Wilders'dan 'Ukraynalı mülteci' itirafı: 'Hollanda bir kez daha Avrupa'nın aptal köyü haline geldi'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kırmızı rujun gücü ve otoriteyi temsil ettiği düşünülüyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekli ikramiyeleri nasıl eridi?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Ebeveynler dikkat: Çocuklarda büyüme ağrısı sanılan şeyin kanser çıkma olasılığı
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Günseli Çeçen, IC Vakfı'nın deprem bölgesindeki faaliyetlerinden bahsetti
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ukrayna ordusunun Avdeyevka bozgunu
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat açıkladı: Bir ülke, Rus teçhizatını ABD’ye devretme kararını iptal etti
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa Parlamentosu üyeleri, İsrail’in FIFA ve uzaklaştırılmasını talep etti
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Macar Dışişleri Bakanı: ABD'nin İsveç baskısı yapmasını tavsiye etmem
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunun “kalesi” olarak görülüyordu: Avdeyevka neden önemli?
18:32
4 dk
SESLİ HABER
Enerji uzmanı Putin'in sözlerini Sputnik'e değerlendirdi: Yeni yatırımlar gelebilir.
18:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ne kadar uzun sürerse Rusya için o kadar iyi olacak
19:17
2 dk
SESLİ HABER
ABD basınında itiraf gibi manşet: İran’daki patlamaların arkasında İsrail var
19:37
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
En fazla zarar eden takımlar listesinde Türkiye'den 4 takım var
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Merkez Bankası neyi yanlış okuyor?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
UEFA'nın ülke ve kulüp finansalları raporu
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimde Yeniden Refah Partisi'nin yol haritası ne olacak?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ramazan öncesi Ortadoğu'da tırmanan gerginlik
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
27'LER KULÜBÜ ÜYESİ
Parçaladığı gitar 600 bin dolara satılmıştı
17:42
12 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör: Ödemeyen NATO’dan çıkarılsın
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Alman yetkililer, devlet sırrını yanlışlıkla ifşa etti
18:18
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Turner: Uzaydaki ‘Rus tehdidine’ karşı bir planımız var
18:29
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası itiraf etti: Rus ekonomisi çatışmaları sürdürecek kapasitede
18:40
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Başbakan Yardımcısı açıkladı: Dost ülkelere petrol ihracatının payı yükseldi
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Uganda Dışişleri Bakanı, Batı’yı şantajla suçladı
19:11
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan, Rusya-Türkiye ilişkilerine dair mesaj
19:23
3 dk
SESLİ HABER
Filistinli bakan: İsrail, Batı Şeria’yı tasfiye etmeye çalışıyor
19:54
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240220/wildersdan-ukraynali-multeci-itirafi-hollanda-bir-kez-daha-avrupanin-aptal-koyu-haline-geldi-1080926244.html
Wilders'dan 'Ukraynalı mülteci' itirafı: 'Hollanda bir kez daha Avrupa'nın aptal köyü haline geldi'
Wilders'dan 'Ukraynalı mülteci' itirafı: 'Hollanda bir kez daha Avrupa'nın aptal köyü haline geldi'
Sputnik Türkiye
Hollandalı lider Wilders yaptığı açıklamada Ukraynalıların savaş yüzünden değil, bedava konut ve iş için Hollanda'ya geldiğini vurguladı. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T17:09+0300
2024-02-20T17:09+0300
ukrayna krizi
geert wilders
hollanda
mark rutte
ukrayna
ukraynalı
avrupa birliği
avrupa
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/04/1078063282_0:65:2880:1685_1920x0_80_0_0_9c550dae3b161b94b419acd5dab3c6ab.jpg
Üç ay önce yapılan seçimlerde en çok sandalyeyi kazanan ancak şu ana kadar yeni bir koalisyon hükümeti kurmayı başaramayan Hollandalı lider Geert Wilders, yaptığı açıklamada Hollanda'nın çok fazla Ukraynalı mülteci kabul ettiği için 'Avrupa'nın aptalı' olduğunu söyledi.Hollanda'nın kendini savunmak için silahlarını elinde tutması gerektiğini savunarak Ukrayna'ya askeri yardımın devam etmesine karşı çıkan Wilders, bu tutumuyla potansiyel koalisyon ortaklarından ayırılıyor.Wilders resmi X hesabından yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Görevden ayrılan Başbakan Mark Rutte hafta sonu yaptığı açıklamada Hollanda'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin uzun vadede garanti olduğunu, zira Wilders'in bu desteği kesme hedefini destekleyecek herhangi bir koalisyon ortağı bulamayacağını söylemişti.Wilders yaptığı yorumda, Hollanda'da yayımlanan bir gazetede yer alan ve Hollanda'nın Ukraynalı mültecilere yönelik merkezi kayıt tesisinin kapasitesinin dolduğunu belirten bir habere yanıt vermişti.Söz konusu haberde, "Ukraynalılar Avrupa Birliği'nin her yerinden ücretsiz barınma, sağlık hizmetleri ve iş fırsatlarından yararlanarak Hollanda'ya geliyorlar. Bu durum her hafta yüzlerce Ukraynalı mültecilerin geldiği Utrecht'teki kayıt merkezinde fark edildi" cümlelerine yer verilmişti.Ukrayna'dan 100 binden fazla mültecinin Hollanda'ya geldiği belirtildi.Geçici AB koruma mekanizması kapsamında Ukraynalı mülteciler, Mart 2025'e kadar AB mensubu herhangi bir üye ülkede yaşamak ve çalışmak için AB üzerinden seyahat etme hakkına sahipler.
https://sputniknews.com.tr/20240220/abdli-sahin-siyasetci-rusyanin-terorist-listesine-dahil-edildi-1080925382.html
hollanda
ukrayna
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/04/1078063282_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_db672094aed3a2e5242e8f10e58304ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
geert wilders, hollanda, mark rutte, ukrayna, ukraynalı, avrupa birliği, avrupa
geert wilders, hollanda, mark rutte, ukrayna, ukraynalı, avrupa birliği, avrupa

Wilders'dan 'Ukraynalı mülteci' itirafı: 'Hollanda bir kez daha Avrupa'nın aptal köyü haline geldi'

17:09 20.02.2024
© AFP 2023 / KOEN VAN WEELGeert Wilders
Geert Wilders - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© AFP 2023 / KOEN VAN WEEL
Abone ol
Hollandalı lider Wilders yaptığı açıklamada Ukraynalıların savaş yüzünden değil, bedava konut ve iş için Hollanda'ya geldiğini vurguladı.
Üç ay önce yapılan seçimlerde en çok sandalyeyi kazanan ancak şu ana kadar yeni bir koalisyon hükümeti kurmayı başaramayan Hollandalı lider Geert Wilders, yaptığı açıklamada Hollanda'nın çok fazla Ukraynalı mülteci kabul ettiği için 'Avrupa'nın aptalı' olduğunu söyledi.
Hollanda'nın kendini savunmak için silahlarını elinde tutması gerektiğini savunarak Ukrayna'ya askeri yardımın devam etmesine karşı çıkan Wilders, bu tutumuyla potansiyel koalisyon ortaklarından ayırılıyor.
Wilders resmi X hesabından yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:

Ukraynalılar savaş yüzünden değil; bedava konut, bedava bakım ve iş için Hollanda'ya akın akın geliyorlar. Hollanda bir kez daha Avrupa'nın aptal köyü oldu.

Görevden ayrılan Başbakan Mark Rutte hafta sonu yaptığı açıklamada Hollanda'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin uzun vadede garanti olduğunu, zira Wilders'in bu desteği kesme hedefini destekleyecek herhangi bir koalisyon ortağı bulamayacağını söylemişti.
Wilders yaptığı yorumda, Hollanda'da yayımlanan bir gazetede yer alan ve Hollanda'nın Ukraynalı mültecilere yönelik merkezi kayıt tesisinin kapasitesinin dolduğunu belirten bir habere yanıt vermişti.
Söz konusu haberde, "Ukraynalılar Avrupa Birliği'nin her yerinden ücretsiz barınma, sağlık hizmetleri ve iş fırsatlarından yararlanarak Hollanda'ya geliyorlar. Bu durum her hafta yüzlerce Ukraynalı mültecilerin geldiği Utrecht'teki kayıt merkezinde fark edildi" cümlelerine yer verilmişti.
Ukrayna'dan 100 binden fazla mültecinin Hollanda'ya geldiği belirtildi.
Geçici AB koruma mekanizması kapsamında Ukraynalı mülteciler, Mart 2025'e kadar AB mensubu herhangi bir üye ülkede yaşamak ve çalışmak için AB üzerinden seyahat etme hakkına sahipler.
Lindsey Graham - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
Ukrayna krizi
ABD'li 'şahin' siyasetçi Rusya'nın terörist listesine dahil edildi
16:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала