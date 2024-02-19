https://sputniknews.com.tr/20240219/netanyahuyu-hitlere-benzetmisti-israil-brezilya-baskani-silvayi-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1080881152.html
Netanyahu'yu Hitler'e benzetmişti: İsrail, Brezilya Başkanı Silva'yı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Netanyahu'yu Hitler'e benzetmişti: İsrail, Brezilya Başkanı Silva'yı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Sputnik Türkiye
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın İsrail’in Gazze’deki işgalini Nazi lider Adolf Hitler'in... 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T14:39+0300
2024-02-19T14:39+0300
2024-02-19T14:39+0300
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Katz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya’nın İsrail Büyükelçisinin Batı Kudüs'te bulunan 'Yad Vashem' Yahudi Soykırım Anıt Müzesine çağrıldığını duyurdu.Brezilya Devlet Başkanının sözlerinin "ciddi bir Yahudi karşıtı saldırı" olduğunu savunan Katz, bunu "affetmeyeceklerini ve unutmayacaklarını" ifade etti. Katz, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’nın "Özür dileyip sözlerini geri alana kadar İsrail'de istenmeyen kişi olacağını" kaydetti.'Savaş değil soykırım demişti'Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini 'soykırım' ifadesiyle niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmiş ve Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söylemişti.İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu da Lula da Silva’nın sözlerine tepki göstermiş ve "kırmızı çizginin aşıldığını" söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240218/brezilya-devlet-baskani-lula-gazze-seridinde-yasananlar-bir-savas-degil-soykirimdir-1080854993.html
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brezilya, luiz inacio lula da silva, lula da silva, soykırım, israil, benyamin netanyahu, hitler, hitler, adolf hitler, hitler almanyası
brezilya, luiz inacio lula da silva, lula da silva, soykırım, israil, benyamin netanyahu, hitler, hitler, adolf hitler, hitler almanyası
Netanyahu'yu Hitler'e benzetmişti: İsrail, Brezilya Başkanı Silva'yı 'istenmeyen kişi' ilan etti
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın İsrail’in Gazze’deki işgalini Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmesine tepki olarak 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini belirtti.
Katz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya’nın İsrail Büyükelçisinin Batı Kudüs'te bulunan 'Yad Vashem' Yahudi Soykırım Anıt Müzesine çağrıldığını duyurdu.
Brezilya Devlet Başkanının sözlerinin "ciddi bir Yahudi karşıtı saldırı" olduğunu savunan Katz, bunu "affetmeyeceklerini ve unutmayacaklarını" ifade etti. Katz, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’nın "Özür dileyip sözlerini geri alana kadar İsrail'de istenmeyen kişi olacağını" kaydetti.
'Savaş değil soykırım demişti'
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini 'soykırım' ifadesiyle niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmiş ve Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söylemişti.
İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu da Lula da Silva’nın sözlerine tepki göstermiş ve "kırmızı çizginin aşıldığını" söylemişti.