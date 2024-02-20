https://sputniknews.com.tr/20240220/ukrayna-ordusu-donetski-vurmaya-devam-ediyor-20-roket-atildi-1080906009.html

Ukrayna ordusu Donetsk’i vurmaya devam ediyor: 20 roket atıldı

Ukrayna ordusu Donetsk’i vurmaya devam ediyor: 20 roket atıldı

Sputnik Türkiye

Cephedeki başarısızlıklarına sivil hedefleri vurarak çare arayan Ukrayna ordusunun dün gece boyunca çoklu roketatarlardan Donetsk şehrine saldırdığı... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T10:04+0300

2024-02-20T10:04+0300

2024-02-20T10:19+0300

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ukrayna ordusu

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

füze saldırısı

sivil can kaybı

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Cephedeki başarısızlıklarına sivil hedefleri vurarak çare arayan Ukrayna ordusunun dün gece boyunca çoklu roketatarlardan Donetsk şehrine saldırdığı belirtildi.Ukrayna’nın savaş suçlarını takip eden Müşterek Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nde Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği’nin açıklamasına göre, Ukrayna ordusu bu gece saat 2.10’da çoklu roketatarlardan Donetsk şehrinin Kuybışev ilçesine saldırı gerçekleştirdi. Toplamda 20 roketin atıldığı bildirildi.Saldırıda can kaybı veya maddi hasar olup olmadığı belirtilmedi.Toplamda son 24 saatte Ukrayna ordusunun DHC’deki hedeflere 16 saldırı düzenleyip 54 adet mühimmat kullandığı ifade edildi.Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde 3 Ukrayna İHA’sı engellendiRusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırında yer alan Bryansk Bölgesi’nde dün gece Ukrayna ordusuna ait üç insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Gece saatlerinde Kiev rejiminin 3 adet uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi” ifadesine yer verildi.Hava savunma görev araçlarının, Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçlarını Bryansk Bölgesi’nde tespit ederek imha ettiği bildirildi.Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, olayı doğrularken saldırıdan kimsenin etkilenmediğini ve maddi hasarın oluşmadığını kaydetti.

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ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), füze saldırısı, sivil can kaybı