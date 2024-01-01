https://sputniknews.com.tr/20240101/2024-yili-motorlu-tasitlar-vergisine-buyuk-zam-1079234783.html

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam: Hangi araç için ne kadar ödeme yapılacak?

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam: Hangi araç için ne kadar ödeme yapılacak?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeniden değerleme oranı kadar zamlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024 yılında yüzde 58.46... 01.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-01T14:38+0300

2024-01-01T14:38+0300

2024-01-01T14:38+0300

ekonomi

mtv

motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

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MTV 2024 zam oranı açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan vergi zamlarının belli olması ile birlikte binlerce araç sahibini yakından ilgilendiren MTV tutarları da netlik kazandı.Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024 yılında 2023'ün yeniden değerleme oranı olan yüzde 58.46 oranında arttı.2023 yılında bin 479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın, 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 lira oldu. Elektrik motorlu araçlar için ise tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.Hangi araçlar ne kadar MTV ödeyecek?0-1300 motor / Matrahı 114 bin 000 liraya kadar1-3 yaş - 2 bin120 TL'den 3359 TL'ye çıktı. 4-6 yaş - 1479 TL'den 2343 TL'ye çıktı. 7-11 yaş 1.309 TL'ye yükseldi. 12-15 yaş 987,2 TL'ye yükseldi. 16 ve yukarı yaş 347 TLMatrahı 114.000 - 199.700 lira arası1-3 yaş - 2330 TL'den 3692 TL'ye çıktı. 4-6 yaş - 1626 TL'den 2576 TL'ye çıktı. 7-11 yaş 1.437 TL'ye yükseldi. 12-15 yaş 1.088,6 TL'ye yükseldi. 16 ve yukarı yaş 383,5 TLMatrahı 199.700 lira ve üstü1-3 yaş - 2545 TL'den 4032 TL'ye çıktı. 4-6 yaş - 1773 TL'den 2809 TL'ye çıktı. 7-11 yaş 1.574 TL'ye yükseldi. 12-15 yaş 1.188,6 TL'ye yükseldi. 16 ve yukarı yaş 413,5 TLMatrahı 114.000 liraya kadar / 1301-1600 motor1-3 yaş - 3693 TL'den 5572 TL'ye çıktı. 4-6 yaş - 2769 TL'den 4387 TL'ye çıktı. 7-11 yaş 2.545 TL'ye yükseldi. 12-15 yaş 1.798,6 TL'ye yükseldi. 16 ve yukarı yaş 690 TLMatrahı 114.000 - 199.700 lira arası / 1301-1600 cc1-3 yaş - 4066 TL'den 6442 TL'ye çıktı. 4-6 yaş - 3049 TL'den 4831 TL'ye çıktı. 7-11 yaş 2.802 TL'ye yükseldi. 12-15 yaş 1.972 TL'ye yükseldi. 16 ve yukarı yaş 754 TLMatrahı 199.700 lira ve üstü / 1301-1600 cc1-3 yaş - 4434 TL'den 7026 TL'ye çıktı. 4-6 yaş - 3325 TL'den 5268 TL'ye çıktı. 7-11 yaş 3.055 TL'ye yükseldi. 12-15 yaş 2.153 TL'ye yükseldi. 16 ve yukarı yaş 824 TLMatrahı 285.800'ü aşmayanlar / 1601-1800 cc1-3 yaş - 7178 TL'den 11.374 TL'ye çıktı. 4-6 yaş - 5613 TL'den TL'ye çıktı. 7-11 yaş 5.228 TL'ye yükseldi. 12-15 yaş 3.189 TL'ye yükseldi. 16 ve yukarı yaş 1.236 TLMatrahı 285.800'ü aşanlar1-3 yaş - 7834 TL'den 12413 TL'ye çıktı. 4-6 yaş - 6120 TL'den 9697 TL'ye çıktı. 7-11 yaş 5.706 TL'ye yükseldi. 12-15 yaş 3.484 TL'ye yükseldi. 16 ve yukarı yaş 1.348 TLMatrahı 285.800 lira / 1801-2000 cc1-3 yaş - 9048 TL'den 14337 TL'ye çıktı. 4-6 yaş - 6968 TL'den 11041 TL'ye çıktı.Matrahı 285.800 lira ve üstü1-3 yaş - 11.311 TL'den 17923 TL'ye çıktı. 4-6 yaş - 9.505 TL'den 15061 TL'ye çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20240101/uzmaninda-uyari-benzin-ve-motorine-dev-otv-zammi-geliyor-1079232607.html

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