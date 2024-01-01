https://sputniknews.com.tr/20240101/uzmaninda-uyari-benzin-ve-motorine-dev-otv-zammi-geliyor-1079232607.html
Uzmanından dikkat çeken uyarı: Benzin ve motorine dev ÖTV zammı geliyor
Uzmanından dikkat çeken uyarı: Benzin ve motorine dev ÖTV zammı geliyor
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl 3 Ocak... 01.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-01T13:01+0300
2024-01-01T13:01+0300
2024-01-01T14:44+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
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akaryakıt
akaryakıt zammı
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3 Ocak Çarşamba günü aralık ayı üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanmasıyla birlikte akaryakıt ve alkol ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarına 6 aylık ÜFE oranında, yaklaşık yüzde 25’in üzerinde zam gelmesi bekleniyor.Açıklanacak veri ile birlikte ÜFE'nin yüzde 25 olması durumunda maktu ÖTV tutarları; benzinde 7.52 TL'den 9.40 TL'ye, motorinde 7.05 TL'den 8.81 TL'ye yükselecek. Yüzde 20'lik katma değer vergisi (KDV) de dahil edildiğinde benzinde en az 2.25 TL, motorinde 2.11 TL'lik artış meydana gelecek.Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "3 Ocak 2024 tarihinde otomatik ÖTV artışı ile akaryakıtın maktu ÖTV tutarlarına yaklaşık yüzde 25 zam yapılacağını söyledi. Bingöl, "Değerli arkadaşlar yılın son günü moralinizi bozmak istemem ama zamlar bitmeyecek, 3 Ocak tarihinde de devam edecek. Aksi bir karar alınmazsa 3 Ocak 2024 tarihinde otomatik olarak akaryakıt ve alkol ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarına altı aylık ÜFE oranında, yaklaşık yüzde 25’in üzerinde zam gelecektir" dedi.Vergi artışı gelmiştiSeçimlerin ardından 16 Temmuz'da akaryakıt ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarında 5'er TL'lik artışa gidilmiş ve maktu ÖTV tutarlarının her altı ayda bir üretici enflasyonu kadar artırılmasına dair de düzenleme yapılmıştı.Akaryakıt ürünlerinde de KDV oranı yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarılmıştı.Böylece 16 Temmuz'da benzin ve motorine 6'şar TL'lik dev zam yapılmıştı.Güncel akaryakıt fiyatları 1 Ocak 2024İstanbulBenzin: 34.46 TLMotorin: 37.1 TLAnkaraBenzin fiyatı: 35.18 TLMotorin fiyatı: 37.78 TLİzmirBenzin fiyatı: 35.37 TLMotorin fiyatı: 38.03 TLLPG'nin litresi ise ortalama 18.65 liraya satılıyor.Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20240101/2024-yili-motorlu-tasitlar-vergisine-buyuk-zam-1079234783.html
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Uzmanından dikkat çeken uyarı: Benzin ve motorine dev ÖTV zammı geliyor
13:01 01.01.2024 (güncellendi: 14:44 01.01.2024)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl 3 Ocak 2024 tarihinde otomatik ÖTV artışı ile akaryakıtın maktu ÖTV tutarlarına yaklaşık yüzde 25'in üzerinde zam geleceğini söyledi. 1 Ocak 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar?
3 Ocak Çarşamba günü aralık ayı üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanmasıyla birlikte akaryakıt ve alkol ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarına 6 aylık ÜFE oranında, yaklaşık yüzde 25’in üzerinde zam gelmesi bekleniyor.
Açıklanacak veri ile birlikte ÜFE'nin yüzde 25 olması durumunda maktu ÖTV tutarları; benzinde 7.52 TL'den 9.40 TL'ye, motorinde 7.05 TL'den 8.81 TL'ye yükselecek. Yüzde 20'lik katma değer vergisi (KDV) de dahil edildiğinde benzinde en az 2.25 TL, motorinde 2.11 TL'lik artış meydana gelecek.
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "3 Ocak 2024 tarihinde otomatik ÖTV artışı ile akaryakıtın maktu ÖTV tutarlarına yaklaşık yüzde 25 zam yapılacağını söyledi. Bingöl, "Değerli arkadaşlar yılın son günü moralinizi bozmak istemem ama zamlar bitmeyecek, 3 Ocak tarihinde de devam edecek. Aksi bir karar alınmazsa 3 Ocak 2024 tarihinde otomatik olarak akaryakıt ve alkol ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarına altı aylık ÜFE oranında, yaklaşık yüzde 25’in üzerinde zam gelecektir" dedi.
Seçimlerin ardından 16 Temmuz'da akaryakıt ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarında 5'er TL'lik artışa gidilmiş ve maktu ÖTV tutarlarının her altı ayda bir üretici enflasyonu kadar artırılmasına dair de düzenleme yapılmıştı.
Akaryakıt ürünlerinde de KDV oranı yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarılmıştı.
Böylece 16 Temmuz'da benzin ve motorine 6'şar TL'lik dev zam yapılmıştı.
Güncel akaryakıt fiyatları 1 Ocak 2024
LPG'nin litresi ise ortalama 18.65 liraya satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.