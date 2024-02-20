https://sputniknews.com.tr/20240220/unicef-gazzenin-kuzeyinde-6-bebekten-1i-siddetli-yetersiz-beslenmeyle-karsi-karsiya-1080900226.html
UNICEF: Gazze'nin kuzeyinde 6 bebekten 1'i şiddetli yetersiz beslenmeyle karşı karşıya
UNICEF: Gazze'nin kuzeyinde 6 bebekten 1'i şiddetli yetersiz beslenmeyle karşı karşıya
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'nin kuzeyinde 6 bebekten 1'inin şiddetli yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T01:57+0300
2024-02-20T01:57+0300
2024-02-20T01:57+0300
israil- filistin çatışması
unicef
birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef)
bm çocuklara yardım fonu (unicef)
gazze
gazze şeridi
bebek
bebek
birleşmiş milletler (bm)
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UNICEF, Gazze'de Gıda Hassasiyeti ve Durum Analizi başlıklı raporun sonuçlarını paylaştı.Ocak ayı verilerinin derlendiği raporda, durumun özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çok ciddi olduğuna dikkat çekildi.Gazze'nin kuzeyine haftalardır yardım ulaştırılamadığı ifade edilen raporda, sığınaklar ve sağlık tesislerinde yürütülen çalışmalarda 2 yaş altı çocukların 6'sından 1'inin şiddetli yetersiz beslenmeyle mücadele ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.Raporda, bunun kuzeydeki çocukların yüzde 15,6'sına tekabül ettiği belirtilirken, bu oranın yüzde 3'ünün hayati tehlikeye neden olacak düzeyde aşırı zayıflığa maruz kaldığı ifade edildi.Acilen tedavi edilmemesi halinde söz konusu çocukların tıbbi komplikasyonlarla ve ölme riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısı yapılan raporda, durumun giderek kötüleştiği vurgulandı.Raporda, benzer incelemenin Gazze'nin Refah kentinde de gerçekleştirildiği aktarılarak "Refah'ta 2 yaş altı çocukların yüzde 5'i şiddetli yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor." bilgisi paylaşıldı.İnsani yardım erişiminin öneminin altı çizilen raporda, Refah'a yönelik yeni saldırıların engellenmesi gerektiği belirtildi.Hastalık yayılıyorRaporda, aynı zamanda, Gazze'de "aç, susuz ve zayıf düşen çocukların" hastalandığı bildirildi."Gazze'de 5 yaş altı çocukların yüzde 90'ının en az bir bulaşıcı hastalığı var." bilgisi paylaşılan raporda, 2022'ye göre ishal vakalarının 23 kat arttığı kaydedildi.Raporda, UNICEF, Dünya Gıda Programı ve Dünya Sağlık Örgütünün acilen Gazze'ye engelsiz ve sürdürülebilir insani yardım sağlanması çağrısı yaptığı aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240219/filistinli-bakan-israil-gazzede-yasananlari-bahane-ederek-bati-seriayi-tasfiye-etmeye-calisiyor-1080897642.html
gazze
gazze şeridi
bebek
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unicef, birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef), bm çocuklara yardım fonu (unicef), gazze, gazze şeridi, bebek, bebek, birleşmiş milletler (bm)
unicef, birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef), bm çocuklara yardım fonu (unicef), gazze, gazze şeridi, bebek, bebek, birleşmiş milletler (bm)
UNICEF: Gazze'nin kuzeyinde 6 bebekten 1'i şiddetli yetersiz beslenmeyle karşı karşıya
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'nin kuzeyinde 6 bebekten 1'inin şiddetli yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.
UNICEF, Gazze'de Gıda Hassasiyeti ve Durum Analizi başlıklı raporun sonuçlarını paylaştı.
Ocak ayı verilerinin derlendiği raporda, durumun özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çok ciddi olduğuna dikkat çekildi.
Gazze'nin kuzeyine haftalardır yardım ulaştırılamadığı ifade edilen raporda, sığınaklar ve sağlık tesislerinde yürütülen çalışmalarda 2 yaş altı çocukların 6'sından 1'inin şiddetli yetersiz beslenmeyle mücadele ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.
Raporda, bunun kuzeydeki çocukların yüzde 15,6'sına tekabül ettiği belirtilirken, bu oranın yüzde 3'ünün hayati tehlikeye neden olacak düzeyde aşırı zayıflığa maruz kaldığı ifade edildi.
Acilen tedavi edilmemesi halinde söz konusu çocukların tıbbi komplikasyonlarla ve ölme riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısı yapılan raporda, durumun giderek kötüleştiği vurgulandı.
Raporda, benzer incelemenin Gazze'nin Refah kentinde de gerçekleştirildiği aktarılarak "Refah'ta 2 yaş altı çocukların yüzde 5'i şiddetli yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor." bilgisi paylaşıldı.
İnsani yardım erişiminin öneminin altı çizilen raporda, Refah'a yönelik yeni saldırıların engellenmesi gerektiği belirtildi.
Raporda, aynı zamanda, Gazze'de "aç, susuz ve zayıf düşen çocukların" hastalandığı bildirildi.
"Gazze'de 5 yaş altı çocukların yüzde 90'ının en az bir bulaşıcı hastalığı var." bilgisi paylaşılan raporda, 2022'ye göre ishal vakalarının 23 kat arttığı kaydedildi.
Raporda, UNICEF, Dünya Gıda Programı ve Dünya Sağlık Örgütünün acilen Gazze'ye engelsiz ve sürdürülebilir insani yardım sağlanması çağrısı yaptığı aktarıldı.