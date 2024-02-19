https://sputniknews.com.tr/20240219/netanyahuyu-hitlere-benzetmisti-israil-brezilya-baskani-silvayi-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1080881152.html

Netanyahu'yu Hitler'e benzetmişti: İsrail, Brezilya Başkanı Silva'yı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Netanyahu'yu Hitler'e benzetmişti: İsrail, Brezilya Başkanı Silva'yı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Sputnik Türkiye

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın İsrail’in Gazze’deki işgalini Nazi lider Adolf Hitler'in... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T14:39+0300

2024-02-19T14:39+0300

2024-02-19T14:39+0300

israil- filistin çatışması

brezilya

luiz inacio lula da silva

lula da silva

soykırım

israil

benyamin netanyahu

hitler

hitler

adolf hitler

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Katz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya’nın İsrail Büyükelçisinin Batı Kudüs'te bulunan 'Yad Vashem' Yahudi Soykırım Anıt Müzesine çağrıldığını duyurdu.Brezilya Devlet Başkanının sözlerinin "ciddi bir Yahudi karşıtı saldırı" olduğunu savunan Katz, bunu "affetmeyeceklerini ve unutmayacaklarını" ifade etti. Katz, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’nın "Özür dileyip sözlerini geri alana kadar İsrail'de istenmeyen kişi olacağını" kaydetti.'Savaş değil soykırım demişti'Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini 'soykırım' ifadesiyle niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmiş ve Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söylemişti.İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu da Lula da Silva’nın sözlerine tepki göstermiş ve "kırmızı çizginin aşıldığını" söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240218/brezilya-devlet-baskani-lula-gazze-seridinde-yasananlar-bir-savas-degil-soykirimdir-1080854993.html

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