https://sputniknews.com.tr/20240218/abd-gazzede-ateskes-cagrisi-yapan-yeni-karar-tasarisini-da-reddetmeye-hazirlaniyor-1080845130.html

ABD, Gazze'de ateşkes çağrısı yapan yeni karar tasarısını da reddetmeye hazırlanıyor

ABD, Gazze'de ateşkes çağrısı yapan yeni karar tasarısını da reddetmeye hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler’de (BM) bu zamana kadar Rusya’nın da insiyatifiyle oylamaya sunulan Gazze’de ateşkesle ilgili birçok karar tasarısını veto eden ABD, şimdi... 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T13:23+0300

2024-02-18T13:23+0300

2024-02-18T13:26+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

abd

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

ortadoğu

ateşkes

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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Cezayir tarafından hazırlanan ve Gazze'de ateşkes çağrısı yapan karar tasarısının BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) oylamaya sunulması halinde ABD tarafından kabul edilmeyeceği uyarısında bulundu.CNN’in haberine göre, Greenfield yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin İsrail ile Hamas arasında rehinelerin serbest bırakılmasını ve çatışmalara en az 6 hafta ara verilmesini sağlayacak bir anlaşma üzerinde çalıştığını belirtti.ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail, Mısır ve Katar liderleriyle bu konuda çok sayıda telefon görüşmesi yaptığını aktaran Greenfield, “Buna karşın Güvenlik Konseyi'ne sunulan karar tasarısı bu sonuçları elde edemeyecek ve hatta bu sonuçlara ters düşebilecektir. Bu nedenle ABD bu karar tasarısının kabul edilmesini desteklememektedir. Taslak bu haliyle oylamaya sunulacak olursa kabul edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, aralarında Türkiye ile Arap Grubu üyelerinin de bulunduğu çok sayıda ülke adına 14 Şubat’ta yaptığı açıklamada, "BMGK'de Cezayir tarafından (Gazze'de ateşkes çağrısı yapan) hazırlanan karar tasarısına çok büyük destek olduğunu açık bir şekilde gördük." demişti.Karar tasarısının 20 Şubat'ta BMGK'de oylamaya sunulması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240110/abd-gazzede-ateskes-cagrisina-vetosunun-gerekcesini-acikladi-hamastan-neredeyse-hic-talep-yoktu-1079502068.html

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israil, israil-filistin, abd, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), ortadoğu, ateşkes