https://sputniknews.com.tr/20240219/ab-kizildenizde-husilere-karsi-askeri-misyon-baslatti-operasyonu-yunan-tugamiral-komuta-edecek--1080884180.html

AB, Kızıldeniz'de Husilere karşı askeri misyon başlattı: Operasyonu Yunan Tuğamiral komuta edecek

AB, Kızıldeniz'de Husilere karşı askeri misyon başlattı: Operasyonu Yunan Tuğamiral komuta edecek

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB), Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğini sağlamaya katkıda bulunmak için askeri misyon başlattığını duyurdu. 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T15:56+0300

2024-02-19T15:56+0300

2024-02-19T15:56+0300

israil- filistin çatışması

husiler

ab

kızıldeniz

misyon

yunan

yunan askerleri

donanma

donanma komutanlığı

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'deki AB dışişleri bakanları toplantısı sırasında Kızıldeniz'de 'Aspides' isimli askeri misyonun başlatıldığını açıkladı.Borrell, misyonun seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanmasına ve ticari gemiciliğin korunmasına katkıda bulunacağını ifade etti.AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kızıldeniz’de AB deniz harekatı 'Aspides' misyonu, yalnızca savunma amaçlı olacak. Misyon, denizde 'durumsal farkındalık' sağlayacak, gemilere eşlik edecek ve olası saldırılara yanıt verecek, Babu'l Mendeb Boğazı ve Hürmüz Boğazı'ndaki ana deniz iletişim hatlarının yanı sıra Kızıldeniz, Aden Körfezi, Umman Körfezi ve Basra Körfezi'ndeki uluslararası sularda aktif olacak.Merkezi Yunanistan'ın Larissa şehrinde olacak misyonu Tuğamiral Vasilios Griparis komuta edecek.

https://sputniknews.com.tr/20240219/netanyahuyu-hitlere-benzetmisti-israil-brezilya-baskani-silvayi-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1080881152.html

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husiler, ab, kızıldeniz, misyon, yunan, yunan askerleri, donanma, donanma komutanlığı