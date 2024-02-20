https://sputniknews.com.tr/20240220/siyasi-partilerin-aday-listelerini-sunmalari-icin-sure-sona-erdi-1080926015.html

Siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için süre sona erdi

Siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için süre sona erdi

Sputnik Türkiye

Seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için süre saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Siyasi partiler, aday listesindeki eksiklikleri... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T17:06+0300

2024-02-20T17:06+0300

2024-02-20T17:06+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

31 mart yerel seçimleri

ysk

belediye başkan adaylığı

bağımsız belediye başkan adayı

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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim takvimi işliyor. Takvime göre, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlendi, seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanacak. 24 Mart'ta seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına bugün saat 17.00'ye kadar ilettti.Bağımsız adaylar da başvurularını saat 17.00'ye kadar yaptı.Son tarih 22 ŞubatSiyasi partiler, aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlayabilecek. Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edilecek, aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak.Seçim yasakları 21 Mart tarihinde başlayacakBirleşik oy pusulalarının basımı ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına 3 Mart'ta başlanacak.Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları, 21 Mart 2024 Perşembe sabahı başlayacak.28 Mart'ta tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listeler kesinleştirilecek.Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de sona erecek. Seçmen 31 Mart'ta sandık başına gidecek.

https://sputniknews.com.tr/20240220/anayasa-mahkemesi-baskani-zuhtu-arslanin-gorev-suresi-doluyor-aymde-secim-sureci-bugun-basliyor-1080907231.html

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31 mart yerel seçimleri, ysk, belediye başkan adaylığı, bağımsız belediye başkan adayı