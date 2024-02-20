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Rus uzman: Enerji sektöründe Rusya-Türkiye ilişkileri gelişmeye devam edecek
Rus uzman: Enerji sektöründe Rusya-Türkiye ilişkileri gelişmeye devam edecek
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin enerji sektöründe en güvenilir ortak olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklamasını yorumlayan Rus uzman Mitrahoviç... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T00:25+0300
2024-02-20T00:25+0300
görüş
enerji
türkiye
rusya savunma bakanlığı
türkakım
rusya
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Rus lider Putin, Almanya’nın Rus yakıtından kısmen vazgeçmesinin ardından Türkiye’nin Rusya için en güvenilir ortak haline geldiğini söyledi.Rusya hükümeti nezdinde faaliyet gösteren Finans Üniversitesi öğretim görevlisi, Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu’nun kıdemli uzmanı Stanislav Mitrahoviç, Sputnik’e demecinde Rusya ve Türkiye’nin yıllardır enerji alanında işbirliği yaptıklarını ve şimdi bunun meyvelerini başarıyla aldıklarını ifade etti.Rus uzman, “Türkiye uzun süredir Rusya’dan başta gaz olmak üzere enerji kaynakları satın alıyor. Mavi Akım ve TürkAkım doğalgaz boru hatları gibi projelerin başarısını biliyoruz. Mavi Akım’ın önemli bir özelliği de üçüncü ülkeleri bypass ederek Rus doğalgazını Karadeniz üzerinden Türkiye’ye sağlamasıdır.TürkAkım, Türkiye’ye gaz tedarikinin güvenilirliğini önemli ölçüde artırırken, aynı zamanda gaz piyasasının ve gaz altyapısının gelişmesine de katkıda bulunuyor. Rusya, geçen yılın sonu itibarıyla Türkiye’ye gaz tedarikinde Kazakistan’ı geride bırakarak üçüncü sırada yer aldı, ihracat 348 milyon doları aştı” diye konuştu.Rusya’nın Türkiye’ye ham petrol ve dizel yakıt açısından en büyük ihracatçısı olduğunu kaydeden Mitrahoviç, şunları söyledi:Türkiye’nin rolünün yalnızca Rusya’dan petrol ve gaz alımı açısından önemli olmadığını vurgulayan Mitrahoviç, “Türkiye jeopolitik açıdan en önemli ülkedir. (Ankara) enerji kaynaklarının geçtiği İstanbul Boğazı’nı ve Çanakkale Boğazı’nı kontrol ediyor, örneğin Novorossiysk’ten petrol taşıyan Rus tankerleri, petrol tesisleri için ekipmanlar, paralel ithalat” vurgusunu yaptı.Rus uzman, enerjinin aynı diğer alanlar gibi ikili ilişkilerin ayrılmaz bir parçası olduğunu, ancak Türkiye ile ilişkilerde rolünün büyük olduğunu kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240218/putin-turkiye-en-guvenilir-enerji-partneri-1080843788.html
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enerji, türkiye, rusya savunma bakanlığı, türkakım, rusya
enerji, türkiye, rusya savunma bakanlığı, türkakım, rusya

Rus uzman: Enerji sektöründe Rusya-Türkiye ilişkileri gelişmeye devam edecek

00:25 20.02.2024
© Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinTürkiye Rusya bayrak
Türkiye Rusya bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
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Tatiana Şuvalova
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Türkiye’nin enerji sektöründe en güvenilir ortak olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklamasını yorumlayan Rus uzman Mitrahoviç, Rusya-Türkiye ilişkilerinin bu sektörde gelişmeye devam edeceğini vurguladı.
Rus lider Putin, Almanya’nın Rus yakıtından kısmen vazgeçmesinin ardından Türkiye’nin Rusya için en güvenilir ortak haline geldiğini söyledi.
Rusya hükümeti nezdinde faaliyet gösteren Finans Üniversitesi öğretim görevlisi, Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu’nun kıdemli uzmanı Stanislav Mitrahoviç, Sputnik’e demecinde Rusya ve Türkiye’nin yıllardır enerji alanında işbirliği yaptıklarını ve şimdi bunun meyvelerini başarıyla aldıklarını ifade etti.
Rus uzman, “Türkiye uzun süredir Rusya’dan başta gaz olmak üzere enerji kaynakları satın alıyor. Mavi Akım ve TürkAkım doğalgaz boru hatları gibi projelerin başarısını biliyoruz. Mavi Akım’ın önemli bir özelliği de üçüncü ülkeleri bypass ederek Rus doğalgazını Karadeniz üzerinden Türkiye’ye sağlamasıdır.
TürkAkım, Türkiye’ye gaz tedarikinin güvenilirliğini önemli ölçüde artırırken, aynı zamanda gaz piyasasının ve gaz altyapısının gelişmesine de katkıda bulunuyor. Rusya, geçen yılın sonu itibarıyla Türkiye’ye gaz tedarikinde Kazakistan’ı geride bırakarak üçüncü sırada yer aldı, ihracat 348 milyon doları aştı” diye konuştu.
Rusya’nın Türkiye’ye ham petrol ve dizel yakıt açısından en büyük ihracatçısı olduğunu kaydeden Mitrahoviç, şunları söyledi:
“Rus petrolünün Türkiye’ye deniz yoluyla sevkiyatı geçen yılın aralık ayında rekor seviyeye ulaştı. Aralık 2023 sonu itibarı ile Rus petrolünün Türkiye’ye deniz yoluyla tedarik hacmi günde 444 bin varil gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Bu, aralık ayında Rusya’nın deniz yoluyla yaptığı toplam ihracatın yaklaşık yüzde 13’üne tekabül ediyor. Türkiye, ham petrolün yanı sıra geçen yıl Rus dizel yakıtı, kalorifer yakıtı, havacılık ve deniz yakıtı ithalatını da artırdı, teslimatlar Ocak-Kasım 2023’te yüzde 200 artarak günde yaklaşık 0.29 milyon varile ulaştı.”
Türkiye’nin rolünün yalnızca Rusya’dan petrol ve gaz alımı açısından önemli olmadığını vurgulayan Mitrahoviç, “Türkiye jeopolitik açıdan en önemli ülkedir. (Ankara) enerji kaynaklarının geçtiği İstanbul Boğazı’nı ve Çanakkale Boğazı’nı kontrol ediyor, örneğin Novorossiysk’ten petrol taşıyan Rus tankerleri, petrol tesisleri için ekipmanlar, paralel ithalat” vurgusunu yaptı.
Rus uzman, enerjinin aynı diğer alanlar gibi ikili ilişkilerin ayrılmaz bir parçası olduğunu, ancak Türkiye ile ilişkilerde rolünün büyük olduğunu kaydetti:
“Enerjiyi diğer alanlardan ayırmak elbette zor, zira ilişkilerin diğer alanlarının gelişmesine bağlı. Temasların genel anlamda iyileşmesi enerji sektörünü de etkiliyor. Aynı zamanda ayrı alanlar arasında da karşılıklı bir ilişki söz konusu. Moskova ile Ankara arasındaki enerji ilişkilerine değinecek olursak son derece önemli olduklarına, istikrarlı bir şekilde geliştiklerine ve orta vadede daha da gelişmeye devam edeceğine inanıyorum. Elbette bu konuda net tahminlerde bulunmak zor, zira her şey olabilir ve kusursuz ilişkiler de yoktur şu ya da bu yönde savrulmalar olabilir, bu normaldir. Ama en önemli olan şey denge ve gelişimdir, ki onlar ülkelerimizde olan şeyler.”
Rusya Devlet Başkanı Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2024
DÜNYA
Putin: Türkiye, en güvenilir enerji partneri
18 Şubat, 12:40
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