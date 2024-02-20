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Araştırma: Kadınlar aynı oranda düzenli egzersizden erkeklere göre daha fazla yarar sağlıyor
Araştırma: Kadınlar aynı oranda düzenli egzersizden erkeklere göre daha fazla yarar sağlıyor
Sputnik Türkiye
ABD'de araştırmacılar, kadınların erkeklere oranla düzenli egzersizden daha fazla fayda gördüğünü ortaya koydu. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T13:45+0300
2024-02-20T13:45+0300
yaşam
kadın
erkek
egzersiz
araştırma
sağlık
kardiyovasküler sistem
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Uzmanlar, 19-64 yaş arası kadın ve erkeklerin haftada en az 150 dakika orta şiddette veya 75 dakika yüksek eforda egzersiz yapması ve haftada en az iki kez kas güçlendirici aktivitelerde bulunması gerektiğini belirtiyor.Kadınların erkeklere göre daha az fiziksel aktivite yapma eğiliminde olduğunu gösteren araştırmalar, kadın ve erkeklerin aynı fiziksel aktivite seviyelerinden aynı kazanımları elde edemediklerini de ortaya çıkardı.Qingdao Üniversitesi'nden ilgili çalışmanın yazarlarından Dr. Hongwei Ji, "Çalışmamız kadınların daha az egzersiz yapmasını önermiyor, aksine çeşitli nedenlerle yeterince egzersiz yapmayan kadınları, nispeten küçük miktarlarda egzersizin bile önemli faydalar sağlayabileceği konusunda teşvik ediyor" dedi.Journal of the American College of Cardiology'de kaleme aldıkları araştırmada Ji ve meslektaşları, fiziksel aktivitenin cinsiyete bağlı farklılıkları olup olmadığını tespit etmek amacıyla 1997 ile 2017 yılları arasında ankete katılan 412 bin 413 kişinin egzersiz alışkanlıklarını inceledi.Çalışma esnasında egzersizle ilgili soruları da içeren sağlık anketlerine iştirak eden katılımcılardan elde edilen sonuçlarda, erkeklerin kadınlara kıyasla daha büyük bir kısmının düzenli fiziksel aktivite ve güçlendirme egzersizleri yaptığını ortaya koyulurken bununla birlikte, egzersiz, kardiyovasküler olaylar da dahil olmak üzere erkekler ve kadınlar için erken ölüm riskinin azalmasıyla ilişkilendirilirken, egzersizin faydaları kadınlar için daha fazla olduğu belirlendi.Ekip, diğer sonuçların yanı sıra, haftada 140 dakika orta düzeyde egzersizin kadınların herhangi bir nedenden dolayı erken ölüm riskini hareketsizliğe kıyasla yüzde 18 oranında azalttığını tespit ederken buna karşılık, erkeklerin aynı kazanımı elde etmeleri için haftada 300 dakika egzersiz yapmalarını gerektiğini saptadı.Uzmanlar söz konusu riskteki azalmanın, erkekler ve kadınlar için egzersizde geçirilen süre arttıkça, haftada yaklaşık 300 dakikalık orta düzeyde aktiviteye kadar arttığını belirtirken aynı seviyede kadınların herhangi bir nedenden dolayı erken ölüm riskinin, hareketsiz kalmaya kıyasla yüzde 24 daha düşük çıktığını belirledi.Ji, "300 dakikalık eşik, en büyük faydaları gözlemlediğimiz yer, ancak istatistiksel olarak anlamlı cinsiyet farklılıkları daha küçük dozlarda bile ortaya çıkıyor" dedi.Bununla birlikte ekip, çalışmanın kendi belirledikleri egzersize dayandığını ve ev faaliyetleriyle ilişkili fiziksel aktivitelerin bu araştırmaya dahil olmadığı konusunda uyarıda bulundu.Çalışmada yer almayan ancak araştırmanın iyi yürütüldüğünü söyleyen Sidney Üniversitesi'nden Emmanuel Stamatakis, "Kadınlar daha az egzersiz yapıyor gibi görünse de, herhangi bir haftalık egzersiz miktarı veya sıklığı için ölüm riskleri daha sert bir şekilde azalmakta. Bu tür analizlerin, kadınların belirli bir fiziksel görev için harcadıkları fiziksel çabanın erkeklere kıyasla daha yüksek olduğunu dikkate almadığı düşünüldüğünde, bu çok da şaşırtıcı değildir" dedi.Stamatakis kadınların egzersiz seanslarının erkeklere kıyasla daha yüksek göreceli yükleri yansıtmasının muhtemel olduğunu, iskelet kasının çeşitli özelliklerinin erkekler ve kadınlar arasında farklılık gösterdiğini ve bunun da aynı mutlak egzersiz dozlarına verilen farklı tepkileri açıklayabileceğini sözlerine ekledi.
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kadın, erkek, egzersiz, araştırma, sağlık, kardiyovasküler sistem
kadın, erkek, egzersiz, araştırma, sağlık, kardiyovasküler sistem

Araştırma: Kadınlar aynı oranda düzenli egzersizden erkeklere göre daha fazla yarar sağlıyor

13:45 20.02.2024
© AAAğırlık ile egzersiz
Ağırlık ile egzersiz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© AA
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ABD'de araştırmacılar, kadınların erkeklere oranla düzenli egzersizden daha fazla fayda gördüğünü ortaya koydu.
Uzmanlar, 19-64 yaş arası kadın ve erkeklerin haftada en az 150 dakika orta şiddette veya 75 dakika yüksek eforda egzersiz yapması ve haftada en az iki kez kas güçlendirici aktivitelerde bulunması gerektiğini belirtiyor.
Kadınların erkeklere göre daha az fiziksel aktivite yapma eğiliminde olduğunu gösteren araştırmalar, kadın ve erkeklerin aynı fiziksel aktivite seviyelerinden aynı kazanımları elde edemediklerini de ortaya çıkardı.
Qingdao Üniversitesi'nden ilgili çalışmanın yazarlarından Dr. Hongwei Ji, "Çalışmamız kadınların daha az egzersiz yapmasını önermiyor, aksine çeşitli nedenlerle yeterince egzersiz yapmayan kadınları, nispeten küçük miktarlarda egzersizin bile önemli faydalar sağlayabileceği konusunda teşvik ediyor" dedi.
Journal of the American College of Cardiology'de kaleme aldıkları araştırmada Ji ve meslektaşları, fiziksel aktivitenin cinsiyete bağlı farklılıkları olup olmadığını tespit etmek amacıyla 1997 ile 2017 yılları arasında ankete katılan 412 bin 413 kişinin egzersiz alışkanlıklarını inceledi.
Çalışma esnasında egzersizle ilgili soruları da içeren sağlık anketlerine iştirak eden katılımcılardan elde edilen sonuçlarda, erkeklerin kadınlara kıyasla daha büyük bir kısmının düzenli fiziksel aktivite ve güçlendirme egzersizleri yaptığını ortaya koyulurken bununla birlikte, egzersiz, kardiyovasküler olaylar da dahil olmak üzere erkekler ve kadınlar için erken ölüm riskinin azalmasıyla ilişkilendirilirken, egzersizin faydaları kadınlar için daha fazla olduğu belirlendi.
Ekip, diğer sonuçların yanı sıra, haftada 140 dakika orta düzeyde egzersizin kadınların herhangi bir nedenden dolayı erken ölüm riskini hareketsizliğe kıyasla yüzde 18 oranında azalttığını tespit ederken buna karşılık, erkeklerin aynı kazanımı elde etmeleri için haftada 300 dakika egzersiz yapmalarını gerektiğini saptadı.
Uzmanlar söz konusu riskteki azalmanın, erkekler ve kadınlar için egzersizde geçirilen süre arttıkça, haftada yaklaşık 300 dakikalık orta düzeyde aktiviteye kadar arttığını belirtirken aynı seviyede kadınların herhangi bir nedenden dolayı erken ölüm riskinin, hareketsiz kalmaya kıyasla yüzde 24 daha düşük çıktığını belirledi.
Ji, "300 dakikalık eşik, en büyük faydaları gözlemlediğimiz yer, ancak istatistiksel olarak anlamlı cinsiyet farklılıkları daha küçük dozlarda bile ortaya çıkıyor" dedi.
Bununla birlikte ekip, çalışmanın kendi belirledikleri egzersize dayandığını ve ev faaliyetleriyle ilişkili fiziksel aktivitelerin bu araştırmaya dahil olmadığı konusunda uyarıda bulundu.
Çalışmada yer almayan ancak araştırmanın iyi yürütüldüğünü söyleyen Sidney Üniversitesi'nden Emmanuel Stamatakis, "Kadınlar daha az egzersiz yapıyor gibi görünse de, herhangi bir haftalık egzersiz miktarı veya sıklığı için ölüm riskleri daha sert bir şekilde azalmakta. Bu tür analizlerin, kadınların belirli bir fiziksel görev için harcadıkları fiziksel çabanın erkeklere kıyasla daha yüksek olduğunu dikkate almadığı düşünüldüğünde, bu çok da şaşırtıcı değildir" dedi.
Stamatakis kadınların egzersiz seanslarının erkeklere kıyasla daha yüksek göreceli yükleri yansıtmasının muhtemel olduğunu, iskelet kasının çeşitli özelliklerinin erkekler ve kadınlar arasında farklılık gösterdiğini ve bunun da aynı mutlak egzersiz dozlarına verilen farklı tepkileri açıklayabileceğini sözlerine ekledi.
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