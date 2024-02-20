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Yemen'deki Husiler, Aden Körfezi'nde iki ABD gemisini hedef aldığını duyurdu
Yemen'deki Husiler, Aden Körfezi'nde iki ABD gemisini hedef aldığını duyurdu
Sputnik Türkiye
Yemen'deki Husiler, ülkenin güneyindeki Aden Körfezi'nde iki ABD gemisini hedef aldıklarını açıkladı. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "Deniz kuvvetleri, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik zulüm ve kuşatmanın yanı sıra ülkemize yönelik ABD ve İngiltere saldırılarına karşılık Aden Körfezi'nde iki ABD gemisine saldırı düzenledi" ifadelerini kullandı.Seri, saldırının yapıldığı iki geminin Sea Champion ve Mavis Fortuna olduğunu duyurdu.Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240219/ab-kizildenizde-husilere-karsi-askeri-misyon-baslatti-operasyonu-yunan-tugamiral-komuta-edecek--1080884180.html
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Yemen'deki Husiler, Aden Körfezi'nde iki ABD gemisini hedef aldığını duyurdu

00:12 20.02.2024
© Mohammed HamoudHusi destekçileri, geçit düzenledi
Husi destekçileri, geçit düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© Mohammed Hamoud
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Yemen'deki Husiler, ülkenin güneyindeki Aden Körfezi'nde iki ABD gemisini hedef aldıklarını açıkladı.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "Deniz kuvvetleri, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik zulüm ve kuşatmanın yanı sıra ülkemize yönelik ABD ve İngiltere saldırılarına karşılık Aden Körfezi'nde iki ABD gemisine saldırı düzenledi" ifadelerini kullandı.
Seri, saldırının yapıldığı iki geminin Sea Champion ve Mavis Fortuna olduğunu duyurdu.
Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
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