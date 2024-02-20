https://sputniknews.com.tr/20240220/rusya-gazzede-ateskes-cagrisi-yapan-yeni-bmgk-tasarisi-yine-abdnin-vetosuna-takilabilir-1080902422.html
Rusya: Gazze'de ateşkes çağrısı yapan yeni BMGK tasarısı yine ABD’nin vetosuna takılabilir
Rusya: Gazze'de ateşkes çağrısı yapan yeni BMGK tasarısı yine ABD’nin vetosuna takılabilir
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Gazze Şeridi’nde derhal ateşkes çağrısı yapan karar... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T09:00+0300
2024-02-20T09:00+0300
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Telegram kanalında Cezayir tarafından hazırlanan ve Gazze'de ateşkes çağrısı yapan karar tasarısının geleceğini değerlendiren Dmitriy Polyanskiy, “20 Şubat saat 10.00’da (TSİ 18.00) BMGK’de Cezayir’in sunduğu ve Gazze’de derhal ateşkes talep edilen karar tasarısı oylanacak” diye hatırlattı.ABD’nin bu tasarıdan memnun olmadığını ve ‘veto hakkını kullanacaklarını ortaya koyduğunu’ anımsatan Rus diplomat, “Bu, 2023 Ekim’de Filistin-İsrail ihtilafının tırmanmasından bu yana Amerikalıların dördüncü vetosu olacak” diye kaydetti.Polyanskiy, “Her bir veto elbette ABD’nin dünyadaki ve özellikle de Ortadoğu’daki imajına indirilen darbedir” diye ekledi.Cezayir, 18 Şubat Pazar günü, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes çağrısında bulunan karar taslağını BMGK’ya sunduğunu duyurmuştu.ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, bu tasarının kabul edilmesini desteklemediklerini belirterek, “Taslak bu haliyle oylamaya sunulacak olursa kabul edilmeyecektir” açıklamasında bulunmuştu.İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 28 bin 985 Filistinli öldürüldü, 68 bin 883 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240218/abd-gazzede-ateskes-cagrisi-yapan-yeni-karar-tasarisini-da-reddetmeye-hazirlaniyor-1080845130.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ateşkes, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), abd, veto hakkı
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ateşkes, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), abd, veto hakkı
Rusya: Gazze'de ateşkes çağrısı yapan yeni BMGK tasarısı yine ABD’nin vetosuna takılabilir
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Gazze Şeridi’nde derhal ateşkes çağrısı yapan karar tasarısının bir kez daha ABD tarafından veto edilebileceğini belirtti.
Telegram kanalında Cezayir tarafından hazırlanan ve Gazze'de ateşkes çağrısı yapan karar tasarısının geleceğini değerlendiren Dmitriy Polyanskiy, “20 Şubat saat 10.00’da (TSİ 18.00) BMGK’de Cezayir’in sunduğu ve Gazze’de derhal ateşkes talep edilen karar tasarısı oylanacak” diye hatırlattı.
ABD’nin bu tasarıdan memnun olmadığını ve ‘veto hakkını kullanacaklarını ortaya koyduğunu’ anımsatan Rus diplomat, “Bu, 2023 Ekim’de Filistin-İsrail ihtilafının tırmanmasından bu yana Amerikalıların dördüncü vetosu olacak” diye kaydetti.
Polyanskiy, “Her bir veto elbette ABD’nin dünyadaki ve özellikle de Ortadoğu’daki imajına indirilen darbedir” diye ekledi.
Cezayir, 18 Şubat Pazar günü, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes çağrısında bulunan karar taslağını BMGK’ya sunduğunu duyurmuştu.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, bu tasarının kabul edilmesini desteklemediklerini belirterek, “Taslak bu haliyle oylamaya sunulacak olursa kabul edilmeyecektir” açıklamasında bulunmuştu.
İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 28 bin 985 Filistinli öldürüldü, 68 bin 883 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.