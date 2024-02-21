Akaryakıtta çifte indirim

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



Benzine 76 kuruş, motorine 1,10 TL indirim geldi.



Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı gelen indirimler yarından itibaren geçerli olacak.