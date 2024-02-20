https://sputniknews.com.tr/20240220/rusya-disisleri-bakanligi-avdeyevkada-gizli-iskence-odalarinin-oldugunu-biliyoruz-1080923468.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Avdeyevka’da gizli işkence odalarının olduğunu biliyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Avdeyevka’da gizli işkence odalarının olduğunu biliyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Rodion Miroşnik, geçen hafta Rus ordusu tarafından özgürleştirilen Avdeyevka... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T17:10+0300
2024-02-20T17:10+0300
2024-02-20T17:10+0300
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Büyükelçi Rodion Miroşnik, Sputnik’e açıklamasında, “Orada gizli işkence odalarının olduğunu biliyoruz. Siyasi muhalifleri orada tutuyorlardı. Bu odaları net bir şekilde belirlemek ve belgelerle desteklenen deliller elde etmek için şimdi Avdeyevka’dan çıkan sivillerin ifadelerini almak lazım” ifadesini kullandı.Şehirde gizli mezarlarla ilgili ön bilgilere sahip olduklarını dile getiren Rus diplomat, bu bilgileri incelemek için çalışma başlatacaklarını kaydetti.Soruşturma yürüten yetkililerin, Kiev’in işlediği suçları tespit etmek için Avdeyevka sakinleriyle çalışmaya başladığını bildiren Miroşnik, Ukrayna’nın Rusçayı yasaklama, baskı ve insan hakları ihlalleri politikasını nasıl uyguladığı yönünde bilgileri toplama çalışmalarının da başlatıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240220/rusya-avdeyevkada-azov-militanlarinin-yaninda-yabanci-parali-askerler-vardi-1080908232.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, işkence, avdeyevka, rusya, rus ordusu, rusya dışişleri bakanlığı, kiev
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Avdeyevka’da gizli işkence odalarının olduğunu biliyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Rodion Miroşnik, geçen hafta Rus ordusu tarafından özgürleştirilen Avdeyevka şehrinde gizli cezaevleri ve işkence odalarının olduğunu belirtti.
Büyükelçi Rodion Miroşnik, Sputnik’e açıklamasında, “Orada gizli işkence odalarının olduğunu biliyoruz. Siyasi muhalifleri orada tutuyorlardı. Bu odaları net bir şekilde belirlemek ve belgelerle desteklenen deliller elde etmek için şimdi Avdeyevka’dan çıkan sivillerin ifadelerini almak lazım” ifadesini kullandı.
Şehirde gizli mezarlarla ilgili ön bilgilere sahip olduklarını dile getiren Rus diplomat, bu bilgileri incelemek için çalışma başlatacaklarını kaydetti.
Soruşturma yürüten yetkililerin, Kiev’in işlediği suçları tespit etmek için Avdeyevka sakinleriyle çalışmaya başladığını bildiren Miroşnik, Ukrayna’nın Rusçayı yasaklama, baskı ve insan hakları ihlalleri politikasını nasıl uyguladığı yönünde bilgileri toplama çalışmalarının da başlatıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Şehirde mayınlardan temizlenen yerler arttıkça ve oraya sivil uzmanlar eriştikçe çevre genişleyecek. Önce ifadeler alınacak, ardından Kiev rejiminin işlediği suçların potansiyel olarak yoğunlaşabileceği yerler incelenecek.