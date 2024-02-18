https://sputniknews.com.tr/20240218/abd-gazzede-ateskes-cagrisi-yapan-yeni-karar-tasarisini-da-reddetmeye-hazirlaniyor-1080845130.html
ABD, Gazze'de ateşkes çağrısı yapan yeni karar tasarısını da reddetmeye hazırlanıyor
ABD, Gazze'de ateşkes çağrısı yapan yeni karar tasarısını da reddetmeye hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler’de (BM) bu zamana kadar Rusya’nın da insiyatifiyle oylamaya sunulan Gazze’de ateşkesle ilgili birçok karar tasarısını veto eden ABD, şimdi... 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T13:23+0300
2024-02-18T13:23+0300
2024-02-18T13:26+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
abd
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ortadoğu
ateşkes
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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Cezayir tarafından hazırlanan ve Gazze'de ateşkes çağrısı yapan karar tasarısının BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) oylamaya sunulması halinde ABD tarafından kabul edilmeyeceği uyarısında bulundu.CNN’in haberine göre, Greenfield yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin İsrail ile Hamas arasında rehinelerin serbest bırakılmasını ve çatışmalara en az 6 hafta ara verilmesini sağlayacak bir anlaşma üzerinde çalıştığını belirtti.ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail, Mısır ve Katar liderleriyle bu konuda çok sayıda telefon görüşmesi yaptığını aktaran Greenfield, “Buna karşın Güvenlik Konseyi'ne sunulan karar tasarısı bu sonuçları elde edemeyecek ve hatta bu sonuçlara ters düşebilecektir. Bu nedenle ABD bu karar tasarısının kabul edilmesini desteklememektedir. Taslak bu haliyle oylamaya sunulacak olursa kabul edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, aralarında Türkiye ile Arap Grubu üyelerinin de bulunduğu çok sayıda ülke adına 14 Şubat’ta yaptığı açıklamada, "BMGK'de Cezayir tarafından (Gazze'de ateşkes çağrısı yapan) hazırlanan karar tasarısına çok büyük destek olduğunu açık bir şekilde gördük." demişti.Karar tasarısının 20 Şubat'ta BMGK'de oylamaya sunulması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240110/abd-gazzede-ateskes-cagrisina-vetosunun-gerekcesini-acikladi-hamastan-neredeyse-hic-talep-yoktu-1079502068.html
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israil, israil-filistin, abd, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), ortadoğu, ateşkes
ABD, Gazze'de ateşkes çağrısı yapan yeni karar tasarısını da reddetmeye hazırlanıyor
13:23 18.02.2024 (güncellendi: 13:26 18.02.2024)
Birleşmiş Milletler’de (BM) bu zamana kadar Rusya’nın da insiyatifiyle oylamaya sunulan Gazze’de ateşkesle ilgili birçok karar tasarısını veto eden ABD, şimdi de Cezayir tarafından hazırlanan yeni tasarıyı reddetmeye hazırlanıyor.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Cezayir tarafından hazırlanan ve Gazze'de ateşkes çağrısı yapan karar tasarısının BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) oylamaya sunulması halinde ABD tarafından kabul edilmeyeceği uyarısında bulundu.
CNN’in haberine göre, Greenfield yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin İsrail ile Hamas arasında rehinelerin serbest bırakılmasını ve çatışmalara en az 6 hafta ara verilmesini sağlayacak bir anlaşma üzerinde çalıştığını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail, Mısır ve Katar liderleriyle bu konuda çok sayıda telefon görüşmesi yaptığını aktaran Greenfield, “Buna karşın Güvenlik Konseyi'ne sunulan karar tasarısı bu sonuçları elde edemeyecek ve hatta bu sonuçlara ters düşebilecektir. Bu nedenle ABD bu karar tasarısının kabul edilmesini desteklememektedir. Taslak bu haliyle oylamaya sunulacak olursa kabul edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, aralarında Türkiye ile Arap Grubu üyelerinin de bulunduğu çok sayıda ülke adına 14 Şubat’ta yaptığı açıklamada, "BMGK'de Cezayir tarafından (Gazze'de ateşkes çağrısı yapan) hazırlanan karar tasarısına çok büyük destek olduğunu açık bir şekilde gördük." demişti.
Karar tasarısının 20 Şubat'ta BMGK'de oylamaya sunulması bekleniyor.