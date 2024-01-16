https://sputniknews.com.tr/20240116/turkiyenin-rusyadan-petrol-ithalatinda-tum-zamanlarin-rekoru-kirildi-1079691762.html
Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatında tüm zamanların rekoru kırıldı
Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatında tüm zamanların rekoru kırıldı
Rus petrol şirketleri Türkiye'ye petrol sevkiyatını artırmaya devam ederken Aralık 2023'te Rusya'dan deniz yoluyla petrol ithalatında tüm zamanların en yüksek... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T11:02+0300
2024-01-16T11:02+0300
2024-01-16T11:02+0300
ekonomi
türkiye
rusya
petrol
ihracat
ithalat
kızıldeniz
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Emtia piyasalarını izleyen Kpler'in verilerine göre Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatında yeni bir rekora imza atıldı.Türkiye, Aralık 2023'te Rusya'dan deniz yoluyla günlük 444 bin varil petrol alarak bu alanda en yüksek seviyeyi gördü.Söz konusu petrolün yaklaşık yüzde 70'inin Aliağa Limanı'na nakledildiği ve Rusya'nın aralık ayındaki toplam deniz ihracatının yüzde 13'ünü teşkil ettiği bildirildi.Kpler'in ön verilerine göre Ocak 2024'te de Rusya'dan petrol ithalatının günlük 400 bin varilin üzerine çıkması bekleniyor.Rusya'dan Türkiye'ye petrol ihracatı, Lukoil'in Ekim 2023'te Azerbaycan şirketi SOCAR'a ait Star petrol rafinerisine sevkiyata başlamasıyla birlikte artışa geçti.Türkiye, Rus dizel yakıtının da en büyük ithalatçısıGeçen yıl Türkiye, Rus dizel yakıtının da en büyük ithalatçısı oldu. Türkiye'ye petrol ve akaryakıt tedarikindeki bu önemli artış, Batı'nın Rus petrol ve petrol ürünlerine uyguladığı yaptırımların bir sonucu olup bunun sonucunda Rusya, Avrupa'ya tedariki fiilen durdurdu.Kızıldeniz etkisiTürkiye'ye sevkiyatı daha cazip kılan bir diğer gelişme, Husilerin gemilere yönelik saldırıları sonrası Kızıldeniz'deki gemi trafiğinde baş gösteren sorunlar oldu. Şimdiye dek Rus kargosu taşıyan tek bir gemi bile hasar görmedi ve bilindiği kadarıyla saldırıların hedefi olmadı. Ancak yine de Rus petrol şirketleri, Süveyş Kanalı üzerinden Asya'ya olan petrol arzını azalttı. Aralık ayında konteyner hatlarının ve büyük petrol şirketlerinin büyük bölümü, Kızıldeniz ve Aden Körfezi üzerinden kargo transitini askıya alarak Ümit Burnu üzerinden daha güvenli bir rotayı tercih etti.Star-Lukoil anlaşmasıRusya, Türkiye'ye genel Ural ham petrolü ihraç ediyor. Nitekim Star rafinerisinin Rus Lukoil firmasıyla Ural ham petrolü alımı için imzaladığı anlaşmayla birlikte Türkiye daha ucuz Rus petrolü ithal etmeye başlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240115/rusya-abdnin-uranyum-ithalatinda-yeniden-lider-1079650470.html
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türkiye, rusya, petrol, ihracat, ithalat, kızıldeniz
türkiye, rusya, petrol, ihracat, ithalat, kızıldeniz
Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatında tüm zamanların rekoru kırıldı
Rus petrol şirketleri Türkiye'ye petrol sevkiyatını artırmaya devam ederken Aralık 2023'te Rusya'dan deniz yoluyla petrol ithalatında tüm zamanların en yüksek hacmine ulaşıldı.
Emtia piyasalarını izleyen Kpler'in verilerine göre Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatında yeni bir rekora imza atıldı.
Türkiye, Aralık 2023'te Rusya'dan deniz yoluyla günlük 444 bin varil petrol alarak bu alanda en yüksek seviyeyi gördü.
Söz konusu petrolün yaklaşık yüzde 70'inin Aliağa Limanı'na nakledildiği ve Rusya'nın aralık ayındaki toplam deniz ihracatının yüzde 13'ünü teşkil ettiği bildirildi.
Kpler'in ön verilerine göre Ocak 2024'te de Rusya'dan petrol ithalatının günlük 400 bin varilin üzerine çıkması bekleniyor.
Rusya'dan Türkiye'ye petrol ihracatı, Lukoil'in Ekim 2023'te Azerbaycan şirketi SOCAR'a ait Star petrol rafinerisine sevkiyata başlamasıyla birlikte artışa geçti.
Türkiye, Rus dizel yakıtının da en büyük ithalatçısı
Geçen yıl Türkiye, Rus dizel yakıtının da en büyük ithalatçısı oldu. Türkiye'ye petrol ve akaryakıt tedarikindeki bu önemli artış, Batı'nın Rus petrol ve petrol ürünlerine uyguladığı yaptırımların bir sonucu olup bunun sonucunda Rusya, Avrupa'ya tedariki fiilen durdurdu.
Türkiye'ye sevkiyatı daha cazip kılan bir diğer gelişme, Husilerin gemilere yönelik saldırıları sonrası Kızıldeniz'deki gemi trafiğinde baş gösteren sorunlar oldu. Şimdiye dek Rus kargosu taşıyan tek bir gemi bile hasar görmedi ve bilindiği kadarıyla saldırıların hedefi olmadı. Ancak yine de Rus petrol şirketleri, Süveyş Kanalı üzerinden Asya'ya olan petrol arzını azalttı. Aralık ayında konteyner hatlarının ve büyük petrol şirketlerinin büyük bölümü, Kızıldeniz ve Aden Körfezi üzerinden kargo transitini askıya alarak Ümit Burnu üzerinden daha güvenli bir rotayı tercih etti.
Rusya, Türkiye'ye genel Ural ham petrolü ihraç ediyor. Nitekim Star rafinerisinin Rus Lukoil firmasıyla Ural ham petrolü alımı için imzaladığı anlaşmayla birlikte Türkiye daha ucuz Rus petrolü ithal etmeye başlamıştı.