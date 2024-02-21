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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240221/altinoktan-mansur-yavas-elestirisi-beceriksizliklerle-dolu-bir-buyuksehir-belediye-baskani-var-1080962843.html
Altınok'tan Mansur Yavaş eleştirisi: 'Beceriksizliklerle dolu bir büyükşehir belediye başkanı var'
Altınok'tan Mansur Yavaş eleştirisi: 'Beceriksizliklerle dolu bir büyükşehir belediye başkanı var'
Sputnik Türkiye
Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok, "5 yıl olmuş hala bir barınağı bitiremeyen, beceriksizliklerle dolu bir büyükşehir belediye başkanı var orada"... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T16:28+0300
2024-02-21T16:28+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
turgut altınok
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mansur yavaş
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Pursaklar'da AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarıyla Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı temsilciliğini ziyaret etti.Altınok, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığındaki toplantı salonunda yaptığı konuşmada, bir belediye başkanının görev süresince çalışmakla yetinmeyip kentin geleceğini planlaması gerektiğini belirtti.Ankara'yı mevcut büyükşehir yönetiminde ışıkları sekizde kapanan bir kasabaya benzeten Altınok," Ankara ruhunu kaybetmiş, karanlık büyük bir kasaba olma yolunda gidiyor." dedi.Başkentlerin ülkelerin vizyonu ve referansı olduğunu vurgulayan Altınok, "31 Mart'ta inşallah başkentimizin kandillerini ve ışıklarını yakacağız. Belediyemiz 24 saat çalışacak. Eserler ve hizmetlerle başkenti analarımızın yaptığı gibi bir dantel gibi oya gibi işleyeceğiz." diye konuştu.'İş yok ama afiş çok'Konuşmasında ABB Başkanı Mansur Yavaş'a eleştirilerde bulunan Altınok, "Ortada iş yok ama afiş çok gördüğünüz gibi. Her taraf afiş, keşke yaptığın işlerin afişlerini koysaydın Ankara'ya. Beş yıllık görev süresinin sonuna yaklaşmış, buz pateni tesisinin tamir ve tadilatını yapıp açamayan maalesef bir belediye başkanı adayımız var. 5 yıl olmuş hala bir barınağı bitiremeyen, beceriksizliklerle dolu bir büyükşehir belediye başkanı var orada." ifadelerini kullandı.Altınok, 31 Mart'ta seçilmesi halinde organize sanayi bölgeleri kurarak işsizlik sorununu çözeceklerini ve belediyenin sosyal yardımlarını artıracaklarını, ev sahibi olmayanları da kira ücretlerine yakın meblağda taksitlerle ev sahibi yapacaklarını söyledi.Altınok, konuşmasının ardından ilçede esnafı ziyaret etti, talep ve sorunlarını dinledi.'Büyükşehir'in seçim büroları belediyede çalışanlarla dolu'Esnaf ziyaretinin ardından MHP Pursaklar İlçe Başkanlığında parti yetkilileriyle görüşen Altınok, Cumhur İttifakı beraberliğinin Türkiye'yi güçlü yarınlara taşıyacağını ifade etti.Burada da Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a eleştirilerini sürdüren Altınok, "Ankara'nın her yeri afişle süslenmiş. Yani bunlar ne ahlakidir, ne de doğrudur. Bir dönem demiş ki 'Benim afişlerimi her yerde görüyorsanız bilin ki bu haram parayladır' demiş. Efendim demiş ki 'Keçiören Belediyesi otobüsle adam taşıyor.' Bir sürü görüntü var belediye otobüsleriyle işçileri taşıyor. Şu an Büyükşehir'in seçim bürolarına gidin, Büyükşehir Belediyesinde çalışanlarla dolu. Yani söylediğini kendisini yapmış." dedi.Altınok, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Pursaklar Temsilciliğine de ziyarette bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240221/ozgur-ozel-15-nisanda-filistine-gidecek-1080948583.html
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turgut altınok, ankara, mansur yavaş
turgut altınok, ankara, mansur yavaş

Altınok'tan Mansur Yavaş eleştirisi: 'Beceriksizliklerle dolu bir büyükşehir belediye başkanı var'

16:28 21.02.2024
© AA / Abdullah GüçlüAltınok
Altınok - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© AA / Abdullah Güçlü
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Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok, "5 yıl olmuş hala bir barınağı bitiremeyen, beceriksizliklerle dolu bir büyükşehir belediye başkanı var orada" diyerek Mansur Yavaş'ı eleştirdi.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Pursaklar'da AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarıyla Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı temsilciliğini ziyaret etti.
Altınok, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığındaki toplantı salonunda yaptığı konuşmada, bir belediye başkanının görev süresince çalışmakla yetinmeyip kentin geleceğini planlaması gerektiğini belirtti.
Ankara'yı mevcut büyükşehir yönetiminde ışıkları sekizde kapanan bir kasabaya benzeten Altınok," Ankara ruhunu kaybetmiş, karanlık büyük bir kasaba olma yolunda gidiyor." dedi.
Başkentlerin ülkelerin vizyonu ve referansı olduğunu vurgulayan Altınok, "31 Mart'ta inşallah başkentimizin kandillerini ve ışıklarını yakacağız. Belediyemiz 24 saat çalışacak. Eserler ve hizmetlerle başkenti analarımızın yaptığı gibi bir dantel gibi oya gibi işleyeceğiz." diye konuştu.

'İş yok ama afiş çok'

Konuşmasında ABB Başkanı Mansur Yavaş'a eleştirilerde bulunan Altınok, "Ortada iş yok ama afiş çok gördüğünüz gibi. Her taraf afiş, keşke yaptığın işlerin afişlerini koysaydın Ankara'ya. Beş yıllık görev süresinin sonuna yaklaşmış, buz pateni tesisinin tamir ve tadilatını yapıp açamayan maalesef bir belediye başkanı adayımız var. 5 yıl olmuş hala bir barınağı bitiremeyen, beceriksizliklerle dolu bir büyükşehir belediye başkanı var orada." ifadelerini kullandı.
Altınok, 31 Mart'ta seçilmesi halinde organize sanayi bölgeleri kurarak işsizlik sorununu çözeceklerini ve belediyenin sosyal yardımlarını artıracaklarını, ev sahibi olmayanları da kira ücretlerine yakın meblağda taksitlerle ev sahibi yapacaklarını söyledi.
Altınok, konuşmasının ardından ilçede esnafı ziyaret etti, talep ve sorunlarını dinledi.

'Büyükşehir'in seçim büroları belediyede çalışanlarla dolu'

Esnaf ziyaretinin ardından MHP Pursaklar İlçe Başkanlığında parti yetkilileriyle görüşen Altınok, Cumhur İttifakı beraberliğinin Türkiye'yi güçlü yarınlara taşıyacağını ifade etti.
Burada da Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a eleştirilerini sürdüren Altınok, "Ankara'nın her yeri afişle süslenmiş. Yani bunlar ne ahlakidir, ne de doğrudur. Bir dönem demiş ki 'Benim afişlerimi her yerde görüyorsanız bilin ki bu haram parayladır' demiş. Efendim demiş ki 'Keçiören Belediyesi otobüsle adam taşıyor.' Bir sürü görüntü var belediye otobüsleriyle işçileri taşıyor. Şu an Büyükşehir'in seçim bürolarına gidin, Büyükşehir Belediyesinde çalışanlarla dolu. Yani söylediğini kendisini yapmış." dedi.
Altınok, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Pursaklar Temsilciliğine de ziyarette bulundu.
Özgür Özel, - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
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