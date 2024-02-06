Bakan Tunç Çağlayan Adliyesi önündeki saldırıya ilişkin açıklama yaptı."3 polisimiz yaralandı. Durumları iyi. 4 vatandaşımız yaralandı, vatandaşlarımızdan biri hastanede hayatını kaybetti" diyen Tunç, saldırının ardından 34 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Soruşturma kapsamında bir başsavcıvekili ve 5 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini kaydeden Tunç, saldırı düzenleyen 3 kişiden 2'sinin öldürüldüğü, birinin yaralı yakalandığı bildirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına saldırı girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar 34 kişinin gözaltına... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

Bakan Tunç: Çağlayan Adliyesi saldırısı ile Savcı Kiraz saldırısıyla arasında bağlantı bulunmuyor

© AA / Hakan Nural Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde 83 baro başkanıyla bir araya geldi. Bakan Tunç, toplantıda konuşma yaptı. © AA / Hakan Nural

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına saldırı girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar 34 kişinin gözaltına alındığını duyuran Tunç, söz konusu saldırının, Savcı Kiraz saldırısı ile bir bağlantısı olmadığını aktardı.