https://sputniknews.com.tr/20240206/caglayan-adliyesine-silahli-saldiri-bakan-tunc-aciklama-yapiyor-1080471842.html
Bakan Tunç: Çağlayan Adliyesi saldırısı ile Savcı Kiraz saldırısıyla arasında bağlantı bulunmuyor
Bakan Tunç: Çağlayan Adliyesi saldırısı ile Savcı Kiraz saldırısıyla arasında bağlantı bulunmuyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına saldırı girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar 34 kişinin gözaltına... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T17:09+0300
2024-02-06T17:09+0300
2024-02-06T17:19+0300
türkiye
yılmaz tunç
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Bakan Tunç Çağlayan Adliyesi önündeki saldırıya ilişkin açıklama yaptı."3 polisimiz yaralandı. Durumları iyi. 4 vatandaşımız yaralandı, vatandaşlarımızdan biri hastanede hayatını kaybetti" diyen Tunç, saldırının ardından 34 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Soruşturma kapsamında bir başsavcıvekili ve 5 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini kaydeden Tunç, saldırı düzenleyen 3 kişiden 2'sinin öldürüldüğü, birinin yaralı yakalandığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240206/caglayan-adliyesi-onunde-silah-sesleri-yukseldi-1080460408.html
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yılmaz tunç
Bakan Tunç: Çağlayan Adliyesi saldırısı ile Savcı Kiraz saldırısıyla arasında bağlantı bulunmuyor
17:09 06.02.2024 (güncellendi: 17:19 06.02.2024)
Ayrıntılar geliyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına saldırı girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar 34 kişinin gözaltına alındığını duyuran Tunç, söz konusu saldırının, Savcı Kiraz saldırısı ile bir bağlantısı olmadığını aktardı.
Bakan Tunç Çağlayan Adliyesi önündeki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
"3 polisimiz yaralandı. Durumları iyi. 4 vatandaşımız yaralandı, vatandaşlarımızdan biri hastanede hayatını kaybetti" diyen Tunç, saldırının ardından 34 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Soruşturma kapsamında bir başsavcıvekili ve 5 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini kaydeden Tunç, saldırı düzenleyen 3 kişiden 2'sinin öldürüldüğü, birinin yaralı yakalandığı bildirildi.