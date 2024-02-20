https://sputniknews.com.tr/20240220/rus-uzman-enerji-sektorunde-rusya-turkiye-iliskileri-gelismeye-devam-edecek-1080898512.html

Rus uzman: Enerji sektöründe Rusya-Türkiye ilişkileri gelişmeye devam edecek

Rus uzman: Enerji sektöründe Rusya-Türkiye ilişkileri gelişmeye devam edecek

Sputnik Türkiye

Türkiye’nin enerji sektöründe en güvenilir ortak olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklamasını yorumlayan Rus uzman Mitrahoviç... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T00:25+0300

2024-02-20T00:25+0300

2024-02-20T00:25+0300

görüş

enerji

türkiye

rusya savunma bakanlığı

türkakım

rusya

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Rus lider Putin, Almanya’nın Rus yakıtından kısmen vazgeçmesinin ardından Türkiye’nin Rusya için en güvenilir ortak haline geldiğini söyledi.Rusya hükümeti nezdinde faaliyet gösteren Finans Üniversitesi öğretim görevlisi, Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu’nun kıdemli uzmanı Stanislav Mitrahoviç, Sputnik’e demecinde Rusya ve Türkiye’nin yıllardır enerji alanında işbirliği yaptıklarını ve şimdi bunun meyvelerini başarıyla aldıklarını ifade etti.Rus uzman, “Türkiye uzun süredir Rusya’dan başta gaz olmak üzere enerji kaynakları satın alıyor. Mavi Akım ve TürkAkım doğalgaz boru hatları gibi projelerin başarısını biliyoruz. Mavi Akım’ın önemli bir özelliği de üçüncü ülkeleri bypass ederek Rus doğalgazını Karadeniz üzerinden Türkiye’ye sağlamasıdır.TürkAkım, Türkiye’ye gaz tedarikinin güvenilirliğini önemli ölçüde artırırken, aynı zamanda gaz piyasasının ve gaz altyapısının gelişmesine de katkıda bulunuyor. Rusya, geçen yılın sonu itibarıyla Türkiye’ye gaz tedarikinde Kazakistan’ı geride bırakarak üçüncü sırada yer aldı, ihracat 348 milyon doları aştı” diye konuştu.Rusya’nın Türkiye’ye ham petrol ve dizel yakıt açısından en büyük ihracatçısı olduğunu kaydeden Mitrahoviç, şunları söyledi:Türkiye’nin rolünün yalnızca Rusya’dan petrol ve gaz alımı açısından önemli olmadığını vurgulayan Mitrahoviç, “Türkiye jeopolitik açıdan en önemli ülkedir. (Ankara) enerji kaynaklarının geçtiği İstanbul Boğazı’nı ve Çanakkale Boğazı’nı kontrol ediyor, örneğin Novorossiysk’ten petrol taşıyan Rus tankerleri, petrol tesisleri için ekipmanlar, paralel ithalat” vurgusunu yaptı.Rus uzman, enerjinin aynı diğer alanlar gibi ikili ilişkilerin ayrılmaz bir parçası olduğunu, ancak Türkiye ile ilişkilerde rolünün büyük olduğunu kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240218/putin-turkiye-en-guvenilir-enerji-partneri-1080843788.html

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Tatiana Şuvalova https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

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enerji, türkiye, rusya savunma bakanlığı, türkakım, rusya