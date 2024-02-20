https://sputniknews.com.tr/20240220/prof-dr-naci-gorur-kuzey-anadolu-fay-hatti-depremleri-dogudan-batiya-dogru-tasimaktadir-1080900858.html

Prof. Dr. Naci Görür: Kuzey Anadolu Fay Hattı, depremleri doğudan batıya doğru taşımaktadır

Prof. Dr. Naci Görür: Kuzey Anadolu Fay Hattı, depremleri doğudan batıya doğru taşımaktadır

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Naci Görür, "Kuzey Anadolu Fay Hattı, yani Bingöl Karlıova'dan başlayıp Marmara Denizi'ne kadar gelen bu fay hattı, her nerede bir deprem oluşturursa... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T02:51+0300

2024-02-20T02:51+0300

2024-02-20T02:51+0300

türkiye

naci görür

deprem

deprem

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fay

fay hattı

doğu anadolu fay hattı

marmara denizi

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İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Beklenen Marmara Depremi ve Ekonomik Etkileri" adlı konferansta, 1999 yılında yaşanan Marmara Depremi sonrası yaptıkları çalışmalarla yetkililere, bölgenin yeni bir deprem için hedef haline geldiği uyarısında bulunduklarını söyledi.Olası Marmara depreminin şiddetinin kırılacak fay hattına göre değişiklik göstereceğini öngördüğünü belirten Görür, şöyle konuştu:Görür, deprem uyarılarının bir kesim tarafından "felaket tellallığı" olarak değerlendirildiğini ancak depremin doğal bir gerçeklik olduğunu vurguladı.'Bizleri dinlemek ve deprem lafını duymak istemeyenlerin çoğu öldü'Herkesin depreme hazırlıklı olması ve gereken önlemleri alması gerektiğini bildiren Görür, "Devekuşu gibi başını kuma gömerek bizleri dinlemek ve deprem lafını duymak istemeyenlerin çoğu öldü. Kuzey Anadolu Fay Hattı, yani Bingöl Karlıova'dan başlayıp Marmara Denizi'ne kadar gelen bu fay hattı, her nerede bir deprem oluşturursa oranın batısı bir sonraki deprem için hedef haline gelir, bu hep böyle olmuştur. Kuzey Anadolu Fay Hattı, depremleri doğudan batıya doğru taşımaktadır" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240219/naci-gorurden-malatyada-olan-depremle-ilgili-aciklama-1080891130.html

türkiye

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