, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan re'sen soruşturma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20240210/istanbul-adliyesindeki-teror-saldirisinda-48-kisiye-tutuklama-talebi--1080584983.html
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feyza altun, soruşturma, beykoz
feyza altun, soruşturma, beykoz
Avukat Feyza Altun hakkında soruşturma başlatıldı
Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle Feyza Altun şikayet edildi.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım üzerine, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan re'sen soruşturma başlattı.