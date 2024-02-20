https://sputniknews.com.tr/20240220/yeniden-refah-partisinde-vekil-duzeyinde-istifa--1080926412.html
Yeniden Refah Partisi'nde istifa
Yeniden Refah Partisi'nde istifa
Sputnik Türkiye
Fatih Erbakan'ın AK Parti'yi de hedef alan gündem yaratan çıkışı sonrası Yeniden Refah Partisi'nde milletvekili düzeyinde istifa geldi. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T17:12+0300
2024-02-20T17:12+0300
2024-02-20T17:13+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
yeniden refah partisi
istanbul
suat pamukçu
milletvekili
istifa
istifa
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, "Kurucusu olduğum partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim" diyerek partiden istifa ettiğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240220/cemal-canpolat-adaylari-imamoglu-belirliyor-genel-merkezin-etkisi-yok-1080922256.html
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yeniden refah partisi, istanbul, suat pamukçu, milletvekili, istifa, istifa
yeniden refah partisi, istanbul, suat pamukçu, milletvekili, istifa, istifa
Yeniden Refah Partisi'nde istifa
17:12 20.02.2024 (güncellendi: 17:13 20.02.2024)
Ayrıntılar geliyor
Fatih Erbakan'ın AK Parti'yi de hedef alan gündem yaratan çıkışı sonrası Yeniden Refah Partisi'nde milletvekili düzeyinde istifa geldi.
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, "Kurucusu olduğum partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim" diyerek partiden istifa ettiğini duyurdu.