https://sputniknews.com.tr/20240221/adalet-bakani-tunctan-oldurulen-kedi-eros-davasina-iliskin-aciklama-1080939633.html

Adalet Bakanı Tunç'tan öldürülen kedi 'Eros' davasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Tunç'tan öldürülen kedi 'Eros' davasına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç, öldürülen kedi 'Eros' davasına ilişkin, "Sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı... 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T01:28+0300

2024-02-21T01:28+0300

2024-02-21T01:28+0300

türkiye

yılmaz tunç

istanbul başakşehir

kedi

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0c/1075394631_0:0:3132:1762_1920x0_80_0_0_b36b51cb5b5fb87ab749a715f53c13ed.jpg

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başakşehir'deki sitenin asansöründe "Eros" isimli kediyi öldüren sanık hakkında hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı yapılan itirazın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildiğini, davanın yeniden görüleceğini bildirdi.Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Her canlının yaşam hakkının kutsal olduğunu vurgulayan Tunç, can dostlara yönelik her türlü kötü davranışın karşısında olmaya devam edeceklerini belirtti.Tunç, paylaşımında kedi "Eros"un fotoğrafına da yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20240131/kedi-villasinin-van-kedileri-karin-tadini-cikardi-1080235276.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yılmaz tunç, istanbul başakşehir, kedi