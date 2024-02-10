https://sputniknews.com.tr/20240210/istanbul-adliyesindeki-teror-saldirisinda-48-kisiye-tutuklama-talebi--1080584983.html

Adalet Bakanı Tunç: Adliyedeki terör soruşturmasında tutuklanan şüpheli kişi sayısı 54'e yükseldi

Adalet Bakanı Tunç: Adliyedeki terör soruşturmasında tutuklanan şüpheli kişi sayısı 54'e yükseldi

Adalet Bakanı Tunç Yılmaz, İstanbul Adliyesi'ndeki saldırı sonrası tutuklanma sayısının 54'e yükseldiği açıkladı. 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T01:16+0300

2024-02-10T01:16+0300

2024-02-10T01:16+0300

türkiye

istanbul adliyesi

istanbul

terör saldırısı

tutuklama

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İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i tutuklama, 48'i de adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 96 şüphelinin savcılıktaki sorgu işlemleri tamamlandı.İstanbul Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunda 35 cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 48'i tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 48 şüpheli ise haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle hakimliğe gönderildi.5 kişi daha tutuklandıAdalet Bakanı Tunç, sonradan yaptığı açıklamada terör saldırısı hakkında devam eden soruşturmaya yönelik şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20240206/caglayan-adliyesine-silahli-saldiri-bakan-tunc-aciklama-yapiyor-1080471842.html

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