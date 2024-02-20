https://sputniknews.com.tr/20240220/anayasa-mahkemesi-baskani-zuhtu-arslanin-gorev-suresi-doluyor-aymde-secim-sureci-bugun-basliyor-1080907231.html

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın görev süresi doluyor: AYM’de seçim süreci bugün başlıyor

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın görev süresi doluyor: AYM’de seçim süreci bugün başlıyor

Sputnik Türkiye

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtrü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan'da sona erecek. Yüksek Mahkemede yeni başkanı belirlemek için seçim süreci bugün başlıyor. 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T10:21+0300

2024-02-20T10:21+0300

2024-02-20T10:21+0300

türkiye

aym

anayasa mahkemesi (aym)

zühtü arslan

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 20 Nisan'da dolması nedeniyle yapılacak başkanlık seçimi için süreç 20 Şubat'ta başlıyor.Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş, 20 Şubat 2012'de görevine başlamıştı.AYM üyelerinin görevlerini 12 yılla sınırlayan düzenleme kapsamında Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan 2024'te dolacak. Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin iç tüzüğü gereği, Arslan'ın görev süresinin sona ereceği tarihten 2 ay öncesi olan 20 Şubat'ta başkanlık seçimi için süreç başlayacak.Seçim işlerini AYM Başkanı Arslan yürütecek ve seçimin yapılacağı yer, gün ve saat, en az 7 gün önceden yazılı olarak AYM üyelerine bildirilecek.Görev süresinin dolması nedeniyle Arslan aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Yüksek Mahkemenin diğer üyeleri başkan adayı olabilecek.Genel Kurulda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek.Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise seçimlere devam edilecek.Arslan 3 kez başkanlığa seçildiZühtü Arslan, 20 Nisan 2012'de başladığı AYM üyeliği görevini sürdürürken, ilk kez 10 Şubat 2015'te Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilmişti.Görev süresinin dolmasının ardından 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu alan Arslan ikinci kez başkan seçilmiş, son olarak da 2 Şubat 2023'te AYM Genel Kurulunda yapılan seçimde 15 üyeden 8'inin oyunu alarak üçüncü kez AYM başkanı olmuştu.Zühtü Arslan kimdir?1/1/1964 tarihinde Yozgat’ın Sorgun ilçesinde doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Sorgun’da tamamlamıştır. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisansını İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde insan hakları ve sivil özgürlükler alanında, doktorasını da aynı Fakültede anayasa hukuku alanında yapmıştır. 2002 yılında doçent, 2007 yılında ise profesör unvanını almıştır.2001 yılında bir süre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde çalışmıştır. Ayrıca 23/12/2010 tarihinden itibaren Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeliği görevini yürütmüştür. 2009 yılında başkanlığına atandığı Polis Akademisinde uzun yıllar lisans ve lisansüstü düzeyde “Anayasa Hukuku”, “İnsan Hakları”, “Devlet Kuramları” gibi dersler vermiştir. Ayrıca 2000-2003 yılları arasında Bilkent Üniversitesinde “Turkish Public Law” dersini, 2003-2009 yılları arasında da Başkent Üniversitesinde “Hukuk ve Siyaset” dersini vermiştir.Anayasa Teorisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Din Özgürlüğü ve Türk Parlamento Tarihi 1957-1960 (üç cilt) kitapları vardır. Bunun yanında Constitutional Law in Turkey (Türkiye’de Anayasa Hukuku) başlıklı bir ortak kitabı ve ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü adlı bir derleme eseri bulunmaktadır. Ayrıca anayasa yargısı, insan hakları, özgürlük-güvenlik ilişkisi ve siyasi partiler hukuku gibi alanlarda Türkçe ve İngilizce yayımlanmış makaleleri ve bildirileri vardır.Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 17/4/2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş; 20/4/2012 tarihinde göreve başlamıştır.Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 10/2/2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçilmiştir.Arslan kaç kez seçildi?Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından 25/1/2019 ve 2/2/2023 tarihlerinde yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak seçilmiştir.Evli ve dört çocuk babasıdır.

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