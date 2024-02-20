https://sputniknews.com.tr/20240220/rusya-disisleri-bakanligi-avdeyevkada-gizli-iskence-odalarinin-oldugunu-biliyoruz-1080923468.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Avdeyevka’da gizli işkence odalarının olduğunu biliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Avdeyevka’da gizli işkence odalarının olduğunu biliyoruz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Rodion Miroşnik, geçen hafta Rus ordusu tarafından özgürleştirilen Avdeyevka... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T17:10+0300

2024-02-20T17:10+0300

2024-02-20T17:10+0300

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Büyükelçi Rodion Miroşnik, Sputnik’e açıklamasında, “Orada gizli işkence odalarının olduğunu biliyoruz. Siyasi muhalifleri orada tutuyorlardı. Bu odaları net bir şekilde belirlemek ve belgelerle desteklenen deliller elde etmek için şimdi Avdeyevka’dan çıkan sivillerin ifadelerini almak lazım” ifadesini kullandı.Şehirde gizli mezarlarla ilgili ön bilgilere sahip olduklarını dile getiren Rus diplomat, bu bilgileri incelemek için çalışma başlatacaklarını kaydetti.Soruşturma yürüten yetkililerin, Kiev’in işlediği suçları tespit etmek için Avdeyevka sakinleriyle çalışmaya başladığını bildiren Miroşnik, Ukrayna’nın Rusçayı yasaklama, baskı ve insan hakları ihlalleri politikasını nasıl uyguladığı yönünde bilgileri toplama çalışmalarının da başlatıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

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