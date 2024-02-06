https://sputniknews.com.tr/20240206/caglayan-adliyesi-onunde-silah-sesleri-yukseldi-1080460408.html

Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı: 'DHKP-C üyesi 2 saldırgan etkisiz hale getirildi'

Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı: 'DHKP-C üyesi 2 saldırgan etkisiz hale getirildi'

Çağlayan Adliyesi'nde kontrol noktası önünde silahlı saldırı gerçekleştirildi. 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T11:46+0300

2024-02-06T11:46+0300

2024-02-06T12:40+0300

türkiye

çağlayan adliyesi

türkiye

silah

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına yönelik saldırı girişiminde 2 saldırganın ölü ele geçirildiğini, 3'ü polis, 5 kişinin yaralandığını bildirdi.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 11.46'da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:"Bugün saat 11.46'da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."İçişleri Bakanı Yerlikaya: Saldırganlar ölü ele geçirildiİçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:'Hainler DHKP-C üyesi'Bakan Yerlikaya saldırıyı gerçekleştirenlere ilişkin de açıklama yaptı:

türkiye

çağlayan adliyesi

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çağlayan adliyesi, türkiye, silah