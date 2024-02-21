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Adalet Bakanı Tunç'tan öldürülen kedi 'Eros' davasına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan öldürülen kedi 'Eros' davasına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, öldürülen kedi 'Eros' davasına ilişkin, "Sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
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yılmaz tunç
istanbul başakşehir
kedi
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başakşehir'deki sitenin asansöründe "Eros" isimli kediyi öldüren sanık hakkında hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı yapılan itirazın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildiğini, davanın yeniden görüleceğini bildirdi.Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Her canlının yaşam hakkının kutsal olduğunu vurgulayan Tunç, can dostlara yönelik her türlü kötü davranışın karşısında olmaya devam edeceklerini belirtti.Tunç, paylaşımında kedi "Eros"un fotoğrafına da yer verdi.
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yılmaz tunç, istanbul başakşehir, kedi
yılmaz tunç, istanbul başakşehir, kedi

Adalet Bakanı Tunç'tan öldürülen kedi 'Eros' davasına ilişkin açıklama

01:28 21.02.2024
© AA / İsmail KaplanAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© AA / İsmail Kaplan
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Adalet Bakanı Tunç, öldürülen kedi 'Eros' davasına ilişkin, "Sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek karar kaldırılmıştır. Dava yeniden görülecektir" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başakşehir'deki sitenin asansöründe "Eros" isimli kediyi öldüren sanık hakkında hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı yapılan itirazın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildiğini, davanın yeniden görüleceğini bildirdi.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Başakşehir'de 'Eros' isimli kedinin canice öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek karar kaldırılmıştır. Dava, mahkemesince yeniden görülecektir."
Her canlının yaşam hakkının kutsal olduğunu vurgulayan Tunç, can dostlara yönelik her türlü kötü davranışın karşısında olmaya devam edeceklerini belirtti.
Tunç, paylaşımında kedi "Eros"un fotoğrafına da yer verdi.
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