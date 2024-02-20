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Avukat Feyza Altun’un serbest bırakılmasına savcılıktan itiraz
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Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da bir ilk: Bir kadın güzellik yarışmasına gönderildi
Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da bir ilk: Bir kadın güzellik yarışmasına gönderildi
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan, tarihinde ilk defa güzellik yarışmasına katıldı. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T11:13+0300
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Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen 'at' ve 'deve' güzellik yarışmalarının ardından, Rumi Al-Qahtani isimli genç kadın, ülkede Miss Asia 2024 yarışmasına gönderilen ilk kadın oldu.Şeriatle yönetilen ülkenin ilk kadın güzellik kraliçesi adayı olan Al-Qahtani'nin podyumda saçlarını savurduğu anlar, 'özgürlük işareti' olarak yorumlandı.Yarışmayı Filipinler adayı Dyan Shane Mag-Abo kazandı.
https://sputniknews.com.tr/20240220/feyza-altuna-tutuklama-talebi-1080904797.html
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şeriat, suudi arabistan, güzellik yarışması, kainat güzellik yarışması
şeriat, suudi arabistan, güzellik yarışması, kainat güzellik yarışması

Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da bir ilk: Bir kadın güzellik yarışmasına gönderildi

11:13 20.02.2024 (güncellendi: 11:23 20.02.2024)
Suudi Arabistan Güzellik Yarışması
Suudi Arabistan Güzellik Yarışması - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
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Suudi Arabistan, tarihinde ilk defa güzellik yarışmasına katıldı.
Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen 'at' ve 'deve' güzellik yarışmalarının ardından, Rumi Al-Qahtani isimli genç kadın, ülkede Miss Asia 2024 yarışmasına gönderilen ilk kadın oldu.
Şeriatle yönetilen ülkenin ilk kadın güzellik kraliçesi adayı olan Al-Qahtani'nin podyumda saçlarını savurduğu anlar, 'özgürlük işareti' olarak yorumlandı.
Yarışmayı Filipinler adayı Dyan Shane Mag-Abo kazandı.
Feyza Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
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