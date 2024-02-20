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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240220/siyasi-partilerin-aday-listelerini-sunmalari-icin-sure-sona-erdi-1080926015.html
Siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için süre sona erdi
Siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için süre sona erdi
Sputnik Türkiye
Seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için süre saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Siyasi partiler, aday listesindeki eksiklikleri... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T17:06+0300
2024-02-20T17:06+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
31 mart yerel seçimleri
ysk
belediye başkan adaylığı
bağımsız belediye başkan adayı
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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim takvimi işliyor. Takvime göre, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlendi, seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanacak. 24 Mart'ta seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına bugün saat 17.00'ye kadar ilettti.Bağımsız adaylar da başvurularını saat 17.00'ye kadar yaptı.Son tarih 22 ŞubatSiyasi partiler, aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlayabilecek. Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edilecek, aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak.Seçim yasakları 21 Mart tarihinde başlayacakBirleşik oy pusulalarının basımı ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına 3 Mart'ta başlanacak.Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları, 21 Mart 2024 Perşembe sabahı başlayacak.28 Mart'ta tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listeler kesinleştirilecek.Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de sona erecek. Seçmen 31 Mart'ta sandık başına gidecek.
https://sputniknews.com.tr/20240220/anayasa-mahkemesi-baskani-zuhtu-arslanin-gorev-suresi-doluyor-aymde-secim-sureci-bugun-basliyor-1080907231.html
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31 mart yerel seçimleri, ysk, belediye başkan adaylığı, bağımsız belediye başkan adayı
31 mart yerel seçimleri, ysk, belediye başkan adaylığı, bağımsız belediye başkan adayı

Siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için süre sona erdi

17:06 20.02.2024
© AAYüksek Seçim Kurulu
Yüksek Seçim Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© AA
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Seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için süre saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Siyasi partiler, aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlayabilecek.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim takvimi işliyor. Takvime göre, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlendi, seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanacak.
24 Mart'ta seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.
Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına bugün saat 17.00'ye kadar ilettti.
Bağımsız adaylar da başvurularını saat 17.00'ye kadar yaptı.

Son tarih 22 Şubat

Siyasi partiler, aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlayabilecek. Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edilecek, aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak.

Seçim yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak

Birleşik oy pusulalarının basımı ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına 3 Mart'ta başlanacak.
Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları, 21 Mart 2024 Perşembe sabahı başlayacak.
28 Mart'ta tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listeler kesinleştirilecek.
Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de sona erecek. Seçmen 31 Mart'ta sandık başına gidecek.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın görev süresi doluyor: AYM’de seçim süreci bugün başlıyor
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