https://sputniknews.com.tr/20240220/wildersdan-ukraynali-multeci-itirafi-hollanda-bir-kez-daha-avrupanin-aptal-koyu-haline-geldi-1080926244.html
Wilders'dan 'Ukraynalı mülteci' itirafı: 'Hollanda bir kez daha Avrupa'nın aptal köyü haline geldi'
Wilders'dan 'Ukraynalı mülteci' itirafı: 'Hollanda bir kez daha Avrupa'nın aptal köyü haline geldi'
Sputnik Türkiye
Hollandalı lider Wilders yaptığı açıklamada Ukraynalıların savaş yüzünden değil, bedava konut ve iş için Hollanda'ya geldiğini vurguladı. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T17:09+0300
2024-02-20T17:09+0300
2024-02-20T17:09+0300
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Üç ay önce yapılan seçimlerde en çok sandalyeyi kazanan ancak şu ana kadar yeni bir koalisyon hükümeti kurmayı başaramayan Hollandalı lider Geert Wilders, yaptığı açıklamada Hollanda'nın çok fazla Ukraynalı mülteci kabul ettiği için 'Avrupa'nın aptalı' olduğunu söyledi.Hollanda'nın kendini savunmak için silahlarını elinde tutması gerektiğini savunarak Ukrayna'ya askeri yardımın devam etmesine karşı çıkan Wilders, bu tutumuyla potansiyel koalisyon ortaklarından ayırılıyor.Wilders resmi X hesabından yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Görevden ayrılan Başbakan Mark Rutte hafta sonu yaptığı açıklamada Hollanda'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin uzun vadede garanti olduğunu, zira Wilders'in bu desteği kesme hedefini destekleyecek herhangi bir koalisyon ortağı bulamayacağını söylemişti.Wilders yaptığı yorumda, Hollanda'da yayımlanan bir gazetede yer alan ve Hollanda'nın Ukraynalı mültecilere yönelik merkezi kayıt tesisinin kapasitesinin dolduğunu belirten bir habere yanıt vermişti.Söz konusu haberde, "Ukraynalılar Avrupa Birliği'nin her yerinden ücretsiz barınma, sağlık hizmetleri ve iş fırsatlarından yararlanarak Hollanda'ya geliyorlar. Bu durum her hafta yüzlerce Ukraynalı mültecilerin geldiği Utrecht'teki kayıt merkezinde fark edildi" cümlelerine yer verilmişti.Ukrayna'dan 100 binden fazla mültecinin Hollanda'ya geldiği belirtildi.Geçici AB koruma mekanizması kapsamında Ukraynalı mülteciler, Mart 2025'e kadar AB mensubu herhangi bir üye ülkede yaşamak ve çalışmak için AB üzerinden seyahat etme hakkına sahipler.
https://sputniknews.com.tr/20240220/abdli-sahin-siyasetci-rusyanin-terorist-listesine-dahil-edildi-1080925382.html
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geert wilders, hollanda, mark rutte, ukrayna, ukraynalı, avrupa birliği, avrupa
geert wilders, hollanda, mark rutte, ukrayna, ukraynalı, avrupa birliği, avrupa
Wilders'dan 'Ukraynalı mülteci' itirafı: 'Hollanda bir kez daha Avrupa'nın aptal köyü haline geldi'
Hollandalı lider Wilders yaptığı açıklamada Ukraynalıların savaş yüzünden değil, bedava konut ve iş için Hollanda'ya geldiğini vurguladı.
Üç ay önce yapılan seçimlerde en çok sandalyeyi kazanan ancak şu ana kadar yeni bir koalisyon hükümeti kurmayı başaramayan Hollandalı lider Geert Wilders, yaptığı açıklamada Hollanda'nın çok fazla Ukraynalı mülteci kabul ettiği için 'Avrupa'nın aptalı' olduğunu söyledi.
Hollanda'nın kendini savunmak için silahlarını elinde tutması gerektiğini savunarak Ukrayna'ya askeri yardımın devam etmesine karşı çıkan Wilders, bu tutumuyla potansiyel koalisyon ortaklarından ayırılıyor.
Wilders resmi X hesabından yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
Ukraynalılar savaş yüzünden değil; bedava konut, bedava bakım ve iş için Hollanda'ya akın akın geliyorlar. Hollanda bir kez daha Avrupa'nın aptal köyü oldu.
Görevden ayrılan Başbakan Mark Rutte hafta sonu yaptığı açıklamada Hollanda'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin uzun vadede garanti olduğunu, zira Wilders'in bu desteği kesme hedefini destekleyecek herhangi bir koalisyon ortağı bulamayacağını söylemişti.
Wilders yaptığı yorumda, Hollanda'da yayımlanan bir gazetede yer alan ve Hollanda'nın Ukraynalı mültecilere yönelik merkezi kayıt tesisinin kapasitesinin dolduğunu belirten bir habere yanıt vermişti.
Söz konusu haberde, "Ukraynalılar Avrupa Birliği'nin her yerinden ücretsiz barınma, sağlık hizmetleri ve iş fırsatlarından yararlanarak Hollanda'ya geliyorlar. Bu durum her hafta yüzlerce Ukraynalı mültecilerin geldiği Utrecht'teki kayıt merkezinde fark edildi" cümlelerine yer verilmişti.
Ukrayna'dan 100 binden fazla mültecinin Hollanda'ya geldiği belirtildi.
Geçici AB koruma mekanizması kapsamında Ukraynalı mülteciler, Mart 2025'e kadar AB mensubu herhangi bir üye ülkede yaşamak ve çalışmak için AB üzerinden seyahat etme hakkına sahipler.