https://sputniknews.com.tr/20240220/yilda-4-kez-motorlu-tasitlar-vergisi-alinacak-iddiasina-iliskin-aciklama-1080935959.html
'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiasına ilişkin açıklama
'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiasına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak" iddiasının doğru olmadığını bildirdi. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T21:33+0300
2024-02-20T21:33+0300
2024-02-20T21:33+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)
cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı
motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/18/1080002409_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_163191d10e6480c5f26af6ceb415130e.jpg
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak" iddiasını yalanladı.Merkezden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20240101/2024-yili-motorlu-tasitlar-vergisine-buyuk-zam-1079234783.html
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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı, motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı, motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak" iddiasını yalanladı.
Merkezden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiası doğru değildir. İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."