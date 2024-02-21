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Araştırmada soruldu: Ruh sağlığı mı yoksa beden sağlığı mı daha önemli?
Araştırmada soruldu: Ruh sağlığı mı yoksa beden sağlığı mı daha önemli?
Sputnik Türkiye
Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 2 bin 24 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ruh sağlığı araştırmasına göre, Türk halkının yüzde 73.8’i... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T13:13+0300
2024-02-21T13:13+0300
yaşam
ruh sağlığı
akıl sağlığı
sağlık
areda survey
araştırma
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2022 yılından itibaren her yıl yeniden gerçekleştirilen araştırmaya göre ruhsal sağlık önemli diyenlerde azalma, bedensel sağlık önemli diyenlerde ise artış olduğu görülüyor. 2022 yılında ruhsal sağlık daha önemlidir diyenler yüzde 81,8 iken bu oran 2023’te yüzde 79,8’e geriledi. 2024 yılında ise Türk halkının yüzde 73,8’i ruh sağlığını önemli bulurken, yüzde 26,2’si bedensel sağlık daha önemlidir cevabını verdi.Araştırmaya cinsiyet özelinde bakıldığında erkeklerin kadınlara oranla ruh sağlını daha önemli bulduğu görülüyor. Erkeklerin yüzde 76,3’ü, kadınların ise yüzde 71,4’ü ruh sağlığı daha önemlidir diyor. Beden sağlığı önemlidir diyen erkekler yüzde 23,7, kadınlar ise yüzde 28,6 oranında.Yaş gruplarına göre araştırma sonuçları incelediğinde 55 yaş ve üzerindekilerin yüzde 75,1 ile ruhsal sağlığı bedensel sağlıktan daha önemli görüyor. Benzer şekilde 18-34 yaş aralığındaki genç katılımcıların yüzde 61,8’i de ruh sağlığından yana gözüküyor.Türk halkının yüzde 75’i inancın insanın ruh sağlığı üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyorAraştırmada inancın ruh sağlığı üzerindeki etkileri de araştırılıyor ve katılımcılara soruluyor. Buna göre Türk halkının yüzde 75,2’si, inancın ruh sağlığı üzerinde etkili olduğu kanaatinde. Yüzde 17,3’ü inancın ruh sağlığı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmadığını, yüzde 7,6’sı ise inancın ruh sağlığına olumsuz etkisi olduğunu düşünüyor.2022 yılı verilerine göre katılımcıların yüzde 73,1’i inancın ruh sağlığı üzerinde etkili, yüzde 21,1’i olumsuz yönde etkili ve yüzde 5,8’i ise herhangi bir etkisi olmadığını düşünüyor. 2023 yılında yüzde 73’ü olumlu etkisi var derken, yüzde 19,2’si etkisiz, yüzde 7,7’si ise olumsuz yönde etkili olduğu görülüyor.Gençler yaşlılara göre inancın ruh sağlığına etkisini daha çok önemsiyorCinsiyete göre ruh sağlığında inancın etkisi incelediğinde kadın ve erkeklerde benzer bir yaklaşım olduğu görülüyor. Kadınların yüzde 75,3’ü, erkeklerin yüzde 75’i inancın ruh sağlığına olumlu etkisi olduğunu düşünüyor.Yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde 35-54 yaş aralığı yüzde 83,1 ile inancın ruh sağlığına olumlu yönde etkisi olduğunu belirtiyor. Ardından yüzde 78,4 ile 18-34 yaş grubu yer alıyor. 55 yaş ve üzerinin yüzde 59,8’i inancın ruh sağlığına olumlu yönde etkisi olduğunu düşünüyor ve yüzde 32,2’si ise inancın ruh sağlığına etkisi yoktur diyor.
https://sputniknews.com.tr/20240220/arastirma-kadinlar-ayni-oranda-duzenli-egzersizden-erkeklere-gore-daha-fazla-yarar-sagliyor-1080915970.html
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ruh sağlığı, akıl sağlığı, sağlık, areda survey, araştırma
ruh sağlığı, akıl sağlığı, sağlık, areda survey, araştırma

Araştırmada soruldu: Ruh sağlığı mı yoksa beden sağlığı mı daha önemli?

13:13 21.02.2024
© AFP 2023 / Yasin AkgülTürkiye - İstanbul - kalabalık
Türkiye - İstanbul - kalabalık - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© AFP 2023 / Yasin Akgül
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Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 2 bin 24 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ruh sağlığı araştırmasına göre, Türk halkının yüzde 73.8’i için ruh sağlığı, bedensel sağlıktan daha önemli bir konumda yer alıyor. Beden sağlığı önemli diyenler ise yüzde 26.2 oranında.
2022 yılından itibaren her yıl yeniden gerçekleştirilen araştırmaya göre ruhsal sağlık önemli diyenlerde azalma, bedensel sağlık önemli diyenlerde ise artış olduğu görülüyor. 2022 yılında ruhsal sağlık daha önemlidir diyenler yüzde 81,8 iken bu oran 2023’te yüzde 79,8’e geriledi. 2024 yılında ise Türk halkının yüzde 73,8’i ruh sağlığını önemli bulurken, yüzde 26,2’si bedensel sağlık daha önemlidir cevabını verdi.
Araştırmaya cinsiyet özelinde bakıldığında erkeklerin kadınlara oranla ruh sağlını daha önemli bulduğu görülüyor. Erkeklerin yüzde 76,3’ü, kadınların ise yüzde 71,4’ü ruh sağlığı daha önemlidir diyor. Beden sağlığı önemlidir diyen erkekler yüzde 23,7, kadınlar ise yüzde 28,6 oranında.
Yaş gruplarına göre araştırma sonuçları incelediğinde 55 yaş ve üzerindekilerin yüzde 75,1 ile ruhsal sağlığı bedensel sağlıktan daha önemli görüyor. Benzer şekilde 18-34 yaş aralığındaki genç katılımcıların yüzde 61,8’i de ruh sağlığından yana gözüküyor.

Türk halkının yüzde 75’i inancın insanın ruh sağlığı üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyor

Araştırmada inancın ruh sağlığı üzerindeki etkileri de araştırılıyor ve katılımcılara soruluyor. Buna göre Türk halkının yüzde 75,2’si, inancın ruh sağlığı üzerinde etkili olduğu kanaatinde. Yüzde 17,3’ü inancın ruh sağlığı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmadığını, yüzde 7,6’sı ise inancın ruh sağlığına olumsuz etkisi olduğunu düşünüyor.
2022 yılı verilerine göre katılımcıların yüzde 73,1’i inancın ruh sağlığı üzerinde etkili, yüzde 21,1’i olumsuz yönde etkili ve yüzde 5,8’i ise herhangi bir etkisi olmadığını düşünüyor. 2023 yılında yüzde 73’ü olumlu etkisi var derken, yüzde 19,2’si etkisiz, yüzde 7,7’si ise olumsuz yönde etkili olduğu görülüyor.

Gençler yaşlılara göre inancın ruh sağlığına etkisini daha çok önemsiyor

Cinsiyete göre ruh sağlığında inancın etkisi incelediğinde kadın ve erkeklerde benzer bir yaklaşım olduğu görülüyor. Kadınların yüzde 75,3’ü, erkeklerin yüzde 75’i inancın ruh sağlığına olumlu etkisi olduğunu düşünüyor.
Yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde 35-54 yaş aralığı yüzde 83,1 ile inancın ruh sağlığına olumlu yönde etkisi olduğunu belirtiyor. Ardından yüzde 78,4 ile 18-34 yaş grubu yer alıyor. 55 yaş ve üzerinin yüzde 59,8’i inancın ruh sağlığına olumlu yönde etkisi olduğunu düşünüyor ve yüzde 32,2’si ise inancın ruh sağlığına etkisi yoktur diyor.
Ağırlık ile egzersiz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
YAŞAM
Araştırma: Kadınlar aynı oranda düzenli egzersizden erkeklere göre daha fazla yarar sağlıyor
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