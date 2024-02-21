https://sputniknews.com.tr/20240221/akaryakitta-cifte-indirim-1080964853.html
Akaryakıtta çifte indirim
Akaryakıtta çifte indirim
Sputnik Türkiye
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak indirimle motorine 1,10 tl, benzine 76 kuruş indirim yapılacak. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T16:41+0300
2024-02-21T16:41+0300
2024-02-21T17:01+0300
ekonomi
benzin
akaryakıt
indirim
motorin
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/16/1079913039_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_377db9ac6a4c6e7707ab57f9e004d73a.png
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Benzine 76 kuruş, motorine 1,10 TL indirim geldi.Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı gelen indirimler yarından itibaren geçerli olacak.
https://sputniknews.com.tr/20240221/dolar-31-tlyi-gordu-1080961271.html
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benzin, akaryakıt, indirim, motorin
benzin, akaryakıt, indirim, motorin
Akaryakıtta çifte indirim
16:41 21.02.2024 (güncellendi: 17:01 21.02.2024)
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak indirimle motorine 1,10 tl, benzine 76 kuruş indirim yapılacak.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Benzine 76 kuruş, motorine 1,10 TL indirim geldi.
Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı gelen indirimler yarından itibaren geçerli olacak.