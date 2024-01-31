Kedi villasının Van Kedileri karın tadını çıkardı
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Van Kedisi Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki kedi villasında koruma altında tutulan Van Kedileri karlı havada görüntülendi.
Van'da etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Van Kedisi Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki kedi villasında koruma altında tutulan Van Kedileri, beyaz örtü üzerinde dolaşarak karın tadını çıkardı.
© Ali İhsan ÖztürkVan Kedileri, beyaz örtü üzerinde dolaşarak karın tadını çıkardı
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© Ali İhsan Öztürk
Van Kedileri, beyaz örtü üzerinde dolaşarak karın tadını çıkardı
© AA / Ali İhsan ÖztürkVan Kedileri, beyaz örtü üzerinde dolaşarak karın tadını çıkardı
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© AA / Ali İhsan Öztürk
Van Kedileri, beyaz örtü üzerinde dolaşarak karın tadını çıkardı
© AA / Ali İhsan ÖztürkVan Kedileri, beyaz örtü üzerinde dolaşarak karın tadını çıkardı
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© AA / Ali İhsan Öztürk
Van Kedileri, beyaz örtü üzerinde dolaşarak karın tadını çıkardı
© AA / Ali İhsan ÖztürkVan Kedileri, beyaz örtü üzerinde dolaşarak karın tadını çıkardı
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© AA / Ali İhsan Öztürk
Van Kedileri, beyaz örtü üzerinde dolaşarak karın tadını çıkardı
© AA / Ali İhsan ÖztürkVan Kedileri, beyaz örtü üzerinde dolaşarak karın tadını çıkardı
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© AA / Ali İhsan Öztürk
Van Kedileri, beyaz örtü üzerinde dolaşarak karın tadını çıkardı
© AA / Ali İhsan ÖztürkVan Kedileri, beyaz örtü üzerinde dolaşarak karın tadını çıkardı
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© AA / Ali İhsan Öztürk
Van Kedileri, beyaz örtü üzerinde dolaşarak karın tadını çıkardı
© AA / Ali İhsan ÖztürkVan Kedileri, beyaz örtü üzerinde dolaşarak karın tadını çıkardı
7/9
© AA / Ali İhsan Öztürk
Van Kedileri, beyaz örtü üzerinde dolaşarak karın tadını çıkardı
© AA / Ali İhsan ÖztürkVan Kedileri, beyaz örtü üzerinde dolaşarak karın tadını çıkardı
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© AA / Ali İhsan Öztürk
Van Kedileri, beyaz örtü üzerinde dolaşarak karın tadını çıkardı
© AA / Ali İhsan ÖztürkVan Kedileri, beyaz örtü üzerinde dolaşarak karın tadını çıkardı
9/9
© AA / Ali İhsan Öztürk
Van Kedileri, beyaz örtü üzerinde dolaşarak karın tadını çıkardı