https://sputniknews.com.tr/20240220/wildersdan-ukraynali-multeci-itirafi-hollanda-bir-kez-daha-avrupanin-aptal-koyu-haline-geldi-1080926244.html

Wilders'dan 'Ukraynalı mülteci' itirafı: 'Hollanda bir kez daha Avrupa'nın aptal köyü haline geldi'

Wilders'dan 'Ukraynalı mülteci' itirafı: 'Hollanda bir kez daha Avrupa'nın aptal köyü haline geldi'

Sputnik Türkiye

Hollandalı lider Wilders yaptığı açıklamada Ukraynalıların savaş yüzünden değil, bedava konut ve iş için Hollanda'ya geldiğini vurguladı. 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T17:09+0300

2024-02-20T17:09+0300

2024-02-20T17:09+0300

ukrayna krizi

geert wilders

hollanda

mark rutte

ukrayna

ukraynalı

avrupa birliği

avrupa

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/04/1078063282_0:65:2880:1685_1920x0_80_0_0_9c550dae3b161b94b419acd5dab3c6ab.jpg

Üç ay önce yapılan seçimlerde en çok sandalyeyi kazanan ancak şu ana kadar yeni bir koalisyon hükümeti kurmayı başaramayan Hollandalı lider Geert Wilders, yaptığı açıklamada Hollanda'nın çok fazla Ukraynalı mülteci kabul ettiği için 'Avrupa'nın aptalı' olduğunu söyledi.Hollanda'nın kendini savunmak için silahlarını elinde tutması gerektiğini savunarak Ukrayna'ya askeri yardımın devam etmesine karşı çıkan Wilders, bu tutumuyla potansiyel koalisyon ortaklarından ayırılıyor.Wilders resmi X hesabından yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Görevden ayrılan Başbakan Mark Rutte hafta sonu yaptığı açıklamada Hollanda'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin uzun vadede garanti olduğunu, zira Wilders'in bu desteği kesme hedefini destekleyecek herhangi bir koalisyon ortağı bulamayacağını söylemişti.Wilders yaptığı yorumda, Hollanda'da yayımlanan bir gazetede yer alan ve Hollanda'nın Ukraynalı mültecilere yönelik merkezi kayıt tesisinin kapasitesinin dolduğunu belirten bir habere yanıt vermişti.Söz konusu haberde, "Ukraynalılar Avrupa Birliği'nin her yerinden ücretsiz barınma, sağlık hizmetleri ve iş fırsatlarından yararlanarak Hollanda'ya geliyorlar. Bu durum her hafta yüzlerce Ukraynalı mültecilerin geldiği Utrecht'teki kayıt merkezinde fark edildi" cümlelerine yer verilmişti.Ukrayna'dan 100 binden fazla mültecinin Hollanda'ya geldiği belirtildi.Geçici AB koruma mekanizması kapsamında Ukraynalı mülteciler, Mart 2025'e kadar AB mensubu herhangi bir üye ülkede yaşamak ve çalışmak için AB üzerinden seyahat etme hakkına sahipler.

https://sputniknews.com.tr/20240220/abdli-sahin-siyasetci-rusyanin-terorist-listesine-dahil-edildi-1080925382.html

hollanda

ukrayna

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

geert wilders, hollanda, mark rutte, ukrayna, ukraynalı, avrupa birliği, avrupa