https://sputniknews.com.tr/20240220/rusyanin-dost-ulkelere-petrol-ihracatinin-payi-yuzde-86ya-cikti-1080913479.html
Rusya'nın dost ülkelere petrol ihracatının payı yüzde 86'ya çıktı
Rusya'nın dost ülkelere petrol ihracatının payı yüzde 86'ya çıktı
Sputnik Türkiye
Enerjiden sorumlu Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 2023 yılında dost ülkelere yapılan petrol ihracatının payının yüzde 86'ya yükseldiğini belirtti. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T12:17+0300
2024-02-20T12:17+0300
2024-02-20T12:17+0300
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Başkent Moskova'da devam eden Rusya Fuar ve Forumu'nda Enerji Mühendisleri Günü vesilesiyle bir sunum yapan Başbakan Yardımcısı Novak, Batı'nın yaptırımları sonrasında petrol ihracatının nasıl şekillendiğini anlattı.Batı'nın yaptırım hamlesini uygulamaya koymasının ardından petrol ve petrol ürünleri hacminin yeni pazarlara yönlendirildiğini kaydeden Novak, 2021'de yüzde 40 seviyesinde olan dost ülkelere petrol ihracatı payının geçen yıl yüzde 86'ya çıktığını vurguladı.Novak, dost ülkelere petrol ürünleri ihracatının payının ise aynı dönemde yüzde 30'dan yüzde 84'e yükseldiğini bildirdi.Birçok kişinin petrolün kullanım ömrünün dolduğunu söylediğine dikkat çeken Novak, "Bunun böyle olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Birçok uzmanın tahminine göre petrol tüketimi uzun bir süre daha artmaya devam edecek. En azından 2040'a kadar artış oranı yaklaşık yüzde 14 olacak, yani yılda yaklaşık 1 milyon varil ek talep gelecek" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatında tüm zamanların rekoru kırılmıştıRus petrol şirketleri Türkiye'ye petrol sevkiyatını artırmaya devam ederken Aralık 2023'te Rusya'dan deniz yoluyla petrol ithalatında tüm zamanların en yüksek hacmine ulaşılmıştı.Emtia piyasalarını izleyen Kpler'in verilerine göre Türkiye, Aralık 2023'te Rusya'dan deniz yoluyla günlük 444 bin varil petrol alarak bu alanda en yüksek seviyeyi görmüştü.Türkiye, Rus dizel yakıtının da en büyük ithalatçısıGeçen yıl Türkiye, Rus dizel yakıtının da en büyük ithalatçısı olmuştu. Türkiye'ye petrol ve akaryakıt tedarikindeki bu önemli artış, Batı'nın Rus petrol ve petrol ürünlerine uyguladığı yaptırımların bir sonucu olup bunun sonucunda Rusya, Avrupa'ya tedariki fiilen durdurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240116/turkiyenin-rusyadan-petrol-ithalatinda-tum-zamanlarin-rekoru-kirildi-1079691762.html
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rusya, novak, aleksandr novak, enerji, rusya hükümeti, petrol, ihracat, türkiye
rusya, novak, aleksandr novak, enerji, rusya hükümeti, petrol, ihracat, türkiye
Rusya'nın dost ülkelere petrol ihracatının payı yüzde 86'ya çıktı
Enerjiden sorumlu Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 2023 yılında dost ülkelere yapılan petrol ihracatının payının yüzde 86'ya yükseldiğini belirtti.
Başkent Moskova'da devam eden Rusya Fuar ve Forumu'nda Enerji Mühendisleri Günü vesilesiyle bir sunum yapan Başbakan Yardımcısı Novak, Batı'nın yaptırımları sonrasında petrol ihracatının nasıl şekillendiğini anlattı.
Batı'nın yaptırım hamlesini uygulamaya koymasının ardından petrol ve petrol ürünleri hacminin yeni pazarlara yönlendirildiğini kaydeden Novak, 2021'de yüzde 40 seviyesinde olan dost ülkelere petrol ihracatı payının geçen yıl yüzde 86'ya çıktığını vurguladı.
Novak, dost ülkelere petrol ürünleri ihracatının payının ise aynı dönemde yüzde 30'dan yüzde 84'e yükseldiğini bildirdi.
Birçok kişinin petrolün kullanım ömrünün dolduğunu söylediğine dikkat çeken Novak, "Bunun böyle olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Birçok uzmanın tahminine göre petrol tüketimi uzun bir süre daha artmaya devam edecek. En azından 2040'a kadar artış oranı yaklaşık yüzde 14 olacak, yani yılda yaklaşık 1 milyon varil ek talep gelecek" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatında tüm zamanların rekoru kırılmıştı
Rus petrol şirketleri Türkiye'ye petrol sevkiyatını artırmaya devam ederken Aralık 2023'te Rusya'dan deniz yoluyla petrol ithalatında tüm zamanların en yüksek hacmine ulaşılmıştı.
Emtia piyasalarını izleyen Kpler'in verilerine göre Türkiye, Aralık 2023'te Rusya'dan deniz yoluyla günlük 444 bin varil petrol alarak bu alanda en yüksek seviyeyi görmüştü.
Türkiye, Rus dizel yakıtının da en büyük ithalatçısı
Geçen yıl Türkiye, Rus dizel yakıtının da en büyük ithalatçısı olmuştu. Türkiye'ye petrol ve akaryakıt tedarikindeki bu önemli artış, Batı'nın Rus petrol ve petrol ürünlerine uyguladığı yaptırımların bir sonucu olup bunun sonucunda Rusya, Avrupa'ya tedariki fiilen durdurmuştu.